جميلة البوابة: هل واقي الشمس ضروري للبشرة الداكنة؟ هل بشرتك داكنة اللون ولهذا لا تهتم بوضع الكريم الواقي من الشمس لأنك تعتقد أنك في مأمن من الآثار الضارة للشمس؟ يجب أن تقرأ هذا التقرير بالتأكيد! دعنا نخبرك عن السبب الذي يجعل من الضروري استخدام الكريم الواقي من الشمس بسخاء على الرغم من لون بشرتك.

جميلة البوابة: هل واقي الشمس ضروري للبشرة الداكنة؟

ماذا تعرف عن الميلانين

الميلانين - هو نوع من الأصباغ المسؤولة عن اللون الداكن لبشرتك. الأشخاص ذوو اللون لديهم كمية أكبر من الميلانين في بشرتهم ، في حين أن أصحاب البشرة الفاتحة لديهم القليل جدًا من صبغة الجلد ذات اللون الداكن.

الأمر الرائع في الميلانين بخلاف حقيقة أنه يمنح بشرتك لونًا رائعًا هو أنه يوفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تنبعث من الشمس. بعبارة أخرى ، إنه مثل واقي الشمس الخاص بالطبيعة. كلما زادت كمية الميلانين لديك ، زادت الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أن وجود الكثير من الميلانين في بشرتك هو شيء يعفيك تمامًا من المخاطر المختلفة للأشعة فوق البنفسجية ، من علامات الشيخوخة المبكرة إلى سرطان الجلد. على الرغم من أن الميلانين يوفر نوعًا من الحماية من أشعة الشمس ، إلا أنه لا يزال يسمح لأنواع معينة من الأشعة فوق البنفسجية (نعم ، هناك أنواع مختلفة منها) لاختراق الجلد. بمعنى آخر ، بشرتك ذات اللون الداكن والمليئة بالميلانين لا تكفي لحمايتك من الآثار السيئة الناتجة عن التعرض لكميات مفرطة من الأشعة فوق البنفسجية من الشمس.

قد لا ينتهي بك الأمر باللون الأحمر مثل الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة بعد قضاء بعض الوقت تحت أشعة الشمس الحارقة. هذا لا يعني، مع ذلك ، أنك منيعة من التعرض لحروق الشمس. هل تشعر مناطق معينة من جسمك بالدفء أو الألم بعد الجلوس تحت الشمس لفترات طويلة من الوقت؟ حسنًا، هذا هو حروق الشمس.

جميلة البوابة: هل واقي الشمس ضروري للبشرة الداكنة؟

حروق الشمس

لكن الإصابة بحروق الشمس هي أقل ما يقلقك. هل تعلم أنه من الممكن جدًا أن يصيب سرطان الجلد أجزاء من جسمك أقل تصبغًا مثل راحتي يديك وباطن قدميك ، وحتى المناطق الموجودة أسفل أظافر اليدين والقدمين مباشرةً؟

كما أن وجود بشرة داكنة اللون لا يعفيك من آثار أشعة الشمس الضارة على الجلد. في حين أنه من الحقائق أن الخطوط الدقيقة والتجاعيد الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تتطور بشكل أسرع وأكثر بروزًا على الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، فإن الأفراد مثلك ممن يملكون البشرة الداكنة يمكن أن ينتهي بهم الأمر بفرط التصبغ بسهولة تامة ، مما يترك بشرتك بلون غير متساوٍ وداكن.

باختصار ، يجب على كل شخص بغض النظر عن لون بشرته أن يضع واقيًا من الشمس في كل مرة يخرج فيها أثناء النهار من أجل حماية الجلد من التعرض غير الضروري للأشعة فوق البنفسجية المدمرة للصحة والجمال.

عند التسوق لشراء واقي الشمس ، اختر شيئًا شفافًا حتى لا تبدو بشرتك داكنة اللون. جرب العديد من العلامات التجارية والتركيبات المختلفة حتى تجد واحدة تناسبك.

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