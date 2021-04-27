جميلة البوابة: نصائح سريعة لمنع الكحل من التلطيخ

لا شك انك كامرأة عاملة تبحث عن اطلالة مميزة كل يوم تشعرين بالإحباط عندما يبدأ المكياج بالذوبان بعد عدة ساعات فقط من وضعه، جميلة البوابة تقدم لك بعض النصائح والحيل البسيطة لمنعه من التلطيخ ...

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نظفي وجهك

أولاً ، نظفي وجهك بشكل صحيح. اغسليه بغسول الوجه واتركيه حتى يجف قبل وضع الكحل.

كحلي عينيك

ضعي الكحل في عينيك بنعومة.

اتبعي بظلال العيون

إذا كنتِ ترغبين في منع تلطخ الكحل، فما عليك سوى متابعته بالقليل من بودرة ظلال العيون.

ثبتي الماكياج ببودرة الوجه

بعد ذلك ، ضعي القليل من بودرة الوجه حول عينيك. هذا يساعد على امتصاص الرطوبة.

تجنبي لمس جفونك

لا تلمسي عينيك أو تفركيهما بعد وضع الكاجل. - إذا كان لديك جفون دهنية ، امسحيها بعيدان قطنية على فترات منتظمة.

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