جميلة البوابة: من القرع إلى الحمص تعلم إنقاص وزنك تعتبر الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف من أفضل الأطعمة التي تساعدك على إنقاص الوزن. غالبًا ما تكون الأطعمة الليفية منخفضة السعرات الحرارية ، مما يساعدك على الشعور بالشبع بعد الوجبة ، ويساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

قد تؤدي النظم الغذائية إلى نتائج قصيرة المدى ، ولكن من الصعب الحفاظ عليها ، وفي النهاية تحرمك من العناصر الغذائية الأساسية التي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الأكل المتوازن. إذا كنت تحاول إنقاص وزنك ، فإن أهم شيء يمكنك القيام به هو تناول الطعام بوعي. نتيجة لذلك ، يجب أن يكون اختيار الأطعمة المناسبة هو هدفك.

ولكن قبل أن تبدأ في تجنب كل الأطعمة، إليك قائمة من 6 عناصر غذائية يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.

جميلة البوابة: من القرع إلى الحمص تعلم إنقاص وزنك

اليقطين

يحتوي هذا الخيار الغني بمضادات الأكسدة على عدد قليل من السعرات الحرارية وغني بالمغذيات: على الرغم من أن الكوب الواحد يحتوي على حوالي 80 سعرة حرارية فقط ، إلا أنه غني بالفيتامينات والمعادن. بيتا كاروتين ، كاروتينويد يستخدمه الجسم لصنع فيتامين أ ، يعطي اليقطين لونه البرتقالي اللامع. القرع كثيف بالمغذيات وخال من الكوليسترول والصوديوم وخالي من الدهون. يحتوي 100 جرام من اليقطين الخام على 26 سعرًا حراريًا فقط ، وهذا هو السبب في أن القرع يعد إضافة رائعة لأي نظام غذائي لإنقاص الوزن.

جميلة البوابة: من القرع إلى الحمص تعلم إنقاص وزنك

الجوز

الجوز غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ، مما يجعلها وجبة خفيفة صحية للقلب بشكل خاص عند مقارنتها بالرقائق أو المعجنات. تحتوي أونصة واحدة على 4 جرامات من البروتين و 2 جرام من الألياف ويقل عدد السعرات الحرارية فيها عن 200. يمكن للجوز ، على وجه الخصوص ، أن يساعد في إرضاء آلام الجوع التي قد تكون عانيت منها في الماضي. يحتوي على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة أكثر من العديد من المكسرات الأخرى ، بما في ذلك الفول السوداني واصناف الجوز.

جميلة البوابة: من القرع إلى الحمص تعلم إنقاص وزنك

اللبن الرائب

يحتوي اللبن الرائب على نسبة عالية من البروبيوتيك والبكتيريا المفيدة التي تساعد على تحسين الهضم وصحة الأمعاء. يحسن الهضم امتصاص العناصر الغذائية ، مما يساعد على منع زيادة الوزن ، فهو مصدر غني بالبروبيوتيك للمساعدة في تنظيم القناة الهضمية الصحية وغيرها من العناصر الغذائية المهمة بما في ذلك البروتين. يمكن أن يكون هو الغذاء المفضل لأولئك الذين يتطلعون إلى فقدان دهون المعدة والحصول على بطن مسطحة. إن كونه غنيًا بالمعادن ، وخاصة الكالسيوم ، يساعد في إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الدهون الزائدة. تحتوي حصة 100 جرام من اللبن الرائب على حوالي 1.7 جرام من الدهون المشبعة.

جميلة البوابة: من القرع إلى الحمص تعلم إنقاص وزنك

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة منخفضة السعرات الحرارية ويجب أن تحل محل البطاطا العادية الغنية بالنشا كلما أمكن ذلك. وهي أيضًا خضروات جذرية. إنها غنية بالألياف وتحتوي على الكثير من الماء ، لذا فهي سهلة الهضم. على الرغم من أن كوبًا من البطاطا الحلوة المهروسة يحتوي على 249 سعرة حرارية فقط ، إلا أنه يمكن أن يمنحك إشباعًا لوجبة كاملة.

جميلة البوابة: من القرع إلى الحمص تعلم إنقاص وزنك

الحمص

الحمص، غني بالبروتين والألياف ، مما يساعد على إنقاص الوزن. الألياف تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتساعد في الحفاظ على صحة أمعائك. من ناحية أخرى ، فإن البروتين يرضي جوعك. كما تم اكتشاف أن الأشخاص الذين تناولوا الحمص لديهم فرصة أعلى بنسبة 53٪ في الحصول على مؤشر كتلة جسم صحي وأن تناول الحمص كل يوم يزيد من فقدان الوزن بنسبة 25٪.

جميلة البوابة: من القرع إلى الحمص تعلم إنقاص وزنك

العدس

يمكن أن تساعدك البروتينات النباتية ، مثل العدس ، على إنقاص الوزن لأنها غنية بالألياف. تعتبر هذه الحبوب المليئة بالبروتينات ذات الأصل النباتي إضافة رائعة للشوربات أو السلطات لأنها تعطي الوجبة مادة أكثر بكثير. العدس من الأطعمة الغنية بالألياف والممتازة لفقدان الوزن واتباع نظام غذائي صحي شامل ، حيث يحتوي على حوالي 120 سعرًا حراريًا لكل نصف كوب و 8 جرامات من الألياف.

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