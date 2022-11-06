جميلة البوابة: هل أنتِ بحاجة إلى مرطب لبشرتك الدهنية؟ يعاني أصحاب البشرة الدهنية من لمعان الجلد والدهنية طوال الوقت. ويخشى الكثير من الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من البشرة فكرة وضع المرطب على وجوههم خوفًا من أنه سيزيد من إنتاج الزيت وإبراز مظهر غير لطيف.

جميلة البوابة: هل أنتِ بحاجة إلى مرطب لبشرتك الدهنية؟

كيف تعرفين أن بشرتك دهنية؟

في غضون ساعة من التنظيف ، تصبح بشرتك لامعة. خاصة أن منطقة T الخاصة بك هي الأكثر دهنية .

ظهور البثور المزعجة قبل الدورة الشهرية مباشرة .

ظهور رؤوس سوداء على الأنف مع مسام كبيرة .

جميلة البوابة: هل أنتِ بحاجة إلى مرطب لبشرتك الدهنية؟

لماذا تحتاج البشرة الدهنية إلى مرطب؟

يظهر حب الشباب واللمعان نتيجة للإفراط في إفراز الدهون. هذا لا يعني أن الجلد رطب جيدًا. لا تحتوي بشرتك بالضرورة على الكثير من الماء لمجرد أنها تنتج الكثير من الزيت. على الجانب الآخر ، فإن إزالة هذه الزيوت من بشرتك يشجع على فقدان الرطوبة ، وهو أمر غير مثالي لصحة بشرتك.

تساعد المرطبات على الاحتفاظ بالمياه في الطبقة الخارجية لبشرتك. المكونات الموجودة في المرطبات تجذب الماء إلى بشرتك وتخلق حاجزًا يحبس الماء هناك.

إذا كنت تريد التحكم في البشرة الدهنية تأكد من ترطيب بشرتك دون إضافة زيت إضافي من منتجات أخرى. ترك بشرتك بدون رطوبة واستخدام منتجات العناية بالبشرة التي تتحكم في الزيت فقط قد يتسبب في إصابتها بالجفاف.

من أجل الحفاظ على وظيفة الحاجز الواقي للبشرة وإيقاف دورة البشرة الدهنية ، تقوم الغدد الدهنية بالتعويض عن طريق إنتاج المزيد من الدهون. مما يسبب انسداد المسام بسبب هذا الإنتاج الزائد ، مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء.

جميلة البوابة: هل أنتِ بحاجة إلى مرطب لبشرتك الدهنية؟

ما هو المكون الذي يجب تجنبه؟

إذا كانت بشرتك دهنية ، يجب أن تتوقف عن استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد قلوية خافضة للتوتر السطحي مثل كبريتات لوريث الصوديوم وكبريتات لوريل الصوديوم ، والتي تعمل على تجفيف بشرتك. قد تتغير الطبقة الحمضية التي تحمي بشرتك عادة من الأوساخ والبكتيريا بواسطة هذه المواد الكيميائية المجففة ، مما يجعل بشرتك أكثر عرضة للتلوث.

تجنب استخدام الكريمات و اللوشن لأنها كثيفة جدًا وسوف تلتصق على بشرتك فقط ، مما يتسبب في زيادة الدهون وانسداد المسام لأنه لن يتم امتصاصها.

جميلة البوابة: هل أنتِ بحاجة إلى مرطب لبشرتك الدهنية؟

أشياء يجب أخذها بالحسبان:

استخدام مرطب أساسه مائي لا يسد المسام ، ويقلل من خطر ظهور الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء . اختر مرطبًا خفيف الوزن وخالي من الزيوت وسريع الامتصاص . تجنب استخدام المرطبات التي تحتوي على الكثير من الزيوت الأساسية. ابحث عن مرطب يحتوي على جل الصبار أو الجلسرين أو حمض الهيالورونيك .

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