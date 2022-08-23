جميلة البوابة: هل تحتاجين إلى مرطب إذا كانت بشرتك دهنية؟ يحارب أصحاب البشرة الدهنية مظهر اللمعان والزيت طوال الوقت. يخشى الكثير من الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من البشرة فكرة وضع المرطب على وجوههم خوفًا من أنه سيزيد من إنتاج الزيت وإبراز المظهر اللطيف الذي يحاولون إخفاءه.

جميلة البوابة: هل تحتاجين إلى مرطب إذا كانت بشرتك دهنية؟

كيف تعرفين أن بشرتك دهنية؟

في غضون ساعة من التنظيف ، تصبح بشرتك لامعة. خاصة أن منطقة T الخاصة بك هي الأكثر دهنية .

تظهر البثور بشكل متكرر ، خاصة قبل الدورة الشهرية مباشرة .

أنت عرضة لظهور الرؤوس السوداء على أنفك ولديك مسام كبيرة .

جميلة البوابة: هل تحتاجين إلى مرطب إذا كانت بشرتك دهنية؟

لماذا تحتاج البشرة الدهنية إلى مرطب؟

يمكن أن يكون حب الشباب والجلد الدهني نتيجة للإفراط في إفراز الدهون. هذا لا يعني أن الجلد رطب جيدًا. لا تحتوي بشرتك بالضرورة على الكثير من الماء لمجرد أنها تنتج الكثير من الزيت. على الجانب الآخر ، فإن إزالة هذه الزيوت من بشرتك يشجع على فقدان الرطوبة ، وهو أمر غير مثالي لصحة بشرتك.

تساعد المرطبات على الاحتفاظ بالمياه في الطبقة الخارجية لبشرتك. المكونات الموجودة في المرطبات تجذب الماء إلى بشرتك وتخلق حاجزًا يحبس الماء هناك.

تأكد من ترطيب بشرتك دون إضافة زيت إضافي من منتجات أخرى إذا كنت تريد التحكم في البشرة الدهنية. تُترك بشرتك بدون رطوبة عند استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تتحكم في الزيت فقط ، مما قد يتسبب في إصابتها بالجفاف.

من أجل الحفاظ على وظيفة الحاجز الواقي للبشرة وإيقاف دورة البشرة الدهنية ، سوف تعوض الغدد الدهنية عن طريق إنتاج المزيد من الزيت. تصبح مسامك مسدودة بسبب هذا الإنتاج الزائد ، مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء.

جميلة البوابة: هل تحتاجين إلى مرطب إذا كانت بشرتك دهنية؟

ما هو المكون الذي يجب تجنبه؟

إذا كانت بشرتك دهنية ، يجب أن تتوقف عن استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد قلوية خافضة للتوتر السطحي مثل كبريتات لوريث الصوديوم وكبريتات لوريل الصوديوم ، والتي تعمل على تجفيف بشرتك. قد تتغير الطبقة الحمضية التي تحمي بشرتك عادة من الأوساخ والبكتيريا من خلال هذه المواد الكيميائية المجففة ، مما يجعل بشرتك أكثر عرضة للتلوث.

تجنب استخدام الكريمات والمستحضرات لأنها كثيفة جدًا. سوف تلتصق على بشرتك، مما يتسبب في زيادة الدهون وانسداد المسام لأنه لن يتم امتصاصها.

جميلة البوابة: هل تحتاجين إلى مرطب إذا كانت بشرتك دهنية؟

أشياء يجب أخذها بالحسبان:

استخدم مرطبًا لا يسبب البثور ، ولا يسد المسام ، ويقلل من خطر ظهور الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء .

اختر مرطبًا خفيف الوزن وخالي من الزيوت وسريع الامتصاص .

تجنب استخدام المرطبات التي تحتوي على الكثير من الزيوت الأساسية. ابحث عن مرطب يحتوي على جل الصبار أو الجلسرين أو حمض الهيالورونيك .

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