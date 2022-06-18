جميلة البوابة: وصفة زيت الشعر بالبصل الأحمر كلنا سمعنا بفوائد زيت البصل الأحمر للشعر؟ قد يعتقد البعض أن استخدام البصل الأحمر على الشعر أمر غريب، ولكن بصرف النظر عن الرائحة القوية والنكهة ، يحتوي البصل الأحمر على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لشعرها.

يشتهر بقدرته على التحكم في تساقط الشعر وفوائده المحفزة ، وهنا بعض الفوائد الأخرى التي يجب على المرء معرفتها قبل استخدام زيت الشعر بالبصل الأحمر.



جميلة البوابة: وصفة زيت الشعر بالبصل الأحمر

نمو الشعر

يساعد زيت البصل الأحمر في الحفاظ على مستوى الأس الهيدروجيني لفروة الرأس. يساعد ذلك أيضًا على تحسين الدورة الدموية ويحفز نمو الشعر. يساعد وضع زيت البصل الأحمر على تغذية فروة الرأس وتقوية الشعر.

جميلة البوابة: وصفة زيت الشعر بالبصل الأحمر

يزيد لمعان الشعر

غني بمضادات الأكسدة ، مما يزيد من حجم الشعر ويضفي لمعانًا على خصلاتك. يجعل شعرك لامعًا وبراقًا عن طريق ترطيب الشعر وفروة الرأس.



جميلة البوابة: وصفة زيت الشعر بالبصل الأحمر

يتحكم في قشرة الرأس

تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا والمطهرة في علاج التهابات فروة الرأس والوقاية من قشرة الرأس.

جميلة البوابة: وصفة زيت الشعر بالبصل الأحمر

الترطيب

يساعد التدليك المنتظم بزيت البصل الأحمر على تغذية فروة الرأس ويوفر الترطيب ، وبالتالي يمنع مشاكل الشعر الجاف والمتطاير ويضمن نمو الشعر.

جميلة البوابة: وصفة زيت الشعر بالبصل الأحمر

يؤخر الشيب

يحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة القوية التي تؤخر الشيب وتساعد في الحفاظ على مستوى الرقم الهيدروجيني في الشعر.

جميلة البوابة: وصفة زيت الشعر بالبصل الأحمر

إليك بعض الأشياء التي يجب على المرء أن ينتبه لها أثناء تطبيق زيت البصل:

نعلم جميعًا أن زيت الشعر بالبصل الأحمر له رائحة نفاذة كريهة. لذلك يُنصح بإضافة بضع قطرات من الزيوت العطرية إليه أو شطفه بزيت الإيلنغ إيلنغ أو زيت النيرولي الأساسي بعد غسل الشعر.

يعتبر زيت البصل الأحمر ساخنًا في قوته ، لذلك من الضروري مزجه بزيت جوز الهند أو الصبار لتجنب أي بثور أو نتوءات على فروة الرأس.

يمكن صنع زيت البصل الأحمر في المنزل ويفضل تجنب أي نوع من المواد الكيميائية أو المواد الحافظة في الزيوت المعبأة المتوفرة في السوق.

جميلة البوابة: وصفة زيت الشعر بالبصل الأحمر

الطريقة:

الخطوة 1: تقشر وتقطيع القليل من البصل الأحمر.

الخطوة 2: امزجهم في مطحنة واستخرج العصير.

الخطوة 3: امزج المزيد من البصل لعمل معجون ناعم.

الخطوة 4: سخني القليل من زيت جوز الهند في مقلاة.

الخطوة 5: أضف عصير البصل الى المقلاة.

الخطوة 6: يقلب جيداً

الخطوة 7: بمجرد أن يغلي المزيج ، يترك على نار خفيفة ليطهى حتى يتجانس مع زيت البصل.

الخطوة 8: دع الخليط يبرد وصفيه وخزنيه في وعاء محكم الغلق.

جربي زيت البصل الأحمر المصنوع منزليًا مرة أو مرتين في الأسبوع لشعر كثيف ولامع وقوي.

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