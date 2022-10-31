6 أطعمة غنية بفيتامين سي لتقوية جهاز المناعة مع اقتراب الشتاء يقترب معه خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والالتهابات. يجب أن لا ننسى أن كوفيد لا يزال منتشرًا ويعاني الكثير من الأعراض المرتبطة به.

ومع ذلك ، من المهم أن تظل في صدارة لعبة الصحة واللياقة البدنية الخاصة بك ، مع إعطاء جسمك أفضل الأطعمة والفواكه التي تساعد على تعزيز المناعة. على وجه الخصوص ، يعتبر فيتامين سي أو حمض الأسكوربيك من العناصر الغذائية الرائعة التي تلعب دورًا أساسيًا في دعم جهاز المناعة. فيما يلي قائمة بالأطعمة الغنية بهذه المغذيات!

6 أطعمة غنية بفيتامين سي لتقوية جهاز المناعة

البرتقال

يعتبر البرتقال من أكثر المصادر غنى بفيتامين سي. يقال إن 100 جرام من البرتقال تحتوي على حوالي 53.2 مجم من فيتامين سي. يساعد ذلك في حماية الخلايا من التلف ، ويزيد من الكولاجين ويحسن البشرة ، والأهم من ذلك أنه يقوي جهاز المناعة ، وهو نظام الدفاع الرئيسي لجسمك.

6 أطعمة غنية بفيتامين سي لتقوية جهاز المناعة

البروكلي

يقال إن 100 جرام من البروكلي يحتوي على 89.2 مجم من فيتامين سي ، ويقال إن نصف كوب من البروكلي المطهو ​​على البخار يوفر 57٪ من DV لفيتامين سي ، بالإضافة إلى أنه يحتوي أيضًا على عناصر غذائية مهمة أخرى مثل الألياف والبروتين والبوتاسيوم.

6 أطعمة غنية بفيتامين سي لتقوية جهاز المناعة

الفلفل الحلو

ومن المثير للاهتمام أن الفلفل الحلو يحتوي على أعلى نسبة من فيتامين سي. وفقًا للتقارير ، يوفر الفلفل الحلو ما يصل إلى 169 ٪ من المدخول الغذائي الموصى به. لحسن الحظ ، ليس عليك البحث عن الفلفل الحلو البرتقالي والأصفر. يمكنك أن تأكل الخضراء ، وهي الأكثر شيوعًا.

6 أطعمة غنية بفيتامين سي لتقوية جهاز المناعة

الكال

الكال غني بفيتامين سي أكثر من معظم الخضروات الأخرى. إنه في الواقع أحد أفضل مصادر فيتامين سي في العالم ، ويقال إن 100 جرام من الكال تحتوي على 120 ملليجرام من فيتامين سي. وأفضل ما في هذه الخضروات هو أنها محملة أيضًا بالفيتامينات A و K ، والفولات.

6 أطعمة غنية بفيتامين سي لتقوية جهاز المناعة

الفراولة

الفاكهة الشهية غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى ، والتي تساعد في تقليل مخاطر الحالات الصحية الخطيرة مثل السرطان والسكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب. يحتوي كوب واحد من الفراولة على ما يقرب من 90 مجم من فيتامين سي، كما أنه مصدر ممتاز للمغنيسيوم والفوسفور.

6 أطعمة غنية بفيتامين سي لتقوية جهاز المناعة

الطماطم

بينما تحتوي الطماطم (البندورة) على العديد من العناصر الغذائية الحيوية ، إلا أنها غنية جدًا بفيتامين سي. تشير التقارير إلى أن حبة طماطم متوسطة الحجم يمكن أن توفر حوالي 28٪ من المدخول اليومي الموصى به. كما أنه يحتوي على البوتاسيوم والفيتامينات B و E والعناصر الغذائية الأخرى. غالبًا ما نستخدمها كخضروات ، ومع ذلك ، فإن الطماطم هي فاكهة يمكن أيضًا تناولها نيئة.

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