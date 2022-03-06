طبيب البوابة: أعراض أوميكرون الشائعة للملقحين على الرغم من حصولهم على التطعيم، أصيب العديد من الأشخاص بعدوى كوفيد-19 على الرغم من أنها لم تكن شديدة في معظم الحالات مما يكشف أن الأفراد الذين تم تطعيمهم معرضون للهجوم الفيروسي أيضًا. هذا يعني رسالة كبيرة: لا يزال من السابق لأوانه أن نتخذ إجراءات مخففة.

سوف يعيش فيروس كورونا معنا على الأقل لبعض الوقت الآن. لذلك ، بغض النظر عن عدد المرات التي يتم فيها تطعيمنا ، يتعين علينا دائمًا حماية أنفسنا من الفيروس.

بدأت الموجة الثالثة من كوفيد-19 التي بلغت ذروتها في نوفمبر ويناير من هذا العام في الانحسار بالفعل. ولكن مع اكتشاف 5 متغيرات مثيرة للقلق في غضون عامين والتي تسببت في دمار للبشرية ، لا يمكن استبعاد ظهور متغير قوي آخر.

بصرف النظر عن التدابير الاحترازية ، فإن المعرفة الواضحة حول الأعراض الشائعة أمر حيوي. نظرًا لأن غالبية السكان في جميع أنحاء العالم قد تم تلقيحهم ضد العدوى الفيروسية ، فمن المهم معرفة الأعراض الشائعة لعدوى كوفيد التي يصاب بها المرء حتى بعد التطعيم.

طبيب البوابة: أعراض أوميكرون الشائعة للملقحين

سيلان الأنف

من الاعراض الشائعة جدًا في كل من الأفراد الملقحين وغير الملقحين. على الرغم من أن سيلان الأنف هو أحد أعراض عدد من المشكلات الصحية ، إلا أن انتشاره خلال عدوىكوفيد-19 كان ملحوظًا بشكل أكبر. "تُظهر بياناتنا أنه عندما تكون معدلات كوفيد-19 مرتفعة ، فإن احتمالية أن يكون سيلان الأنف بسبب عدوى فيروس كورونا مرتفعة. ولكن عندما تكون معدلات كوفيد-19 منخفضة، فمن غير المرجح أن تكون من الأعراض وأكثر احتمالاً أن تكون لأسباب أخرى مثل الزكام أو الحساسية "، كما جاء في تقرير عام 2021 الصادر عن دراسة " ZOE COVID".

يُلاحظ حدوث سيلان الأنف بشكل خاص أثناء الإصابة بعدوى كوفيد الناتجة عن متغير مثير للقلق.

لذلك حتى إذا تم تطعيمك، فمن المحتمل أن تصاب بسيلان الأنف إذا تعرضت لعدوى كورونا، لذلك يُنصح بإجراء اختبار كوفيد-19.

طبيب البوابة: أعراض أوميكرون الشائعة للملقحين

التهاب الحلق

اعتبر التهاب الحلق من الاعراض الرئيسية لعدوى الفيروس التاجي الذي شوهد خلال الموجة الثالثة من كوفيد-19 التي عرفت باسم أوميكرون. في هذه العدوى اشتكى العديد من الأشخاص ، الملقحين وغير الملقحين ، من حكة في الحلق. لم يظهر هذا خلال الموجات السابقة م كوفيد-19. اعتبر الخبراء أنه علامة تحذير رئيسية لعدوى أوميكرون.

طبيب البوابة: أعراض أوميكرون الشائعة للملقحين

العطس المستمر

قد يكون العطس المستمر أو الذي لا يمكن السيطرة عليه علامة حادة على الحساسية أو نزلات البرد ، لكن علاقته بعدوى كوفيد-19 كانت أكثر وضوحًا أثناء موجة أوميكرون مما كانت عليه في الموجات السابقة من كوفيد-19 أفاد تقرير صادر عن دراسة ZOE COVID أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أظهروا هذه الأعراض أكثر من أولئك الذين لم يأخذوا اللقاح.

طبيب البوابة: أعراض أوميكرون الشائعة للملقحين

السعال

يعتبر السعال أحد الأعراض المستمرة لـ كوفيد-19، تمامًا مثل الغثيان والصداع ، والذي شوهد في جميع الموجات الثلاث. السعال الجاف والمستمر في نوبات تصل لساعات أو أكثر في غضون 24 ساعة حتى لدى الملقحين.

طبيب البوابة: أعراض أوميكرون الشائعة للملقحين

الصداع

من العلامات الرئيسية الأخرى لعدوى أوميكرون الصداع. لقد عانى الناس من صداع شديد إلى شديد جدًا أثناء عدوى أوميكرون. "الصداع هو عرض متكرر لكوفيد-19 و قد يكون من الأعراض العرضية وعادة ما يتطور في وقت مبكر من مسار المرض. يصف معظم المرضى صداعًا ثنائيًا مع ألم في المقدمة وكثافة في الوجع."

طبيب البوابة: أعراض أوميكرون الشائعة للملقحين

الألم العضلي

تم الإبلاغ عن آلام الجسم وآلام العضلات في غالبية حالات كوفيد-19 خلال الموجة الثالثة. لوحظ ألم جسدي مصحوب بألم شديد في الجزء السفلي من الجسم لدى المرضى بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم. "يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين بـ كوفيد-19 من آلام عضلية غير عادية. وهي أكثر شيوعًا بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 65 عامًا (41٪) مقارنة بالأطفال (15٪) أو من تزيد أعمارهم عن 65 عامًا (36٪). كشفت دراسة ZOE COVID أن 2٪ فقط من الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19 أبلغوا عن آلام في العضلات كأعراضهم الوحيدة.

طبيب البوابة: أعراض أوميكرون الشائعة للملقحين

احتقان الأنف أو الغثيان

يُقال إنها أكثر الأعراض شيوعًا خلال المرحلة المبكرة من العدوى ، وقد لوحظ الغثيان عند الأشخاص الذين تم تلقيحهم أيضًا. شعر الأشخاص الذين أصيبوا مرة أخرى بفيروس كوفيد-19 بعد إصابتهم في الموجات السابقة بالغثيان. كان الغثيان أمرًا شائعًا في الموجتين الأولى والثانية أيضًا.

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