طبيب البوابة: ما علاقة فمك بالعلامات المبكرة للسرطان يعتقد الناس غالبًا أن صحة الفم تقتصر فقط على صحة الأسنان. ومع ذلك ، يمكن أن يخبر فمك الكثير عن المضاعفات الصحية الأخرى أيضًا. لا تقتصر صحة الفم على مجرد النفس المنعش بل يمكن أن تساعد في التعرف المبكر على الحالات الخطيرة المحتملة.

من رائحة النفس إلى لون اللسان وحالة اللثة ، هناك مجموعة من الإشارات العامة في فمك التي تشير إلى حالات صحية معينة. كلما تم التعرف على هذه الحالات الصحية مبكرًا سيكون من الأسهل إدارتها وعلاجها.

طبيب البوابة: ما علاقة فمك بالعلامات المبكرة للسرطان

نزيف اللثة

إذا كانت لثتك شاحبة أو تنزف عند تنظيف أسنانك بالفرشاة ، فقد يكون ذلك علامة على مرض اللثة ، والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية أخرى.

وجد علماء من جامعة هارفارد أن المرضى الذين يعانون من أمراض اللثة هم أكثر عرضة مرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. يمكن أن يكون سببه التهاب ويمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن يكون تورم أو نزيف اللثة أيضًا علامة على نقص الفيتامينات. يمكن أن يساعد تناول زيت السمك متعدد الفيتامينات وأوميغا 3 في دعم نقص التغذية.

طبيب البوابة: ما علاقة فمك بالعلامات المبكرة للسرطان

اللسان الأبيض

من الطبيعي تمامًا وجود طبقة بيضاء خفيفة على لسانك. ومع ذلك ، في بعض الأحيان يمكن أن يكون هذا الطلاء علامة على وجود عدوى أو حالة أكثر خطورة مثل السرطان. قد تكون البقع البيضاء غير العادية سرطانية ويجب فحصها من قبل الطبيب وعلاجها على الفور.

يمكن أن يكون اللسان الأبيض أيضًا علامة على حالة أقل خطورة تُعرف باسم الحزاز المسطح الفموي أو القلاع الفموي أو الفطريات.

يمكن أن تكون هذه أيضًا علامة على مرض الزهري الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي والذي يجب أن يؤخذ على محمل الجد ويجب علاجه بسرعة. إذا تُرك مرض الزهري دون علاج ، فقد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الصحية الخطيرة.

طبيب البوابة: ما علاقة فمك بالعلامات المبكرة للسرطان

تقرحات الفم

عادة ما تكون تقرحات الفم غير ضارة وتشفى في غضون أيام أو أسابيع قليلة ، اعتمادًا على سببها في المقام الأول. تشمل بعض المشكلات الخفيفة العض داخل الخد وطقم الأسنان غير المناسب ومعاجين الأسنان التي تحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم وحساسيات الطعام.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون تقرحات الفم أيضًا علامة على التغيرات الهرمونية ونقص فيتامينات ب والزنك والحديد. يمكن أن يكون سببها أيضًا مرض اليد والقدم والفم ، والحزاز المسطح الفموي ، ومرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية أو ضعف جهاز المناعة بسبب وجود حالة صحية مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو الذئبة.

طبيب البوابة: ما علاقة فمك بالعلامات المبكرة للسرطان

رائحة الفم الكريهة

ربما تكون رائحة الفم الكريهة هي العلامة الأكثر بروزًا في الفم على وجود خطأ ما في صحتك. بصرف النظر عن سوء نظافة الفم أو تناول شيء يمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة مؤقتًا ، إذا كنت تعاني منه بشكل منتظم ، فقد يكون ذلك علامة على أمراض اللثة.

يمكن أن يسبب التهاب الأنف أو الجيوب الأنفية أو الحلق أيضًا رائحة الفم الكريهة. الأمراض ، مثل بعض أنواع السرطان ، وحالات مثل اضطرابات التمثيل الغذائي ، يمكن أن تسبب أيضًا رائحة الفم الكريهة. يرتبط ارتجاع أحماض المعدة أيضًا برائحة الفم الكريهة.

طبيب البوابة: ما علاقة فمك بالعلامات المبكرة للسرطان

شقوق الزاوية

علامة صحية أخرى تظهر عن طريق الفم هي تشققات في الزاوية يمكن أن تكون علامة على نقص فيتامينات الحديد أو الزنك أو ب.

يمكن أن تشير هذه الشقوق أيضًا إلى وجود مشكلة في الجهاز الهضمي. قد يعاني الأشخاص المصابون باضطرابات الجهاز الهضمي الالتهابية - الداء البطني أو التهاب القولون التقرحي - من شقوق في الزاوية.

يمكن التئام شقوق الزاوية عن طريق زيادة كمية الفيتامينات التي تتناولها. نظرًا لأن هذه العلامات قد تكون ناتجة عن أي عامل خطير أو غير ضار ، فمن الأفضل استشارة طبيبك أو طبيب الأسنان لإجراء فحص طبي.

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