جميلة البوابة: مخفوق ريس ويذرسبون الصحي ريس ويذرسبون هي واحدة من أنجح الممثلين والمنتجين في هوليوود. في سن السادسة والأربعين ، بالإضافة إلى كونها أماً لثلاثة أطفال، فإنها لا تزال قادرة على الظهور في سن الخامسة والعشرين. والسر - يكمن في نظامها الغذائي وخيارات أسلوب حياتها الصحية. تنشر الممثلة والمنتج بانتظام صورًا ومقاطع فيديو عن شخصيتها المرحة وتعطينا لمحة عما تفعله من وقت لآخر. خلال ذروة الوباء ، انتقلت إلى انستغرام وشاركت مقطع فيديو لنفسها وهي تصنع عصيرها المفضل. وكشفت أنها تشرب العصير "كل يوم - ربما لمدة 8-9 سنوات."

تقول ويذرسبون، " الخلطة تحتوي على الكثير من الخضار ، لذا أتناولها بدلاً من الإفطار. أتناولها في حوالي الساعة 10 أو 11 صباحًا ولا أشعر بالجوع على الإطلاق حتى الساعة الواحدة". لذلك دعونا نتعرف على هذه الوصفة:

جميلة البوابة: مخفوق ريس ويذرسبون الصحي

وصفة مخفوق ريس ويذرسبون الصحي

المكونات:

2 رأس خس روماني

½ كوب سبانخ

½ كوب ماء جوز الهند

1 حبة موز كاملة

1 تفاحة كاملة

1 حبة كمثرى كاملة

1 ليمونة كاملة (منزوعة القشرة)

مكونات اختيارية:

كرفس

زبدة اللوز

جميلة البوابة: مخفوق ريس ويذرسبون الصحي

طريقة التحضير:

الخطوة 1: يقطع الخس ويغسل ويصفى قبل إضافته إلى الخلاط. ثم أضيفي السبانخ وماء جوز الهند والموز والتفاح والكمثرى والليمون والمكونات الاختيارية الأخرى في الخلاط. تذكر: قطع وقشر التفاح والكمثرى والليمون.

الخطوة 2: امزج جميع المكونات معًا واصنع عصيرًا. يمكنك مزجها طالما أنها تصل إلى القوام الذي تريده. اهدف إلى الحصول على قوام ناعم ودسم.

الخطوة 3: ضع بعض مكعبات الثلج في كوب واسكب العصير الأخضر.

الخطوة 4: ملاحظة: يمكنك إضافة بعض الكرفس المفروم وزبدة اللوز إذا أردت.

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