بالنسبة للكثير، فإن الورود هي رمز الرومانسية والحب، حيث أنها تتميز برائحتها الحلوة وتستخدم بشكل شائع في الصناعات التجميلية والصحية بداية من كريمات الوجه والبشرة وانتهاءً بالعطور.

وفي الواقع، ماء الورد عبارة عن سائل مكون من بتلات الورد، وهو أحد الطرق التي يمكن من خلالها استخدام الورد للصحة والجمال وحتى للطعام والشراب.

وربما نشأ استخدام ماء الورد في إيران قبل القرن السابع الميلادي، وحتى الآن لا يزال ماء الورد عنصرًا أساسيًا للصحة، كما أنه متعدد الاستخدامات ويدخل في روتين العناية الذاتية بالنسبة للنساء، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على فوائد ماء الورد الجمالية والصحية وطريقة الاستخدام الصحيحة.

فوائد ماء الورد

يشتهر ماء الورد بفوائده الطبية والعلاجية، فهو مليء بمضادات الأكسدة، وثبت أنه مفيد لـ:

صحة الجلد

صحة العين

الهضم

الصداع

العدوى

صحة الدماغ

التهاب الحلق

وعندما يتعلق الأمر بالجلد، يمكن أن يساعد ماء الورد في:

- حماية الخلايا من التلف

- تهدئة تهيج البشرة

- تهدئة الاحمرار

- التخفيف من أعراض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والأكزيما والصدفية

ووفقًا لخبير العلاج بالروائح "Kannank Laseeta"، يمكن استخدام ماء الورد الطبيعي بدون أي مواد كيميائية يوميًا، فهو مناسب لجميع أنواع البشرة، ويمكن استخدامه فوق الجلد مباشرة، وهذا من المؤكد يجعل ماء الورد إضافة مثالية لروتين جمالك.

فوائد أخرى تدخل ضمن القائمة بالنسبة لماء الورد، فمثلًا يتم صنع قطرات مهدئة للعين من ماء الورد، كما أنه يدعم التئام الجروح، وقد يكون فعالًا كمضاد للاكتئاب.

العمر الافتراضي لماء الورد

من المثالي تخزين ماء الورد في الثلاجة أو في مكان بارد وجاف، وذلك للحفاظ على فعاليته والحفاظ عليه بشكل عام لأطول فترة ممكنة.

مثل جميع المنتجات الأخرى، فإن ماء الورد له مدة صلاحية تعتمد على الطريقة التي تم تحضيره فيها، حيث أنه مع مرور الوقت يفقد ماء الورد فعاليته.

والجدير بالذكر أن ماء الورد المصنوع باستخدام طريقة التقطير يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر خاصة إذا تم وضعه في الثلاجة في وعاء زجاجي معقم ومحكم الإغلاق، في حين قد يستمر ماء الورد المصنوع بطريقة الغليان لمدة شهر واحد فقط أو ما يقارب ذلك.

طريقة استخدام ماء الورد

- تونر للوجه

يعتبر تونر ماء الورد بديلًا ممتازًا لتونر الوجه باهظ الثمن، خاصة تلك التي تحتوي على الكحول والتي يمكن أن تسبب جفاف الجلد، كما يساعد استخدام ماء الورد كتونر على إزالة الزيوت الزائدة والأوساخ والحفاظ على توازن درجة الحموضة في البشرة.

- بخاخ للجسم

بخاخ ماء الورد للجسم وسيلة منعشة للحصول على رائحة الأزهار الجميلة، حيث أن رش ماء الورد على الوجه يحافظ على ترطيب البشرة وتوازنها، ورشه على الجسم يحافظ على ترطيب الجلد وانتعاشه طوال اليوم.

- معطر طبيعي للجو

إن رش ماء الورد على الأثاث والستائر والوسائد طريقة ممتازة لشم الروائح اللطيفة طوال اليوم، حيث أن ماء الورد يعد بديلًا رائعًا لبعض المواد والروائح الكيميائية، ويعتبر آمنًا لمن لديهم حساسية ولا يسبب أي مشاكل.

- رذاذ للشعر

يمكن رش ماء الورد على الشعر لتهدئة الشعر المجعد والمموج أو لإنعاش فروة الرأس المتعرقة أو المتهيجة، كما يمكن أن يتم شطف الشعر بماء الورد بعد غسله بالشامبو، حيث يعمل هذا بمثابة بلسم خفيف ويحافظ على لمعان الشعر ورائحته.

- الكوكتيلات

يمكن مزج ماء الورد مع بعض الكوكتيلات، فقط أضف بضع ملاعق كبيرة إلى الخليط المفضل لديك واستمتع بالنكهات الرائعة في فمك.

- صحة العين

يمكن استخدام الفوط القطنية المغموسة في ماء الورد لتغطية العيون المتعبة وتقليل مظاهر التعب والانتفاخ، كما أشارت بعض التقارير إلى أن ماء الورد استخدم سابقًا لعلاج بعض حالات العين، مثل جفاف العين وإعتام عدسة العين وغيرها من الحالات الأخرى.

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