جميلة البوابة: وصفات طبيعية مجربة للبشرة والشعر يوم المرأة هو يوم نحتفل فيه بالمرأة والأنوثة والإنجازات التي تقدمها للمجتمع. ولكن كيف يمكن لكل سيدة ان تحتفل بهذا اليوم: ركزي على نفسك. لا شك ان لديك الكثير من الأعمال والمهام على جدول اعمالك اليومي، ولكننا سنخبرك بطريقة سريعة للحصول على فوائد تستحقينها، دون أن تكلفك ثروة.

جميلة البوابة: وصفات طبيعية مجربة للبشرة والشعر

زيت جوز الهند

استخدام زيت جوز الهند للوجه يترك وجهك ناعمًا ومرطبًا. كما أنه يساعد في علاج مشاكل بشرتك الجافة. يُعرف زيت جوز الهند أيضًا بأنه أفضل مزيل طبيعي للمكياج.

ضعي بضع قطرات من زيت جوز الهند على وجهك ودلكي بشرتك مرة يوميًا لمدة أسبوع كامل. هذا بالتأكيد سيجعل بشرتك تشعر بالانتعاش والرطوبة. يساعد زيت جوز الهند بالتأكيد بشرتك ويمنحها الدفعة التي تستحقها.

جميلة البوابة: وصفات طبيعية مجربة للبشرة والشعر

عصير الخيار و الليمون

للهالات الداكنة تحت العين ، تم استخدام مزيج الخيار والليمون منذ فجر التاريخ. كما استخدم لعلاج الأمراض الجلدية.

اخلطي مقادير متساوية من الخيار وعصير الليمون وضعي المزيج تحت العين باستخدام كرة قطنية. (تأكدي من عدم دخول عصير الليمون في عينك!) اتركيه 10 إلى 15 دقيقة حتى يستقر المحلول على المنطقة المصابة قبل شطفه بالماء الدافئ.

جميلة البوابة: وصفات طبيعية مجربة للبشرة والشعر

العسل والسكر وزيت جوز الهند

اصنعي مقشر الشفاه المثالي لتكثيف شفتيك والحصول على درجة اللون الوردي المثالية. اخلطي ملعقة صغيرة من السكر مع العسل وزيت جوز الهند ثم ضعي المزيج على شفتيك وافركيها جيدًا. اتركي المزيج لبضع دقائق قبل شطفه بالماء.

تأكدي من اتباع هذا الخطوات ثلاث مرات في الأسبوع فقط وتحمل أن يكون الفرك لطيفًا وليس قاسيًا جدًا.

جميلة البوابة: وصفات طبيعية مجربة للبشرة والشعر

الصبار

الصبار يعمل العجائب للشعر. إنه يتركه أكثر لمعانًا وسلاسة. يمكن أن يؤدي استخدام قناع الشعر إلى تعزيز العناية بشعرك حقًا. تأكد من تطبيق هذا القناع مرتين وأسبوع حتى يبدو شعرك مميزًا جدًا.

تمزج ثلاث ملاعق صغيرة من هلام الصبار الطازج مع ملعقتين صغيرتين من الزبادي وملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت الزيتون في وعاء خلط صغير. تُمزج جميع المكونات في وعاء وتوضع على الشعر وفروة الرأس. لمدة 10 دقائق ، دلكي الخليط في فروة الرأس جيداً. اتركي استراحة لمدة نصف ساعة قبل الغسيل.

جميلة البوابة: وصفات طبيعية مجربة للبشرة والشعر

الكركم

من المعروف أن الكركم يمتلك خصائص علاجية رائعة. يحتوي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة ويحافظ أيضًا على بشرتك تبدو شابة ونضرة.

يُمزج كوب دقيق الحمص مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم (دقيق الحمص). لعمل عجينة ناعمة ، أضيفي كمية كافية من الحليب / الماء واخلطي جيدًا. امزج بضع قطرات من ماء الورد. ضعي المعجون على وجهك ورقبتك واتركيه حتى يجف. بعد ذلك ، اغسليه جيدًا بالماء البارد. هذا سيجعل بشرتك ناعمة ومنتعشة. تأكد من عمل هذا القناع مرتين في الأسبوع.

هذه بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تحقيق المظهر المثالي ليوم المرأة باستخدام المكونات الطبيعية والاستعداد للاستمتاع بالكثير من المرح.

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