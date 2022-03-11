هل حليب الماعز الخام صحي ؟ إليك ما يقوله العلم

لم يتم تسخين حليب الماعز الخام للتخلص من البكتيريا أو تغييره بأي شكل من الأشكال، حيث يقترح مؤيدو حليب الماعز الخام أنه من الأسهل هضمه ويقدم فوائد صحية لا تفعلها الحليب المعالج، ولقد أصبح موضوعًا مثيرًا للجدل إلى حد ما في عالم الغذاء الصحي.

ومع ذلك، فإن الحليب الخام يثير مخاوف بشأن سلامة الأغذية، وتقترح المنظمات الصحية الحكومية تجنبه، ونظرًا لفوائده المزعومة ومخاطره المؤكدة، قد تتساءل عما إذا كان حليب الماعز الخام صحيًا، لذلك تستعرض هذه المقالة المحتوى الغذائي والفوائد المفترضة وسلبيات حليب الماعز الخام.

ما هو حليب الماعز الخام ؟

لا يمر حليب الماعز الخام بالبسترة، وهي عملية تسخين الحليب لتدمير البكتيريا الضارة، حيث يمكنك التفكير في الأمر على أنه حليب تنتجه الماعز لم تتم معالجته أو تغييره قبل الوصول إلى المستهلكين، ومع ذلك، اعتمادًا على كيفية إنتاجه، يمكن تبريد حليب الماعز الخام أو اختباره أو ترشيحه أو معالجته بخفة.

وفي الواقع، قد يكون من الصعب العثور على حليب الماعز الخام، كما أنه يختلف في السعر، اعتمادًا على المكان الذي تشتريه فيه، ونظرًا لأنه لا يتم بسترته لإزالة البكتيريا التي يمكن أن تجعل الناس مرضى، تحظر العديد من الولايات الأمريكية بيع الحليب الخام من الماعز والحيوانات الأخرى، ويختلف توافر الحليب الخام في بلدان أخرى حسب القوانين.

فوائد حليب الماعز الخام

يحتوي حليب الماعز الخام على العديد من الفوائد المزعومة، ولكن لا يوجد سوى القليل من الأبحاث لدعمها، وإذا كنت مفتونًا بفكرة شرب حليب الماعز الخام، ففكر في الحقائق في المناقشات.

الخام مقابل الحليب المبستر

يدعي أنصار الحليب الخام أنه يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية وأنه أسهل في الهضم من الحليب المبستر، حيث يؤكد البعض أن البسترة تحلل العناصر الغذائية وتغير تكوين الحليب بطرق تجعله أكثر صعوبة على معدتك، ويُعتقد أيضًا أن الحليب الخام يحتوي على إنزيمات تساعد الناس على معالجة اللاكتوز وهو السكر الموجود في الحليب الذي لا يستطيع بعض الناس هضمه.

أخيرًا، يقترح أنصار الحليب الخام أن شربه يقلل من فرص الإصابة بالحساسية ومشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو، حتى أن البعض ادعى أنه يعزز المناعة، ومع ذلك، فإن هذه الادعاءات لم تصمد أمام الاختبارات السريرية، وتعتبر أي تغييرات في تركيبة الحليب ناجمة عن البسترة ضئيلة ولا تؤثر على تغذية الحليب والفوائد ذات الصلة.

تسليط الضوء على حليب الماعز

عندما يتعلق الأمر بحليب الماعز الخام على وجه الخصوص، تركز بعض الادعاءات الصحية على تكوينه الغذائي مقارنة بتركيبة حليب البقر، حيث يحتوي حليب الماعز على نسبة أقل قليلاً من اللاكتوز من حليب البقر، كما يحتوي على جزيئات دهون أصغر وتكوين بروتين مختلف، نتيجة لذلك، قد تجد أنه من الأسهل هضم حليب البقر.

وفي الواقع، تدعم الأبحاث الادعاءات القائلة بأن حليب الماعز أسهل في الهضم وأقل حساسية لبعض الناس، ومع ذلك، فإن هذه الفوائد لا تقتصر على حليب الماعز الخام، كما أنه لا يغير البسترة بشكل كبير بنية أو التركيب الغذائي لحليب الماعز، وبالتالي، لا يمكن إثبات أن أي فوائد ذات صلة تأتي فقط من حليب الماعز الخام.

حليب الماعز هو أيضًا مصدر جيد للعناصر الغذائية، حيث أنه يوفر البروتين والدهون والكربوهيدرات، بالإضافة إلى المعادن المهمة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، ولكن مرة أخرى، فإن المحتوى الغذائي للحليب النيء لا يفوق محتوى الحليب المبستر.

سلبيات حليب الماعز الخام

تفوق الجوانب السلبية والمخاطر المحتملة الفوائد المحتملة لحليب الماعز الخام، ولأن حليب الماعز الخام غير مبستر، فقد يحتوي على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا، وفي الواقع يمكن للبكتيريا أن تدخل الحليب من خلال:

عدوى في الدم أو الضرع في الحيوان

التلوث بالبراز أثناء الحلب أو بعده

التلوث من البشر الذين يتعاملون مع الحليب

حتى الحليب الخام من الحيوانات التي تبدو صحية وتعيش في المزارع ذات الممارسات الصحية قد يكون ملوثًا، وقد يؤدي الحليب الخام الملوث إلى أمراض تنقلها الأغذية مع أعراض مثل القيء والإسهال وتشنج المعدة، بالإضافة إلى مضاعفات أكبر.

في حين أن بعض الأشخاص يعانون من أعراض خفيفة بعد التعرض، قد يعاني البعض الآخر من مرض خطير قد يتطلب دخول المستشفى وحتى يؤدي إلى الوفاة.

وفي الحقيقة، بعض السكان معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة إذا استهلكوا الحليب الخام الذي يحتوي على بكتيريا ضارة، مثل:

الأطفال الرضع والأطفال الصغار

الحوامل والمرضعات

كبار السن

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل المصابين بالسرطان

لذلك، يأتي حليب الماعز الخام مع الجانب السلبي المحتمل للتسبب في الأمراض المنقولة بالغذاء، وهنا يجب أن تضع في اعتبارك العواقب الوخيمة المحتملة قبل تناول حليب الماعز الخام.

للمزيد من صحتك وجمالك:

7 من فوائد العنب الصحية للجسم