جميلة البوابة: مزايا استخدام قناع الفحم مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة ، قد تشعر بشرتك بأنها دهنية أو لزجة. ينتج حب الشباب والجلد المتهيج عن مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك تراكم الدهون على الوجه وفروة الرأس. يمكن أن تصبح الرؤوس السوداء والأوساخ والملوثات ومشاكل الجلد الأخرى أكثر شيوعًا في موسم المطر.

جميلة البوابة: مزايا استخدام قناع الفحم

تنظيف المسام

تعاني مسام بشرتنا من الأوساخ والمواد الكيميائية والملوثات البيئية والسموم. وهذا التراكم يجعل بشرتك تبدو باهتة وأقل نضارة وأكثر عرضة لحب الشباب. يمكن أن يساعد الفحم المنشط في مثل هذه المواقف عن طريق سحب الأوساخ من المسام. هذا لا ينظفها فحسب ، بل يشدها أيضًا ويجعلها تبدو أصغر حجمًا. استخدم قناع الفحم المنشط لإزالة جميع الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء الناتجة عن انسداد المسام بخلايا الجلد الميتة والدهون. كاتجاه جديد للعناية بالبشرة ، يسعد عدد متزايد من الناس بنتائج احتضان الفحم في روتين جمالهم. نظرًا لأن السموم تلتصق بالفحم النشط ، فهو منظف ممتاز ومزيل للسموم. لكن أفضل ما في الفحم هو أنه طبيعي تمامًا ولا يحتوي على مواد كيميائية.

تقوم جزيئات أقنعة الفحم بسحب الأوساخ والقذارة من المسام وتمتص الزيت الزائد ؛ تتم إزالة هذه الشوائب عند شطف القناع أو تقشيره. في الوقت نفسه، تعمل الخشونة اللطيفة لجزيئات الفحم على تقشير الجلد عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة بلطف.

جميلة البوابة: مزايا استخدام قناع الفحم

بعض مزايا استخدام قناع الفحم:

1. ثبت أن الفحم المنشط يمتص السموم ويخرج الشوائب من بشرتك ، وبالتالي فإن إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام قناع الفحم هو منع انسداد المسام التي تعد واحدة من المشكلات الرئيسية التي تواجه بشرتك أثناء الرياح الموسمية الرطبة. عندما تتنفس بشرتك ، تبدو أكثر صحة ونضارة وشبابًا.

2. أقنعة الفحم هي حل سريع للسيطرة على الزهم في الجلد وبالتالي منع حب الشباب أو انتشار الجلد.

3. أقنعة الفحم هي أيضًا رائعة للحصول على إشراق فوري للبشرة لأنها تنظف بشرتك بعمق.

4. تساعد أقنعة الفحم على إزالة الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء عن طريق التطهير العميق للمسام ومنعها من القدوم إذا تم استخدامها بانتظام خلال الرياح الموسمية.

5. تجعل أقنعة الفحم بشرتك أكثر برودة وبوهجًا حيويًا. يحتوي الفحم أيضًا على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ، لذا فهو يساعد في ترميم البشرة.

6. تحسين حب الشباب وحالات الجلد البكتيرية الأخرى: يمكن لأقنعة الفحم أن تساعد في القضاء على السموم والملوثات من الجلد عن طريق تقليل إفراز الدهون. يجذب ويمتص السموم والكائنات الحية الدقيقة. يمكن أن يساعد أيضًا في تقليص وتجفيف البثور النشطة.

7. عند استخدامه بشكل صحيح ، لا يمكن اكتشاف الفحم النشط ، مما يعني أنه لا يسبب الحساسية أو تهيج البشرة الحساسة. في الواقع ، لقد ثبت أن الفحم النشط يتغلغل في عمق المسام ويزيل السموم والشوائب بينما يوفر أيضًا فوائد أخرى للحصول على توهج أكثر سلاسة وأكثر دقة. في نفس الوقت يساعد في علاج حساسية الجلد.

8. قناع الفحم يوازن إفراز زيت الجلد. إنه مثالي إذا كان لديك بشرة دهنية ملطخة. هذا القناع مفيد أيضًا خلال أشهر الصيف الحارة عندما ينتج وجهك دهونًا أكثر من المعتاد.

اقرأ أيضاً:

جميلة البوابة: 10 دقائق للعناية ببشرة الطالبات

طبيب البوابة: 4 مشروبات صباحية لإذابة الدهون العنيدة