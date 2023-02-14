البوابة - هل أنت مستعدة للاحتفال بحبك الكبير في يوم الحب. لما لا تجعليه يوم خاص للاحتفال ببشرتك، فأنت اليوم محط الأنظار، ونجمة الحفل، وإطلالتك سوف تخلد في العديد من الصور ومقاطع الفيديو. نقدم لك مجموعة نصائح هامة.

إذا كنتِ مدعوة على العشاء ولا تعرفين ماذا يجب ان ترتدي؟ وكيف تصففين شعرك وتختارين مكياجك؟ جميلة البوابة لديها الإجابات كلها.

جميلة البوابة: 10 نصائح لإطلالة ساحرة في عيد الحب

التحضيرات الهامة

أولاً ، تأكدي من أن بشرتك تبدو في أفضل حالاتها. ابدئي ببشرة نظيفة خالية من الأوساخ وبقايا الماكياج استخدمي صابون لطيف لا يسبب جفاف البشرة. أتبعي ذلك بقناع مغذي أو كريم مائي لترطيب الوج ومنح بشرتك توهجًا صحيًا.

بعد ذلك ، قومي بالاهتمام بشعرك، ضعي كريم مرطب ومغذي. يفضل القيام بذلك في صالون متخصص للحصول على نتائج مضمونة، فاليوم لا مجال للتجارب. ثم سواء اخترت كعكة فوضوية أو ذيل حصان أنيق أو جديلة رومانسية ، تأكدي من شعورك بالثقة والراحة بتسريحة شعرك، وبأنها تلائم ملابسك.

أخيرًا ، حان الوقت للتركيز على مكياجك. لإطلالة رومانسية ، اختاري أحمر الخدود الوردي الناعم ، وظلال العيون الرقيقة ، ولمسة من الماسكارا. أضيفي القليل من ملمع الشفاه أو بلسم الشفاه لإكمال المظهر. ولا تنسي الاهتمام بأظافرك هنالك العديد من التصاميم الجذابة واللطيفة والجريئة الخاصة بعيد الحب استغليها وقومي بتصميم جميل.

بالنسبة للملابس، يمكنك ارتداء فستان باللون الأحمر وهي الاطلالة الكلاسيكية لعيد الحب "الفلانتين" أو يمكنك اختيار بعض القطع باللون الأحمر مثلاً فستان باللون الأسود مع حذاء باللون الأحمر أو حقيبة باللون الأحمر أو معطف باللون الأحمر، تأكدي من أن زيك يحتوي على لون أحمر أو مشتقاته الجذابة، فأنت لا تريدين أن تختبئي خلف ألوان باهتة أو داكنة تحت الإضاءة الرومانسية الخافتة في المطاعم.

جميلة البوابة: 10 نصائح لإطلالة ساحرة في عيد الحب

إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار لتبدو بأفضل حال في يوم الحب:

1. الاستثمار في منظف ومرطب جيد للوجه.

2. دللي نفسك مع مانيكير وباديكير.

3. احصلي على مكياج احترافي لتجعلك تبدين في أفضل حالاتك.

4. جربي تسريحة شعر جديدة تشعرين بالثقة فيها.

5. احصلي على تدليك للجسم للاسترخاء والشعور بالرضا عن نفسك.

6. ارتدي زيًا يشعرك بالجمال والثقة.

7. اقضي بعض الوقت في الاعتناء بنفسك والقيام بشيء تستمتع به.

8. تأكدي من شرب الكثير من الماء وتناول الأطعمة الصحية.

9. تأكدي من الحصول على قسط وافر من الراحة قبل عيد الحب.

10. جربي تسريحة شعر جديدة أو مكياج أو إكسسوار جديد تشعرين بالراحة والثقة فيه.

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