جميلة البوابة: كيف تخسر 12 رطلاً في أسبوع واحد مع حمية البيض

حمية البيض لفقدان الوزن هي نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يهدف إلى إنقاص الوزن...

طبيب البوابة: ما هو عدد البيض الذي يمكنك تناوله في اليوم؟

لكنها ليست لفقدان الوزن على المدى الطويل لأن الجسم يحتاج إلى سعرات حرارية للحصول على الطاقة وحرمان جسمك من التغذية لفترة طويلة يمكن أن يتسبب في تلف الجسم. هذا يمكن أن يضعف ويزيد من خطر الإصابة بمختلف الحالات الصحية ويؤثر على التمثيل الغذائي الخاص بك.

حمية البيض

البيض صحي للغاية ، لأنه مليء بالعناصر الغذائية والبروتينات. يوفر استهلاك البيض للجسم غالبية الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها.

عند النظر إلى هذا النظام الغذائي ، لا يبدو أن هناك الكثير من الطعام ، لكن البيض سيوفر الشبع. بعد سبعة أيام ، ستفقد 12 رطلاً بعد اتباع حمية البيض هذه.

إليك خطة النظام الغذائي للأسبوع:

اليوم الأول

الإفطار: 2 برتقالة ، 2 بيضة مسلوقة ، كوب حليب قليل الدسم

الغداء: كوب زبادي ، 6 أونصات دجاج مسلوق منزوع الجلد

العشاء: 5 أونصات دجاج مسلوق منزوع الجلد ، بيضة مسلوقة ، برتقالة

اليوم الثاني

الإفطار: 2 بيضة مسلوقة وعصير ليمون

الغداء: 5 أونصات من السمك المشوي و 1 جريب فروت

العشاء: 3 بيضات مسلوقة

اليوم الثالث

الإفطار: بيضتان مسلوقتان ، ثمرة ليمون معصورة في كوب من الماء الدافئ

الغداء: 6 أونصات من لحم البقر المسلوق و 1 جريب فروت

العشاء: 3 بيضات مسلوقة

اليوم الرابع

الإفطار: 3 بيضات مخفوقة مع البقدونس والشبت والبصل

الغداء - 5 أونصات من الدجاج المطبوخ مع السلطة

العشاء - بيضة مسلوقة ، 2 برتقالة

اليوم الخامس

الإفطار - 2 جزر ، 2 بيضة مسلوقة ، -1 ملعقة كبيرة من القشدة الحامضة

الغداء: حبتان من الجزر وكوب من عصير البرتقال الطازج

العشاء: 1 بيضة مسلوقة و 3 أونصات سمك مسلوق

اليوم السادس

الفطور: 5 أونصات من الزبادي قليل الدسم و 1 ليمون أو برتقال

الغداء - 2 بيضة مسلوقة ، 2 جريب فروت

العشاء - كوب ماء

اليوم السابع

الإفطار: 2 بيضة مسلوقة ونصف حبة جريب فروت

الغداء: برتقالة و 6 أونصات من لحم البقر

العشاء: كوب ماء

ملحوظة: كما ذكرنا سابقاً ، عليك إتباع هذا النظام الغذائي لمدة أسبوع واحد فقط. يجب أيضًا شرب الكثير من الماء واتباع الخطوات لتحقيق أقصى قدر من فقدان الوزن.

بعد انتهاء الأسبوع ، يمكنك البدء في تناول الطعام بشكل طبيعي مرة أخرى. في الأيام القليلة الأولى ، تناول الكثير من البيض والجبن والجريب فروت ، وذلك لمنع صدمة الجسم بالطعام.

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