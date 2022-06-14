للوقاية من الشيخوخة... تعرفي على أهم الأسرار التي سوف نقدمها لكِ عزيزتي لتتمتعي ببشرة نقية ورطبة وناعمة بعدة عن التجاعيد والخطوط الرفيعة والشيخوخة،حب الشباب، الجفاف خصوصاً في فصل الصيف.

ومما لا شك فيه أن علامات الشيخوخة التي تظهر في سن مبكر أمر طبيعي، ولذلك تسعى أغلب السيدات لتفادي الشيخوخة المبكرة إلى عمليات تجميلية خاصة للبشرة، لكن "موقع البوابة" سيقدم لكِ أسرار بسيطة لتبدأي بها اليوم بعيداً عن عمليات التجميل.

للوقاية من الشيخوخة... تعرفي على أهم الأسرار

استعمال واقي الشمس بنوعية جيدة ومناسبة لطبيعة بشرتك، وذلك بوضعه بشكل يومي ومن الأفضل تجديده كل 3 ساعات فهو يحمي البشرة من الشيخوخة ويحمي من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وبالإضافة إلى أنه يحمي من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد، يحمي من حروق الشمس والأضرار الناجمة عنه.

وضع النياسيناميد وهو معروف باسم نيكوتيناميد ويعد أحد أشكال فيتامين ب 3 القابل للذوبان في الماء ومن فوائده أنه يعمل على تجديد البشرة وتفتيحها، وأيضاً يعمب على تعزيز ترطيب البشرة، ويساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الرفيعة، ويزيد من إفراز الكولاجين، ويحسن البشرة الشاحبة، ويعمل وبشكل واضح على تقليل حجم المسامات، ويخفف من ظهور حب الشباب.

فيتامين سي يعتبر من الفيتامينات المهمة للبشرة، يخفف من الأشعة فوق البنفسجية للبشرة، وتقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة وتعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، بالإضافة إلى أن تناول مكملات فيتامين سي تخفف من خشونة البشرة وجفافها ويمكن الاستعانة بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي مثل الفراولة والكيوي والبرتقال.

الريتينول أحد مشتقات فيتامين ِA وله قدرة على زيادة إنتاج الكولاجين، وتسريع تجدد الخلايا، ويساعد بشكل كبير على توحيد لون البشرة، ويعالج التصبغات وأيضاً يعالج الأمراض الجلدية مثل الكلف، الأكزيما، حب الشباب، ويقوم بشد الجلد مع إزالة خلايا الجلد الميتة التي تؤدي إلى ملمس بشرة خشن وغير متجانس، ويساعد في تحفيز عمليات إنتاج الكولاجين في البشرة، وبالإضافة إلى ترطيب البشرة.

أطعمة تمنع من شيخوخة البشرة والتجاعيد

الجرجير

الجرجير من الخضروات الورقية التي تكافح الشيخوخة لأنها تحتوي على البوتاسيوم وتساعد أيضاً على تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى البشرة، ويحتوي الجرجير على فيتامين سي المهم للبشرة والضي يحفز إنتاج الكولاجين ويعمل على نضارة البشرة وحيويتها.

الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر من الخضروات التي يحتوي على فيتامين سي ويساعد بشكل كبير على إنتاج الكولاجين ويحمي الجلد من اشعة الشمس بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب.

البروكلي

البروكلي من الخضار الصلبة وتعتبر مضادة للشيخوخة لأنه يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين سي ويعمل على منح البشرة نضارة ومرونة أكثر ويحمي البشرة من اشعة الشمس وخصوصاً في فصل الصيف.

السبانخ

السبانخ من الخضروات الورقة والذي يعمل على تعزيز البشرة لأنه يحتوي على الحديد وفيتامين سي والذي يحفز إنتاج الكولاجين للجسم.

الجوز

الجوز من المكسرات النية والمفيدة جداً للبشرة والتي تعمل على إصلاح أنسجة البشرة التالفة ويحافظ على ترطيب البشرة لأنه الجوز يحتوي على أحماض أوميجا 3 ويحمي الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية أيضاً.

الأفوكادو

الأفوكادو من الفواكة المهمة والمفيدة والغنية بالأحماض الدهنية واللازمة لتنعيم البشرة وترطيبها جيداً، فهي غنية بالعناصر الغذائية المقاومة لعلامات الشيخوخة مثل فيتامين أ، فيتامين سي، فيتامين ب المركب، والبوتاسيوم.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة من الخضار التي تتمتع بفوائد جمالية ولأنها تحتوي على الأحماض الدهنية والأوميجا 3، الفوسفور، البوتاسيوم، المغنيزيوم، الصوديوم والزنك، وتحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من الكاروتينات، وهي مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز مكافحة الشيخوخة ومنع ظهور العديد من المشاكل المتنوعة، وتعالج تجاعيد البشرة، والهالات السوداء، ومادة الأنثوسيانين الموجودة في البطاطا الحلوة تساعد على التخلص من البقع الداكنة.

بذور الرمان

الرمان من الفواكة اللذيذة والمفيدة للبشرة والجسم بشكل عام، ومن أهم فوائد بذور الرمان للبشرة أنها تكافح شيخوخة البشرة وتزيد من إنتاج الكولاجين وتحتوي على مضادات الأكسدة، بذور الرمان تحمي من أضرار الشمس فوق البنفسجية، وتساعد على ترطيب البشرة وتمنع جفافها، ولا ننسى عصير الرمان الذي يساعد على إبطاء شيخوخة الجلد ويخفف من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد،وأيضاً يقلل من ظهور البقع الداكنة والبثور التي تظهر على البشرة.



تمت الكتابة بواسطة: نادين طاهر

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