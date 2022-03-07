طبيب البوابة: شاي اللافندر الأكثر فائدة في العالم؟ لا أحد ينكر أن كوباً من شاي الأعشاب الدافئ يمكن أن يحل مليون مشكلة. لكن هل تعلم أن شاي اللافندر العطري هو الأكثر صحة في العالم حيث يقسم خبراء الصحة حول العالم بفوائده الصحية التي لا تعد ولا تحصى. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه الجرعة الخالية من الكافيين لصحة جيدة.

طبيب البوابة: شاي اللافندر الأكثر فائدة في العالم؟

ما هو شاي اللافندر؟

يتم صنع شاي اللافندر عن طريق تخمير الحليب مع بعض بتلات زهرة اللافندر المجففة. يمكن لمزيج الشاي العطري والمهدئ هذا أن يرفع حواسك على الفور ويشفي جسمك من الداخل. هذا هو السبب في أن شاي اللافندر موجود في كتب التاريخ حيث قال عنه أبقراط "اللافندر يدفئ الدماغ المتعب من السنوات الماضية". بصرف النظر عن ذلك ، وصف الطبيب الإنجليزي الشهير جون باركنسون اللافندر بأنه "علاج رائع لجميع أمراض الرأس والدماغ." ومن المثير للاهتمام ، بالنسبة لمحبي الشاي ، إن شاي اللافندر هذا ليس مجرد شاي ، بل هو تجربة تتميز برائحة الأزهار الحساسة والمهدئة جنبًا إلى جنب مع مزيج الحليب الغني بالبروتين وحلاوة العسل. هذا هو السبب في أن شاي اللافندر هو الشاي الأكثر صحة .

طبيب البوابة: شاي اللافندر الأكثر فائدة في العالم؟

ما الذي يجعل شاي حليب اللافندر أكثر أنواع الشاي صحة؟

شاي اللافندر أو شاي اللافندر الأسود هو جرعة مهدئة، يمكن أن تعالج بشكل طبيعي صحة الدماغ ، وتقلل من التوتر ، وتحسن أداء الدماغ ، وتحفز على النوم ، وتخفيف الألم وتحسين صحة الجلد.

يساعد دمج الحليب الغني بالبروتين واللافندر المجففة في استعادة القوة وتعزيز الطاقة وتحسين الحالة المزاجية وتقليل القلق والتوتر على سبيل المثال لا الحصر. بصرف النظر عن ذلك اللافندر قد استخدم في الأدوية القديمة والعلاجات كمضاد للاكتئاب. شرب هذا الشاي قبل النوم يعمل كمهدئ طبيعي ويساعد في تهدئة الجهاز العصبي.

طبيب البوابة: شاي اللافندر الأكثر فائدة في العالم؟

ما الذي يجعل اللافندر صحيًا جدًا؟

نبات اللافندر هو مصدر قوة للعناصر المغذية مثل Linalyl acetate ، والتي تساعد في تعزيز تجديد الخلايا. عنصر أساسي آخر في اللافندر هو Cineol ، وهو مطهر طبيعي يساعد على إزالة البلغم من الرئتين. بصرف النظر عن أن وجود التانين في هذا الشاي يساعد في القضاء على الالتهابات. علاوة على ذلك ، فإن وجود حمض Ursolic له خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات ، مما يمنع تصلب الشرايين ، ويساعد الجسم على محاربة الخلايا السرطانية.

طبيب البوابة: شاي اللافندر الأكثر فائدة في العالم؟

كيفية صنع شاي اللافندر في المنزل

اغلي كوبًا من الماء في قدر. بمجرد أن يصبح الماء ساخنًا بدرجة كافية ، أطفئ النار وأضيفي 1 ملعقة كبيرة من براعم زهرة اللافندر . اتركيه ينقع لمدة 15-20 دقيقة. يسخن نصف كوب حليب قليل الدسم أو نباتي (حليب اللوز). بمجرد أن يصبح الحليب دافئًا ، استخدمي الخفاقة لصنع الرغوة. في كوب تقديم ، صفي الشاي وأضيفي الحليب الرغوي مع 1 ملعقة كبيرة من العسل. حركيه واستمتعي بفوائده.

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