طبيب البوابة: ما هي أسباب توقف التنفس أثناء النوم يحدث انقطاع النفس النومي ، المعروف باسم انقطاع النفس الانسدادي النومي ، عندما يكون نمط النوم العميق للفرد مضطربًا بسبب محدودية تدفق الهواء إلى الجسم عبر ممر الهواء. في هذه الحالة ، يتم انسداد أو تضيق الجهاز التنفسي العلوي حيث تسترخي عضلات الحلق أثناء النوم. يرسل المخ بشكل متكرر إشارات إلى جسم الإنسان ليستيقظ ويستمر في التنفس.

طبيب البوابة: ما هي أسباب توقف التنفس أثناء النوم

الشخير

لا يستطيع الشخص الذي يعاني من توقف التنفس أثناء النوم من النوم العميق لأن تكرار الاضطراب يمكن أن يصل إلى 30 مرة في الليل.

أحد أكبر أعراض انقطاع النفس النومي هو الشخير والشعور بالتعب حتى بعد النوم طوال الليل.

ما الذي يحدث بالضبط في هذه الحالة؟ توفر الأنسجة الرخوة للفم والحلق الدعم للحنك الرخو ، وهي قطعة نسيج مثلثة تتدلى من الحنك الرخو تسمى اللهاة ، واللوزتين ، والجدران الجانبية للحلق واللسان. أحيانًا تسترخي عضلات الحلق هذه ، مما يقيد مجرى الهواء ويحد من تدفق الأكسجين إلى الجسم.

بمجرد أن يحصل الدماغ على إشارة تدل على انخفاض مستوى الأكسجين في الدم ، فإنه يرسل إشارات إلى الجسم للاستيقاظ للتنفس.

طبيب البوابة: ما هي أسباب توقف التنفس أثناء النوم

هناك ثلاثة أنواع من انقطاع النفس النومي:

انقطاع النفس الانسدادي النومي وهو الأكثر شيوعًا ، وانقطاع النفس النومي المركزي الذي يحدث بشكل أقل ، وانقطاع النفس النومي المعقد الذي يصاب فيه المريض بالنوع الأول من انقطاع النفس النومي في وقت واحد.

ربط الخبراء بين حدوث انقطاع النفس النومي وطول عمر الإنسان. يتسبب توقف التنفس أثناء النوم في الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، وقد أظهرت الدراسات أنه يقلل من طول عمر الشخص لعدة سنوات.

يشعر الناس بالتعب الشديد في الصباح ، ويمكن أن يكون لديهم ارتفاع في ضغط الدم ، وحموضة شديدة ، وفي الحالات المتقدمة جدًا يمكن أن يصابوا بنوبات صرع أو يمكنهم النوم أثناء القيام بأنشطة عادية مثل القيادة. لذلك فهو مرض شديد الخطورة ، عدة مرات إذا يتم قبول الأشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي ، وهو يعقد مع الالتهاب الرئوي والحالات الطبية الأخرى أيضًا.

وفقًا للتقارير ، الرجال أكثر عرضة للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم من النساء. ومع ذلك ، مخاطر النساء تزداد إذا أصبحن زائدات الوزن. في بعض الأحيان يزداد خطر الإصابة بانقطاع النفس النومي عند النساء بعد انقطاع الطمث.

يمكن أن يجعل التاريخ العائلي للإصابة بانقطاع النفس النومي الشخص عرضة لهذه الحالة تمامًا مثل الإفراط في تناول الكحول والتدخين من شأنه أن يجعل الفرد عرضة للإصابة به.

يقول الخبراء في مايو كلينك، إن "فشل القلب الاحتقاني ، وارتفاع ضغط الدم ، والسكري من النوع 2 ، ومرض باركنسون هي بعض الحالات التي قد تزيد من خطر انقطاع النفس الانسدادي النومي. متلازمة المبيض المتعدد الكيسات ، والاضطرابات الهرمونية ، والسكتة الدماغية السابقة وأمراض الرئة المزمنة مثل لأن الربو أيضا يمكن أن يزيد من المخاطر ".

وأخيراً تذكر كلما أردنا تحسين شيء ما ، نحتاج إلى عكس المسبب! لذلك يجب أن تكون إدارة التغذية ، والترطيب ، والتمارين المنتظمة، وإدارة الإجهاد هي خطة العمل الأساسية عند التعامل مع انقطاع النفس النومي المرتبط بالسمنة .

المزيد:

طبيب البوابة: نصائح الأيورفيدا من أجل نوم أفضل

طبيب البوابة: علاجات طبيعية لمشكلة الشخير