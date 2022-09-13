  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. جميلة البوابة: مخفوق ريس ويذرسبون الصحي

جميلة البوابة: مخفوق ريس ويذرسبون الصحي

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 13 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:30
جميلة البوابة: مخفوق ريس ويذرسبون الصحي
جميلة البوابة: مخفوق ريس ويذرسبون الصحي

جميلة البوابة: مخفوق ريس ويذرسبون الصحي ريس ويذرسبون هي واحدة من أنجح الممثلين والمنتجين في هوليوود. في سن السادسة والأربعين ، بالإضافة إلى كونها أماً لثلاثة أطفال، فإنها لا تزال قادرة على الظهور في سن الخامسة والعشرين. والسر - يكمن في نظامها الغذائي وخيارات أسلوب حياتها الصحية. تنشر الممثلة والمنتج بانتظام صورًا ومقاطع فيديو عن شخصيتها المرحة وتعطينا لمحة عما تفعله من وقت لآخر. خلال ذروة الوباء ، انتقلت إلى انستغرام وشاركت مقطع فيديو لنفسها وهي تصنع عصيرها المفضلوكشفت أنها تشرب العصير "كل يوم - ربما لمدة 8-9 سنوات." 

تقول ويذرسبون، " الخلطة تحتوي على الكثير من الخضار ، لذا أتناولها بدلاً من الإفطار. أتناولها في حوالي الساعة 10 أو 11 صباحًا ولا أشعر بالجوع على الإطلاق حتى الساعة الواحدة". لذلك دعونا نتعرف على هذه الوصفة:

جميلة البوابة: مخفوق ريس ويذرسبون الصحي

وصفة مخفوق ريس ويذرسبون الصحي

جميلة البوابة: مخفوق ريس ويذرسبون الصحي

المكونات:

2 رأس خس روماني

½ كوب سبانخ

½  كوب ماء جوز الهند

1 حبة موز كاملة

1 تفاحة كاملة

1 حبة كمثرى كاملة

1 ليمونة كاملة (منزوعة القشرة)

مكونات اختيارية:

  • كرفس
  • زبدة اللوز

جميلة البوابة: مخفوق ريس ويذرسبون الصحي

طريقة التحضير:

 

الخطوة 1: يقطع الخس ويغسل ويصفى قبل إضافته إلى الخلاط. ثم أضيفي السبانخ وماء جوز الهند والموز والتفاح والكمثرى والليمون والمكونات الاختيارية الأخرى في الخلاط. تذكر: قطع وقشر التفاح والكمثرى والليمون.

الخطوة 2: امزج جميع المكونات معًا واصنع عصيرًا. يمكنك مزجها طالما أنها تصل إلى القوام الذي تريده. اهدف إلى الحصول على قوام ناعم ودسم.

الخطوة 3: ضع بعض مكعبات الثلج في كوب واسكب العصير الأخضر.

الخطوة 4: ملاحظة: يمكنك إضافة بعض الكرفس المفروم وزبدة اللوز إذا أردت.

اقرأ أيضاً:

حقائق مثيرة عن كوب الشاي الخاص بالملكة إليزابيث

طبيب البوابة: كيف تسبب حمية البروتين زيادة الوزن؟

كلمات دالة:جميلة البوابة: مخفوق ريس ويذرسبون الصحيجميلة البوابةمخفوق ريس ويذرسبون الصحيريس ويذرسبونمخفوق صحي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...