جميلة البوابة: نقل الدهون هل هو بديل آمن للفيلر؟ نقل الدهون هو إجراء تجميلي طفيف التوغل يستخدم لاستعادة الحجم ومظهر الشباب للوجه. يتم تنفيذ هذا الإجراء تحت تأثير التخدير الموضعي ويمكن استخدامه لمعالجة مجموعة واسعة من المجالات والاهتمامات. حيث يتم إزالة الدهون من بعض مناطق الجسم ، يمكن جمعها واستبدالها في مناطق أخرى. لأن الخلايا المستخدمة كلها من جسم المريض نفسه، يتم القضاء على مخاطر الحساسية وتكون النتائج طبيعية وجميلة.

جميلة البوابة: نقل الدهون هل هو بديل آمن للفيلر؟

كيف تعمل طريقة نقل الدهون؟

أولاً ، يتم تخدير المنطقة المانحة من الجسم ، حيث توجد دهون زائدة. بالنسبة لمعظم الناس ، يكون هذا بالقرب من السرة أو جانب منطقة البطن أو الفخذين الداخليين أو الخارجيين. يتم عمل شق صغير للسماح لجهاز الشفط بحصد الدهون المطلوبة. بمجرد أن يتم جمع الدهون، تتم معالجتها وتحضيرها إلى مادة مشابهة لحشو الجلد عن طريق الحقن.

بمجرد حصاد الدهون وتحضيرها ، سيتم حقنها في الوجه أو المنطقة المستهدفة باستخدام سلسلة من المايكروكانيولا يتم حقن الدهون في طبقات مختلفة. يتم إعادة تشكيل مواقع الحقن وتحضيرها قبل الجراحة. الهدف من الحقن هو استعادة الشكل والمظهر الطبيعي لوجه المريض وليس تغييره. بالنسبة لمعظم المرضى ، يتم حقن الدهون حول عظم الوجنة والفك والجفن ومنطقة الصدغ.

جميلة البوابة: نقل الدهون هل هو بديل آمن للفيلر؟

أوجه التشابه

تتشابه عملية الحقن تقريبًا مع عملية حقن الفيلر الجلدي. يتم استخدام microcannula الخاص لتقليل الكدمات والتورم بعد الجراحة إلى أدنى حد.

لقد أصبح نقل الدهون بديلاً جذابًا لعلاجات الفيلر ، نظرًا لعدم وجود خطر من ردود الفعل التحسسية والنتائج طويلة الأمد. يتم استخدام نقل الدهون بشكل متزايد كعامل مساعد لتقنيات إعادة بناء الثدي؛ بما في ذلك التكبير / الزرع وإعادة البناء الذاتي. أصبح من الممكن الآن تصحيح التشوهات التي كان من الصعب علاجها بعد استئصال الكتلة الورمية وما بعد استئصال الثدي.

لقد ثبت أن تحسين تناسق الوجه وتناسبه له تأثير إيجابي كبير على إدراك المريض لذاته ورضاه. يعد التطعيم بالوجه بالميكروفات بديلاً آمنًا وفعالًا لعمليات قطع العظام المتقدمة الأكثر تعقيدًا والتي يحتمل أن تكون خطرة والتي يتم إجراؤها في المرضى لأسباب جمالية بحتة في غياب أي مشاكل وظيفية. إن معدل الاعتلال المنخفض والتعافي السريع المرتبط بحشو الوجه بالميكروفات يجعله أداة جديدة قيّمة في عالم الجراحة التجميلية للوجه.

نظرًا لأن هذا إجراء جراحي ، فإن وقت الشفاء أطول من خيار العلاج غير الجراحي. ستكون هناك درجة من التورم والكدمات في مواقع الحقن. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوعين حتى يختفي التورم والكدمات. لا يوجد سوى قدر ضئيل من الانزعاج بعد الجراحة.

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