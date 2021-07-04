ماذا تفعل عندما تبتعد المرأة التي تحبها عنك؟

يمكن أن يكون الأمر محبطًا للغاية إذا أصبحت المرأة التي تحبها تسير بعيدة عنك ببطء. بغض النظر عن عدد الهدايا أو الشوكولاتة التي تحصل عليها ، فهي تحاول الابتعاد عنك قدر الإمكان...

قد تبدأ خطيبتك/ زوجتك في التصرف بهذا الشكل إما لأنك كنت تفكر في فتاة أخرى أو إذا كان أحد أفعالك يؤذيها. بدون المزيد من الكلام، إليك كيفية التعامل في مثل هذه الحالة:

لا تتصرف بيأس

التصرف اليائس والتشبث هو السبب الأول وراء إبعاد النساء على الفور. لا أحد يريد من شريكه أن يلجأ إليهم طوال الوقت ، ويسألهم ماذا وأين ومن هم. لا تكن متطلبًا من وقتها لأنها ستفقد كل اهتمامها بك إذا كنت تراسلها طوال الوقت.

إيقاف كل جهات الاتصال

إذا قالت لك "أنت شديد التشبث"، فأنت بحاجة إلى التوقف عن ذلك حاول تقليل عدد الرسائل النصية والمكالمات. حاول قضاء وقت أكثر مع اصدقائك ولا تكن في مخططاتها الاسبوعية. إذا كان لديها أي اهتمام بك ، فستتصل بك بالتأكيد.

لا تتصرف بإحباط

إذا صادفت أن قابلتها سواء في مكان العمل أو عند صديق مشترك فلا تتصرف بالإحباط أو الأذى. سيعطيها هذا فقط انطباعًا بأنك لم تأخذ وقتا للتفكير في تصرفك. لن تشعر حتى بالانزعاج من سلوكك إذا بدت متشبثًا ومحبطًا من كل حركة لها.

محادثة ذات مغزى

بعد فترة من الوقت اطلب منها مقابلتك وتحقق من أن شيئا لم يتغير. اسألها عن سبب تصرفها البارد اتجاهك. افهم ما إذا كان لديك أي أخطاء في العلاقة. التواصل مهم في العلاقة وحتى أثناء الانفصال.

مقابلة نساء أخريات

إذا لم تشعر برغبتها في العودة لك مرة أخرى ، فهذه علامة على أنه يجب عليك التوقف عن التفكير بها. حاول المضي قدماً وتعرف على نساء جدد. حان الوقت للاستمتاع بحياتك لأنك بحاجة إلى التخلي عن كل هذا الألم. فلتبدأ عملية الشفاء!

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