جميلة البوابة: منتجات حليب الماعز تسبب الحساسية أثبت بحث حديث أن منتجات العناية بالبشرة التي تعتمد على حليب الماعز قد تحتوي على مخاطر للمرضى الذين يعانون من أمراض الجلد الالتهابية.

جميلة البوابة: منتجات حليب الماعز تسبب الحساسية

أمراض الجلد الالتهابية

جميلة البوابة: منتجات حليب الماعز تسبب الحساسية كشف البحث الذي نُشر في مجلة "Clinical and Experimental Allergy" عن بيانات سبعة مرضى يعانون من أمراض الجلد الالتهابية والذين عانوا من الحساسية المفرطة ، وهو رد فعل تحسسي خطير ، بعد تناول حليب الماعز أو الأغنام أو منتجات الجبن.

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جميلة البوابة: منتجات حليب الماعز تسبب الحساسية

دراسة

وفقًا للدراسة ، كان لجميع المرضى تاريخ من استخدام منتجات حليب الماعز لعلاج أمراض الجلد الالتهابية قبل ظهور تفاعل الحساسية لديهم.

كتب مؤلفو الدراسة: "إن تسويق منتجات الجلد المشتقة من حليب الماعز واسع النطاق ويستهدف المرضى الذين يعانون من" البشرة الحساسة "والذين عادةً ما يعانون من أمراض جلدية التهابية أساسية".

جميلة البوابة: منتجات حليب الماعز تسبب الحساسية

النتائج

وخلصوا إلى أن "النتائج التي توصلنا إليها تقدم دليلاً جديدًا على أصول حساسية الحليب عند البالغين وتضيف إلى المجموعة المتزايدة من الأدلة على أن استخدام المواد الغذائية كعلاج لحالات الجلد الالتهابية يمكن أن يؤدي إلى تطور حساسية غذائية جديدة".

وصل حليب الماعز إلى قائمة المكونات للعديد من منتجات العناية بالبشرة الرائدة لأنه يحتوي على تركيز عالٍ من حمض اللاكتيك ، وهو حمض ألفا هيدروكسي لطيف يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة ويكشف عن بشرة أكثر نعومة وإشراقًا تحتها. كما أنه مرطب يسحب الرطوبة من البيئة.

ولكن هذا لا يمنع أن لصابون حليب الماعز فوائد مذهلة لغير المصابين بالحساسية.

فوائد صابون حليب الماعز

يحتوي صابون حليب الماعز على العديد من الخصائص المفيدة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على بشرتك بمظهر وشعور رائع.

1. منظف لطيف

تحتوي معظم أنواع الصابون المصنعة تجاريًا على مواد قاسية يمكن أن تجرد بشرتك من الرطوبة الطبيعية والزيوت ، مما يجعلها تشعر بالجفاف والضيق.

للحفاظ على رطوبة بشرتك الطبيعية ، من الأفضل استخدام المنتجات التي لا تزيل الدهون الطبيعية من حاجز البشرة.

يحتوي صابون حليب الماعز على كميات كبيرة من الدهون، وخاصة حمض الكابريليك ، مما يسمح بإزالة الأوساخ بلطف دون إزالة الأحماض الدهنية الطبيعية من الجلد.

2. غني بالمغذيات

حليب الماعز غني بالأحماض الدهنية والكوليسترول التي تشكل جزءًا كبيرًا من غشاء الجلد. يمكن أن يؤدي نقص هذه المكونات في بشرتك إلى الجفاف والتهيج.

علاوة على ذلك ، يعد الحليب مصدرًا جيدًا لفيتامين أ ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يظهر أن له خصائص مضادة للشيخوخة.

أخيرًا ، إنه مصدر جيد للسيلينيوم ، وهو معدن ثبت أنه يدعم غشاء الجلد الصحي. قد يحسن حتى أعراض الصدفية مثل الجلد الجاف .

ومع ذلك ، فإن مستويات المغذيات في صابون حليب الماعز تعتمد إلى حد كبير على كمية الحليب المضافة أثناء الإنتاج. علاوة على ذلك، من الصعب معرفة مدى فعالية هذه العناصر الغذائية بسبب نقص البحث.

3. قد يحسن البشرة الجافة

الجلد الجاف - المعروف باسم xerosis - هو حالة ناتجة عن انخفاض مستويات الماء في الجلد.

عادة ، يعمل حاجز الدهون في بشرتك على إبطاء فقدان الترطيب. هذا هو السبب في أن انخفاض مستويات الدهون يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرطوبة الزائدة وجفاف البشرة وتهيجها وشدها.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية جافة معينة ، مثل الصدفية والأكزيما ، غالبًا ما يكون لديهم مستويات أقل من الدهون ، مثل الكوليسترول والسيراميد والأحماض الدهنية في الجلد.

لتحسين البشرة الجافة ، يجب استعادة حاجز الدهون وترطيبه. قد يحل ارتفاع مستويات الكوليسترول والأحماض الدهنية في صابون حليب الماعز محل الدهون المفقودة مع توفير الرطوبة للسماح باحتباس الماء بشكل أفضل .

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي استخدام الصابون القاسي إلى تجريد البشرة من رطوبتها الطبيعية ، مما قد يؤدي إلى تفاقم جفاف الجلد. يمكن أن يساعد استخدام صابون لطيف وغني بالدهون مثل صابون حليب الماعز في دعم وتجديد رطوبة الجلد.

4. مقشر طبيعي

يحتوي صابون حليب الماعز على مركبات قد تقشر بشرتك. تستخدم أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية ، مثل الندبات والبقع العمرية وفرط التصبغ ، نظرًا لقدرتها الطبيعية على التقشير.

ثبت أن حمض اللاكتيك ، وهو حمض ألفا هيدروكسي موجود بشكل طبيعي في صابون حليب الماعز ، يزيل بلطف الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة ، مما يسمح ببشرة أكثر شبابًا.

علاوة على ذلك ، يُعرف حمض اللاكتيك بأنه أحد ألطف أحماض ألفا هايدروكسي ، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن لديهم بشرة حساسة.

ومع ذلك ، لا تزال كمية أحماض ألفا هايدروكسي في صابون حليب الماعز غير معروفة ، مما يجعل من الصعب معرفة مدى فعاليتها في تقشير الجلد. لذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

5. يدعم صحة الجلد الميكروبيوم

قد يدعم صابون حليب الماعز الميكروبيوم الصحي للبشرة - مجموعة البكتيريا الصحية على سطح الجلد.

نظرًا لخصائصه اللطيفة في إزالة الأوساخ ، فإنه لا يزيل الدهون الطبيعية من بشرتك أو البكتيريا الصحية. يحسن الحفاظ على ميكروبيوم بشرتك حاجزها ضد مسببات الأمراض ، مما قد يمنع اضطرابات الجلد المختلفة مثل حب الشباب والأكزيما.

علاوة على ذلك ، يحتوي حليب الماعز على البروبيوتيك مثل Lactobacillus المسؤولة عن إنتاج حمض اللاكتيك. لقد ثبت أن له تأثيرات مضادة للالتهابات في الجسم ، بما في ذلك الجلد.

ومع ذلك ، لا يوجد بحث متاح عن صابون حليب الماعز وميكروبيوم الجلد ، لذلك هناك حاجة لدراسات. ومع ذلك ، فإن استخدام هذا الصابون سيكون على الأرجح بديلاً أفضل من الصابون المصنوع من مواد قوية وقاسية تجرد الحاجز الطبيعي للبشرة.

6. قد يمنع حب الشباب

بسبب محتواه من حمض اللاكتيك ، قد يساعد صابون حليب الماعز في السيطرة على حب الشباب أو الوقاية منه.

حمض اللاكتيك مقشر طبيعي يزيل خلايا الجلد الميتة بلطف ، مما يساعد على منع حب الشباب عن طريق الحفاظ على المسام خالية من الأوساخ والزيوت والدهون الزائدة.

علاوة على ذلك ، يعتبر صابون حليب الماعز لطيفًا وقد يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد. هذا على عكس العديد من منظفات الوجه التي تحتوي على مكونات قاسية يمكن أن تجفف الجلد ، مما قد يؤدي إلى زيادة إنتاج الدهون وانسداد المسام.

على الرغم من أن علاج حب الشباب واعد ، إلا أنه يختلف من شخص لآخر. لذلك ، استشر طبيب الأمراض الجلدية أو غيره من أخصائي الرعاية الصحية للتأكد من أنك تستخدم أفضل منتج لبشرتك.

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