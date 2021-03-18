طبيب البوابة: ما هو عدد البيض الذي يمكنك تناوله في اليوم؟

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة المغذية على هذا الكوكب. تحتوي بيضة واحدة كاملة على جميع العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها الجسم...

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إنه مصدر كامل للبروتين، غني بفيتامين ب 12 وفيتامين د والعديد من مضادات الأكسدة الأخرى ، والتي تساعد معًا في الحفاظ على صحتنا والوقاية من الأمراض المزمنة. ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من البيض في اليوم لا يعتبر مفيدًا للصحة نظرًا لارتفاع نسبة الكوليسترول في صفار البيض. إلى جانب ذلك ، يرتبط الكثير من البيض أيضًا بأمراض المعدة. في هذه المقالة، سنخبرك بعدد البيض الذي يمكنك تناوله بأمان في يوم واحد.

البيض ومستويات الكوليسترول

يُعتقد أن استهلاك الكثير من البيض في اليوم يزيد من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم. بسبب وجود كمية عالية من الكوليسترول في صفار البيض. يحتوي صفار بيضة واحدة على ما يقرب من 200 ملليجرام (مجم) من الكوليسترول ومستواه اليومي الموصى به لا يزيد عن 300 ملليجرام في اليوم. لكن الدراسات الحديثة أكدت أن الكوليسترول الغذائي له تأثير ضئيل على مستويات الكوليسترول الكلي والضار في الجسم. في الواقع ، الدهون المشبعة الغذائية هي التي ترفع مستوى الكوليسترول الضار.

كم هو كثير؟

عندما نتحدث عن عدد البيض الذي يمكن للمرء الحصول عليه بأمان في اليوم ، لا توجد إجابة محددة. يختلف من شخص لآخر وصحتهم العامة. وفقًا لدراسة حديثة ، يمكن للشخص العادي أن يستهلك بأمان ما يصل إلى سبع بيضات في الأسبوع. إذا كنت لا تعاني من أي مشاكل صحية أو لم تشهد أي نوع من الآثار الجانبية ، يمكنك بسهولة تناول ما يصل إلى ثلاث بيضات في اليوم.

الآثار الجانبية لتناول الكثير من البيض

البيض صحي ومغذٍ ، لكن هذا لا يعني أنه يمكنك تناوله بالقدر الذي تريده. لتعيش حياة طويلة وصحية ، من المهم تضمين كل أنواع الأطعمة في نظامك الغذائي. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول أي طعام إلى إلحاق الضرر بالصحة ونفس الشيء ينطبق على البيض.

قد يؤدي استهلاك الكثير من البيض في اليوم ، خاصة في فصل الصيف ، إلى تراكم الحرارة في الجسم مما قد يؤدي إلى مشاكل في حركة الأمعاء. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى الإسهال ، خاصة في حالة الأطفال الصغار. لذلك ، من المهم التحكم في تناولك.

النتيجة النهائية

حتى الآن ، لم تتمكن أي دراسة أو بحث من تحديد الحد الأقصى لعدد البيض الذي يمكن للشخص تناوله في اليوم. هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال للوصول إلى أي نتيجة. يوصى دائمًا بتناول أي طعام باعتدال. الكثير من المواد الغذائية الصحية يمكن أن تضر بالصحة.

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