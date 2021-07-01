تساقط الشعر مشكلة يمكن أن تؤثر نفسيًا على النساء، حيث أكدت دراسة أُجريت سنة 2015 أن تساقط الشعر عند النساء يؤثر على مفهوم احترام الذات ويولّد الشعور بالاكتئاب ويعيق العلاقات الاجتماعية، ينبغي على الشخص تحديد السبب الذي يجعل شعره يتساقط حتى يستطيع حل المشكلة.

نحو 90% من الشعر ينمو كل الوقت، وقد تتراوح المدة اللازمة لنمو الشعر ما بين سنتين إلى ست سنوات، نسبة الـ 10% المتبقية من الشعر، تخلد في تلك الأثناء للراحة لفترة قد تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، ثم يتساقط هذا الشعر مع انتهاء فترة الراحة.

عندما يتساقط الشعر، ينمو شعر جديد من جُرَيبات الشعر (Follicles Hair)، لتبدأ دورة نمو جديدة، من البداية، ينمو شعر الرأس ما بين 10 إلى 15 مليمترا في كل شهر. ومع ذلك، كلما تقدم الإنسان في السن، تبدأ وتيرة نمو الشعر لديه بالتباطؤ.

في الغالب، تكون ظاهرة تساقط الشعر نتيجة لدورة النمو الطبيعية للشعر، فالتساقط بوتيرة تتراوح ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميا، يعتبر أمرا طبيعيا جدا.

ما تأكله يمكن أن يكون له تأثير كبير على شعرك. يجب تناول البروتينات والمواد المغذية لتعزيز نمو الشعر. يمكن لنقص الفيتامينات A و C و D والحديد والبيوتين أن يبطئ عملية نمو الشعر ، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر في المستقبل.

يقول الخبراء "نظامنا الغذائي عادة ما يكون ناقصًا في العديد من المغذيات الدقيقة والبروتين". "إضافة بعض المكملات الغذائية يمكن أن يساعد في تقوية الشعر الموجود بالفعل" . يمكن أن تساعد المكملات الغذائية مثل البيوتين والزنك وبانتوثينات الكالسيوم وفيتامين د والأحماض الدهنية أوميغا 3 وغيرها في الحفاظ على شعر صحي. الجرعة تختلف من شخص لآخر ، وبالتالي استشارة الطبيب أمر لا بد منه قبل اتخاذ أي شكل من أشكال المكملات الغذائية لتخفيف الشعر.

وصفات الطبيعيّة لعلاج تساقط الشعر

عصير البصل لعلاج تساقط الشعر

نقوم بعصر حبيبات البصل واستخدام هذا العصير في تدليك فروة الرأس قبل الإستحمام، فإنّ مفعوله قويّ في إنبات الشعر من جديد وحمايته من التساقط.

ماء الملح لعلاج تساقط الشعر

يعمل ماء الملح عند تدليك فروة الرأس به على حماية الشعر من تساقطه وعلى تسريع عملية نموه.

عصير الثوم لعلاج تساقط الشعر

نقوم بعصر حبيبات الثوم واستخدام العصير الناتج في تدليك فروة الرأس وذلك بشكل يومي مساء، فإنه يشكل حصناً قوياً لجذور الشعر من التساقط.

زيت الخروع لعلاج تساقط الشعر

نقوم بمزج زيت الخروع بنصف زجاجة خل ونقوم بوضع هذا المزيج على فروة الرأس يومياً قبل الاستحمام، إذ يحمي الشعر من التساقط.

بياض البيض لعلاج تساقط الشعر

يحتوي البيض على نسبة عالية من مادة الكبريت التي تُساهم في إنتاج الكيراتين في الشعر، إضافة إلى اليود، والفسفور، والسيلينيوم، والحديد، والزنك الأمر الذي يجعل منه علاجاً فعالاً لتساقط الشعر، فنمزج بياض بيضة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ثمّ نُطبق الخليط على فروة الرأس مع تدليكه، وندعه لمدة عشرين دقيقة بعد ذلك نغسله بالماء البارد جيداً.

أسباب تساقط الشعر

مشاكل الغدة الدرقية

فقر الدم بسبب نقص الحديد

الأمراض الجلدية

مرض الذئبة

فقدان الوزن

الرعاية المفرطة

متلازمة تكيس المبايض

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