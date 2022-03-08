جميلة البوابة: ماء الخس من أجل نوم أفضل في حين أن هناك أدلة محدودة تثبت أن ماء الخس يمكن أن يساعدك على النوم جيدًا ، إلا أن هناك بعض النصائح التي تعمل بالفعل. هذه بعض العلاجات التي تم اختبارها لبعض الوقت والتي تساعد على استرخاء عقلك في الليل والحصول على نوم مريح:

الحفاظ على دورة النوم والاستيقاظ

اتباع طقوس النوم الصحية

الحفاظ على غرفتك مظلمة وهادئة

التمرن بانتظام

التقليل من تناول الكافيين وتجنب الكحول

التقليل من فترات القيلولة غير المنتظمة أو الطويلة خلال النهار

زيادة التعرض للضوء الساطع أثناء النهار

شرب شاي الأعشاب

تناول حليب الكركم الدافئ في الليل

جميلة البوابة: ماء الخس من أجل نوم أفضل

هل يمكن أن يساعدك الخس على النوم بشكل أفضل؟

إما أن تضيفيه إلى سلطتك أو تضعيه في الشطيرة، هناك العديد من الطرق المتنوعة لإضافة الخس المغذي والصحي الى نظامك الغذائي. هذه الأوراق الخضراء منخفضة للغاية في السعرات الحرارية وهي مخزن للعديد من العناصر الغذائية التي تجعلها خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يحاولون تناول الطعام الصحي. لكن هناك اتجاه جديد يشير إلى استخدام غير عادي لأوراق الخس. وهي استخدام: ماء الخس. فقد ظهر توجه جديد على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أشخاص يقومون باستخدام ماء الخس للمساعدة في الحصول على نوم أفضل في الليل.

جميلة البوابة: ماء الخس من أجل نوم أفضل

كيف يصنع المشروب؟

يوضع رأس خس صغير في قدر به ماء مغلي مع كيس شاي مفضل مثل النعناع مثلاً لبعض الوقت. يرفع كيس الشاي والخس ويصفى المشروب سواء فاتراً أو بارداً.

يبدو أنه خدعة سهلة للحصول على نوم عميق ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في الحصول على نوم هادئ في الليل. لكن لا يوجد تفسير علمي حول كيف يمكن لماء الخس أن يجعلك تنام جيدًا.

جميلة البوابة: ماء الخس من أجل نوم أفضل

العلاج الشعبي

وفقًا للخبراء ، تم استخدام الخس في الطب الشعبي كمسكن طبيعي ومسكن للآلام. تم استخدام Lactucarium ، وهو مركب موجود في عصير الحليب الذي يفرزه الخس البري ، في تحضير dwale ، وهو مخدر عشبي لعدة قرون.

ولكن علمياً، لا توجد دراسة مفصلة تثبت أن الخس يمكن أن يساعد الشخص على النوم بشكل أفضل. أشارت دراسة كورية أجريت على الفئران إلى أن مستخلص الخس ساعد على النوم لمدة 20 دقيقة أطول من المعتاد ، لكن هذه الدراسة لم تستكمل على البشر . هذا لا يثبت أن شاي الخس أو منقوع الخس يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل.

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