جميلة البوابة: وصفات طبيعية لتحضير الكولاجين أنا متأكد من أن معظمكم قد سمع أو صادف كلمة "كولاجين" في المقالات أو أثناء إجراء محادثة مع شخص ما. هل تساءلت يومًا عن ماهية الكولاجين؟ حسنًا ، إذا كنت تبحث عن شيء له فوائد للجمال ، لتحسين قوة العضلات والعظام ، والمساعدة في إنقاص الوزن ، وتعزيز صحة القلب بشكل أفضل ، والمساعدة على الهضم بشكل أفضل ، فإن الكولاجين هو المكمل المناسب لك! يمكن تناول هذه المكملات على شكل كبسولات أو مسحوق كولاجين.

جميلة البوابة: وصفات طبيعية لتحضير الكولاجين

ما هو الكولاجين؟

الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في أجسامنا وهو مفيد للغاية لجميع جوانب الجمال والصحة. يوجد الكولاجين في العظام والعضلات والجلد والأوتار وتشكل ثلث البروتين الموجود في جسم الإنسان. إنها المادة التي تزود الجسم بالبنية والقوة وتحافظ على تماسكه.

يوجد نوعان من الكولاجين في الجسم:

الكولاجين الداخلي: يوجد الكولاجين الداخلي بشكل طبيعي داخل الجسم ويتم تصنيعه بواسطة أجسامنا نفسها.

الكولاجين الخارجي: يأتي الكولاجين الخارجي من مصادر خارج الجسم ، مثل الطعام الذي نتناوله أو مكملات الكولاجين.

جميلة البوابة: وصفات طبيعية لتحضير الكولاجين

أعراض نقص الكولاجين:

مع تقدمنا ​​في السن ، ينضب إنتاج الكولاجين. هذا هو الوقت الذي سنبدأ فيه في العثور على أنفسنا نعاني من أعراض مثل :

علامات الشيخوخة المبكرة

سيبدأ الجلد في الظهور بمظهر باهت وبلا حياة مع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يؤدي ضعف العضلات وضعف كثافة العظام إلى آلام المفاصل وتيبسها وعدم مرونة المفاصل وزيادة الإصابات.

جفاف الجلد ، الأظافر الهشة ، تكون السيلوليت ، ترقق الشعر ، التصبغ ، الدوالي.

جميلة البوابة: وصفات طبيعية لتحضير الكولاجين

فوائد الكولاجين:

يمكن أن تعزز صحة الجلد بشكل أفضل:

الكولاجين ضروري جدًا لصحة الجلد لأنه يمكن أن يقوي الجلد ويمكن أن يعزز مرونة الجلد وترطيبه. يمكن أن يساعد في منع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يمكن أن تحسن صحة القلب:

الكولاجين هو بروتين هيكلي يمكن أن يوفر بنية للشرايين. الشرايين مهمة لأنها أوعية دموية تنقل الدم من القلب إلى باقي الجسم ، وبالتالي فإن الكولاجين يساعد في تقوية الشرايين والحفاظ على صحة القلب.

الكولاجين يساعد أيضًا في زيادة مستويات الكوليسترول الجيد وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

مفيد لصحة المفاصل والعظام:

يمكن أن يساعد الكولاجين في الحفاظ على صحة المفاصل بشكل جيد ويقلل من خطر الإصابة بالاضطرابات التنكسية للمفاصل مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل. يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل التهاب المفاصل وتقليل فقدان العظام ، من خلال تقوية بنية العظام.

فوائد أخرى:

تحسين صحة الشعر: عندما يتم تحفيز إنتاج الكولاجين ، يمكن أن يساعد في تعزيز نمو الشعر .

تحسين صحة الأظافر: يساعد الكولاجين في تقليل تقصف الأظافر وتقصفها وتحسين قوة الأظافر .

الأطعمة التي يمكن أن تزيد من إنتاج الكولاجين:

أولئك الذين يستهلكون الأنواع الصحيحة من الأطعمة الغنية بالكولاجين ، لا يحتاجون إلى تناول مكملات الكولاجين.

فيما يلي بعض الأطعمة الغنية بالكولاجين:

الفواكه مثل الحمضيات والفواكه الاستوائية مثل الجوافة والكيوي والأناناس والأفوكادو والمانجو.

الخضار مثل - الثوم ، الخضار الورقية ، الفاصوليا ، الطماطم ، الفلفل.

الأطعمة الأخرى مثل - مرق العظام وبياض البيض والدجاج والأسماك والمحار والتوت وبذور الكتان.

المكسرات مثل – الجوز.

جميلة البوابة: وصفات طبيعية لتحضير الكولاجين

وصفات سهلة لتحضير الكولاجين في المنزل:

شراب الكولاجين:

2 ملعقة كبيرة دقيق الحنطة السوداء المحمصة الجافة

2 ملعقة كبيرة بذور اليقطين

نصف كوب قطع مانجو

نصف كوب كيوي

ماء (حسب الحاجة)

الطريقة:

في مطحنة الخلاط ، أضف جميع المكونات الجافة واطحنها إلى مسحوق ناعم. ثم أضف الثمار بقليل من الماء واخلط حتى يصبح قوامها سائلًا ناعمًا. تصب في كوب وهي جاهزة للاستهلاك.

وصفة مسحوق الكولاجين الطبيعي:

25 جرام بذور اليقطين

1 ملعقة كبيرة مسحوق أملا

1 ملعقة كبيرة مسحوق بتلات الورد الصالحة للأكل

50 جرام شوفان محمص جاف

1 ملعقة كبيرة بذور شيا

الطريقة:

في مطحنة الخلاط ، أضف المكونات واطحنها إلى مسحوق ناعم. يمكن تخزين هذا المسحوق في وعاء. يمكنك إضافة 1 ملعقة كبيرة من هذا المسحوق إلى الماء الدافئ في العصير أو العصير أو الحليب الدافئ للاستهلاك.

الحذر:

تعتبر مكملات الكولاجين آمنة بشكل عام ، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه المنتجات المستخدمة في المكملات. لذلك ، تحقق من الملصق الخاص بالمكونات قبل شراء المكمل أو استشر طبيبك للحصول على توصية مكملة مناسبة.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: هل يعالج فيتامين سي كوفيد-19؟

جميلة البوابة: فوائد الكريمات المضادة للشيخوخة