جميلة البوابة: هذه الأطعمة تساعد على الوقاية من حب الشباب

يمنحنا موسم الصيف فرصة للاستمتاع بالشمس والهواء والماء أيضاً ولكن يمكن أن تؤثر كل هذه العوامل أيضًا على بشرتنا. نظرًا لأن البشرة تتعرض باستمرار للرطوبة والحرارة ، فقد تصبح عرضة للجفاف والضرر وظهور مشاكل الجلد المختلفة...

مثل حب الشباب والحساسية والطفح الجلدي ؛ العدوى والأمراض ، لذلك من المهم جدًا العناية ببشرتنا وكذلك بالصحة العامة.

نقدم لكم اليوم هذه النصائح لنظام غذائي للوقاية من حب الشباب ومشاكل الجلد في الصيف:

النصائح:

1. يمكن إضافة الحبوب الكاملة والسلطة والبراعم واللبن الرائب إلى نظامك الغذائي لزيادة مناعة الجسم ومكافحة الالتهابات.

2. ابق رطبًا. حاول الحفاظ على استهلاكك اليومي من الماء. أضف عصير الليمون إلى كوب من الماء الدافئ وتناوله في الصباح.

3. الكركم له خاصية مضادة للالتهابات ومضادة لحب الشباب. يمكن تناوله مع الحليب أو استخدامه في عبوات الوجه لمنع حب الشباب والتصبغ.

4. يمكن استهلاك ماء الكمون لخصائص إزالة السموم.

5. يجب إضافة الفواكه الطازجة (التفاح ، الموز ، الرمان ، البابايا ، الأفوكادو ، العنب البري) إلى النظام الغذائي. يعتبر الموز فاكهة مثالية للاستهلاك في موسم الرياح الموسمية حيث أنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن توفر بشرة صحية خالية من حب الشباب.

6. عائلة القرع بما في ذلك اليقطين والكوسا، إلخ توفر مضادات الأكسدة التي تساعد على منع الالتهابات وتقوية مناعة الجسم. يعتبر القرع المر مصدرًا غنيًا بفيتامين C ويمكن إضافته للتوهج وتحسين لون البشرة.

7. الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تحيد الجذور الحرة وتعطي توهجًا على الجلد.

المحاذير:

1. تجنب أو الحد من الوجبات السريعة.

2. تجنب أو الحد من الأطعمة المقلية. تميل الأطعمة والمشروبات الغازية إلى جعل البشرة دهنية في الظروف الرطبة المناسبة لظهور البثور والبقع.

3. يجب تجنب النباتات الجذرية والخضروات ذات الأوراق الخضراء خلال موسم الأمطار الصيفية لأنه أثناء نتف هذه الخضروات ، فإن الطين والأوساخ الرطبة تلتصق ببعضها البعض وإذا لم يتم غسلها بشكل صحيح ؛ يمكن أن تسبب الحساسية والالتهابات.

4. تجنب التهام الكثير من المانجو لأنها قد تسبب البثور.

الخلاصة:

بصرف النظر عن النظام الغذائي الصحي ؛ ممارسات العناية بالبشرة مثل استخدام غسول الوجه 2-3 مرات في اليوم ، غسول الوجه والكريمات التي تحتوي على حمض الساليسيليك (حمض الساليسيليك يساعد في إزالة الخلايا الميتة من الجلد ويشد مسام الجلد لمنع ظهور حب الشباب) ، مرطب مائي (يفضل مع حمض الهيالورونيك) وتطهير الوجه يلعبان دورًا مهمًا في الحصول على بشرة صحية دون أي حب الشباب وتصبغ الجلد.

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