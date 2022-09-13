جميلة البوابة: مخفوق ريس ويذرسبون الصحي ريس ويذرسبون هي واحدة من أنجح الممثلين والمنتجين في هوليوود. في سن السادسة والأربعين ، بالإضافة إلى كونها أماً لثلاثة أطفال، فإنها لا تزال قادرة على الظهور في سن الخامسة والعشرين. والسر - يكمن في نظامها الغذائي وخيارات أسلوب حياتها الصحية. تنشر الممثلة والمنتج بانتظام صورًا ومقاطع فيديو عن شخصيتها المرحة وتعطينا لمحة عما تفعله من وقت لآخر. خلال ذروة الوباء ، انتقلت إلى انستغرام وشاركت مقطع فيديو لنفسها وهي تصنع عصيرها المفضل. وكشفت أنها تشرب العصير "كل يوم - ربما لمدة 8-9 سنوات."
تقول ويذرسبون، " الخلطة تحتوي على الكثير من الخضار ، لذا أتناولها بدلاً من الإفطار. أتناولها في حوالي الساعة 10 أو 11 صباحًا ولا أشعر بالجوع على الإطلاق حتى الساعة الواحدة". لذلك دعونا نتعرف على هذه الوصفة:
جميلة البوابة: مخفوق ريس ويذرسبون الصحي
وصفة مخفوق ريس ويذرسبون الصحي
المكونات:
2 رأس خس روماني
½ كوب سبانخ
½ كوب ماء جوز الهند
1 حبة موز كاملة
1 تفاحة كاملة
1 حبة كمثرى كاملة
1 ليمونة كاملة (منزوعة القشرة)
مكونات اختيارية:
- كرفس
- زبدة اللوز
جميلة البوابة: مخفوق ريس ويذرسبون الصحي
طريقة التحضير:
الخطوة 1: يقطع الخس ويغسل ويصفى قبل إضافته إلى الخلاط. ثم أضيفي السبانخ وماء جوز الهند والموز والتفاح والكمثرى والليمون والمكونات الاختيارية الأخرى في الخلاط. تذكر: قطع وقشر التفاح والكمثرى والليمون.
الخطوة 2: امزج جميع المكونات معًا واصنع عصيرًا. يمكنك مزجها طالما أنها تصل إلى القوام الذي تريده. اهدف إلى الحصول على قوام ناعم ودسم.
الخطوة 3: ضع بعض مكعبات الثلج في كوب واسكب العصير الأخضر.
الخطوة 4: ملاحظة: يمكنك إضافة بعض الكرفس المفروم وزبدة اللوز إذا أردت.
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