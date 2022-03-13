طبيب البوابة: هل يعالج فيتامين سي كوفيد-19؟ فيتامين سي هو الفيتامين الأكثر شعبية بين جميع الفيتامينات والمعادن وهو أول ما يتبادر إلى أذهاننا عندما نتحدث عن ضعف المناعة. لقد بلغ استخدامه ذروته خلال بداية كوفيد-19 حيث اضاف الناس أقراص فيتامين سي الى روتينهم اليومي على أمل أن تحميهم من الآثار المميتة للهجوم الفيروسي. نظرًا لعدم معرفة الكثير عن فيروس كورونا في أوائل عام 2020 ، كان ارتباطه بنزلات البرد هو السبب وراء تناول الأشخاص مكملات فيتامين سي.

ولكن على الرغم من شعبيته الكبيرة ، إلا أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول فيتامين سي.

طبيب البوابة: هل يعالج فيتامين سي كوفيد-19؟

خرافة 1: كلما تناولت أكثر، كلما كانت مناعتك أفضل

لا ، وفقًا للخبراء ، فإن الكمية المثالية من فيتامين سي التي يجب على المرأة البالغة تناولها هي 75 مليجرام يوميًا ، ويجب على الرجل تناول 90 مليجرامًا من فيتامين سي يوميًا. على الرغم من أن تناول الكثير من فيتامين سي الغذائي ليس ضارًا على الأرجح ، إلا أن الجرعات الكبيرة من مكملات فيتامين سي قد تسبب الإسهال والغثيان.

الحد الأعلى لفيتامين سي هو 2000 مجم يوميًا ، ولكن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة أو النقرس أو أمراض الكلى يجب ألا يتناولوا أكثر من 1000 مجم من فيتامين سي يوميًا.

طبيب البوابة: هل يعالج فيتامين سي كوفيد-19؟

خرافة 2: البرتقال هو أغنى مصدر لفيتامين سي

هذا ليس صحيح. لدينا تصور شائع بأن ثمار الحمضيات هي أكبر مصادر فيتامين سي. وهذا هو السبب وراء تناول المزيد من فيتامين سي الأطعمة مثل الليمون والبرتقال والحمضيات الأخرى.

في الواقع، يحتوي الفلفل الحلو على فيتامين سي أكثر من البرتقال. يحتوي الفلفل الأصفر على 159.61 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام. يحتوي الفلفل الأحمر والأخضر على 121.38 مجم و 16.52 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام.

ليس فقط الفلفل الحلو والخوخ والجوافة والكرز والبقدونس تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال.

طبيب البوابة: هل يعالج فيتامين سي كوفيد-19؟

خرافة 3: فيتامين سي يساعد في علاج كوفيد-19

رقم كبير. فيتامين سي مضاد للأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات تساعده على التأثير على المناعة الخلوية. يمكن أن يكون فيتامين سي مفيدًا لمرضى كوفيد-19 ولكنه ليس علاجًا له.

قال الخبراء إن تناول فيتامين سي بانتظام يمكن أن يحمي الجسم من الهجوم الفيروسي إلى حد ما لكنه لن يمنعه تمامًا.

تم ربط فيتامين سي بعلاج كوفيد-19 بسبب استخدامه على نطاق واسع لنزلات البرد ، وبسبب حقيقة أن كوفيد-19 ونزلات البرد من أمراض الجهاز التنفسي.

من المعروف أن فيتامين سي يقلل من شدة نزلات البرد التي تسببها فيروسات أخرى ، ولكن لا يوجد دليل يدعم الادعاء بأنه فعال في علاج كوفيد-19.

طبيب البوابة: هل يعالج فيتامين سي كوفيد-19؟

خرافة 4: فيتامين ج فقط يحسن المناعة

فيتامين سي ليس مفيدًا للمناعة فحسب ، بل يساعد في نمو الخلايا ، ويحافظ على صحة الجلد ، وينظم الأوعية الدموية والعظام والغضاريف ، ويسرع التئام الجروح. ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من مستويات البول في الدم ويمنع حدوث النقرس.

ربطت العديد من الدراسات أيضًا فيتامين سي بتعزيز الذاكرة في الشيخوخة.

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