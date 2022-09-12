حقائق مثيرة عن كوب الشاي الخاص بالملكة إليزابيث كشف الشيف الملكي السابق دارين ماكجرادي ، الذي عمل طاهً شخصي لدى الملكة إليزابيث الثانية وأعضاء آخرين في العائلة المالكة لمدة 15 عامًا ، مؤخرًا عن تفضيلات المشروبات والأطعمة للملكة البريطانية الراحلة. ومن أبرز تصريحاته:

يجب أن يكون الشاي الساخن ساخنًا. يجب أن يكون الماء مغلياً تمامًا ويُسكب فوق أوراق الشاي، ويجب أن ينقع لمدة خمس دقائق ، وهذا هو الجزء الأكثر أهمية. يجب تحضير الشاي في إبريق الشاي حتى لو كان كوباً واحداً فقط - وهذا هو سر كوب الشاي الإنجليزي الأصيل .

حقائق مثيرة عن كوب الشاي الخاص بالملكة إليزابيث

كيف كانت الملكة إليزابيث تبدأ يومها؟

وفقًا للطاهي الملكي السابق دارين ماكجرادي كانت جلالة الملكة تبدأ كل صباح بأسلوب بريطاني بحت مع فنجان من الشاي والبسكويت. أما الشاي المفضل لها فكان شاي Twinings Earl Gray مع القليل من الحليب وبدون سكر.

حقائق مثيرة عن كوب الشاي الخاص بالملكة إليزابيث

ما هي وجبة الملكة المفضلة؟

وفقاً لماكجرادي فأن الوجبة المفضلة للملكة هي "على الأرجح" شاي بعد الظهر. كانت الملكة تتناول شاي بعد الظهر كل يوم ، أينما كانت في العالم. سواء كانت في قصر باكنغهام بمفردها أو إذا انضم الأمير ويليام إليها أو إذا كانت قد أقامت حفلة في الحديقة من أجل 6000 شخص أو حتى لو كانت على متن السفينة الملكية البريطانية في أستراليا. الملكة تحب شاي فترة ما بعد الظهيرة، أود أن أقول أنه ربما يكون أحد وجباتها المفضلة.

وتضم قائمة شاي ما بعد الظهيرة اليومية للملكة إليزابيث: نوعان من السندويشات ، والكعكات ، والكعك الصغير ، وشاي إيرل جراي. وقد حرص الطهاة في قصر باكنغهام دائمًا على عدم حصولها على نفس الكعكات التي تناولتها في اليوم السابق ، كما أن الكعك الصغير يتغير يومًا بعد يوم. وكانت الملكة تحب المربى أيضًا (شطائر بحجم البنس القديم) وتفضل وضع المربى على كعكاتها أولاً ، متبوعًا بالكريمة المتخثرة. بالإضافة إلى المربى كانت الملكة تأكل الفراولة ثلاث أو أربع ليالٍ في الأسبوع في بالمورال إذا كانت في الموسم.

حقائق مثيرة عن كوب الشاي الخاص بالملكة إليزابيث

لماذا يحب الانجليز وضع الحليب مع الشاي؟

يقال بأن الطبقة الأرستقراطية كانت تضع الحليب تقليديًا بعد صب الشاي. فما هو السبب؟

وفقا للباحثين كان الأرستقراطيون قادرين على شراء الخزف الصيني الناعم ، الذي يمكن أن يتحمل الحرارة ، ومن ثم يمكن إضافة الحليب كمبرد بعد ذلك. في حين أن العاملين في الطابق السفلي كان لديهم أكواب من الصلصال التي من المحتمل أن تتصدع من سخونة الماء ، فكانوا يضعون الحليب أولاً قبل الشاي.

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