هل أنت الشريك الأناني في علاقتك الحالية؟

من الصعب جدًا التعامل مع الأنانيين لأنه لا يمكن لأحد التنبؤ بما يدور في أذهانهم. قد يساعدونك ويتصرفون بشكل عرضي حيال ذلك ، لكنك لا تعرف أبدًا الدافع الأناني الذي يدور في أذهانهم!

على الرغم من أنه من الصعب أن يكون لديك شخص أناني في حياتك ، فهو الجحيم المطلق بذاته. ولكن ، ماذا لو كنت أنت الشخص الأناني في علاقتك؟ لإلقاء مزيد من الضوء على هذا ، إليك نظرة على بعض المؤشرات التي تشير إلى أنك الشخص الأناني في علاقتك.

تريد أن يسير كل شيء حسب رأيك

إذا كان شريكك يتناقش معك في كل مرة وينتهي به الأمر بفعل ما تريد القيام به بالتخلي عن سعادته ، فهذه علامة حمراء كبيرة على أنك الأناني في علاقتك. ومع ذلك ، هذا ليس صحيًا على الإطلاق. يمكن أن يؤدي إلى الاستياء ، مما قد يؤدي إلى تدمير العلاقة.

تعطي شريكك العلاج الصامت

بدلًا من إجراء محادثات صعبة بطريقة ناضجة ، عليك دائمًا أن تظل صامتًا بغض النظر عن مدى رغبة شريكك في إجراء مناقشة معك. من الأناني ألا تحاول التواصل عندما تتأذى أو تغضب من شريكك.

تصر على أنك على حق دائماً

إذا وجدت نفسك دائمًا ما تعطي وزناً لوجهة نظرك فقط ، فستفشل علاقتك. من خلال القيام بذلك ، فإنك تعني أنك في هذه العلاقة فقط لتلبية احتياجاتك الخاصة ، مع القليل من الاهتمام أو عدم مراعاة احتياجات شريكك.

كثيراً ما تتهم شريكك بأنه أناني في العلاقة

من الصعب جدًا تحمل الصفات التي لا نحبها في أنفسنا. وبالتالي ، ما نعنيه عندما نتهم الشركاء بالأنانية هو أنهم لا يلبون تفضيلاتنا الأنانية.

تتوقع أن يتغير شريكك

قد تتصرف بأنانية في علاقة ما إذا كنت تتوقع أن يغير شريكك شخصيته وعاداته لتلائم رغباتك واحتياجاتك. على الرغم من أن شريكك قد يحاول تغيير وصياغة نفسه وفقًا لتفضيلاتك، إلا أنه لن يتغير على المدى الطويل.

تتجاهل احتياجات شريكك

يتمثل جزء كبير من العلاقة الصحية في إدراك ما يرضي شريكنا ، وعلى الأقل في جزء من الوقت ، محاولة تلبية رغباتهم. هذا لا يعني أنه عليك إرضاء شريكك باستمرار. ليس عليك أن تكون غافلاً عن احتياجات شريكك.

تهدد بإنهاء العلاقة عندما لا تحصل على ما تريد

إذا كنت تهدد باستمرار بترك العلاقة أو شريكك ، فلن يثق بك. الشخص الذي يحب شريكه بصدق سيكون ناضجًا بدرجة كافية ولديه وعي ذاتي كافٍ ليعرف أنه من المؤلم للغاية التهديد بالتخلي عن شخص نحبه لمجرد أننا لا نحقق ما نريد.

المزيد:

طبيب البوابة: 5 مؤشرات خطيرة للبرود العاطفي بين الأزواج

انتبهي لهذه العلامات فهي تكشف استعداد شريكك للزواج