جميلة البوابة: وصفة رائعة لتعطير الجسم في العيد

تعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات الطبيعية الرائعة لتعطير الجسم في العيد فهي تحتوي على مكونات طبيعية وليس لها آثار جانبية أو حساسية.

المكونات:

فنجان ورد بلدي

فنجان زيت لوز

فنجان زيت ماء الورد

فنجان لبن جوز الهند

1/2 فنجان مسك أصلي

1/2 فنجان عود أصلي

طريقة التحضير

املئي البانيو بالماء الدافئ ثم أضيفي إلى الماء بتلات الورد البلدي وزيت اللوز.

أضيفي لبن جوز الهند وزيت ماء الورد .

أضيفي العود والمسك إلى الماء الدافئ.

اجلسي في حمام الماء بعد الاستحمام لمدة نصف ساعة كاملة.

كرري هذه الوصفة المعطرة بحمام الماء الدافئ مرتين أسبوعياً وتمتعي بأجمل وأرق رائحة للجسم تدوم حتى 3 أيام!