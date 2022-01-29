جميلة البوابة: 3 نصائح لوقف تساقط شعرك بعد كورونا يقدم فيروس كوفيد -19 إلى جانب مضاعفاته الأخرى سيناريو نادرًا ولكنه شائع من تساقط الشعر. الحمى هي عرض شائع لـ كورونا ولكن مع تعافي الشخص منه في نهاية المطاف ، يبدأ الكثير من الناس في ملاحظة تساقط الشعر - هناك مصطلح طبي له - تساقط الشعر الكربي.

جميلة البوابة: 3 نصائح لوقف تساقط شعرك بعد كورونا

تساقط الشعر الكربي

يحدث ذلك عندما يبدأ الشعر في التساقط من الجذور أكثر من الطبيعي وعندما يمكنك رؤية الفرق أثناء تنظيفه بالفرشاة وغسله. يمكن أن يستمر هذا لمدة ستة إلى تسعة أشهر بعد المرض - وبعد ذلك يبدأ تدريجياً في النمو بشكل طبيعي. إنه أمر ملحوظ ولكن هذا كل ما يجب أن تجربه. إذا شعرت بطفح جلدي وحكة في فروة الرأس - هناك شيء آخر يزعجك وقد حان الوقت لزيارة طبيب الأمراض الجلدية.

في بعض الحالات ، قد يكون التوتر هو المشكلة الوحيدة وليس كوفيد. مرة أخرى ، إذا كان التوتر هو السبب ، سيبدأ شعرك في التساقط بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر. من الضروري التخلص من التوتر - عندها فقط سيتوقف شعرك عن التساقط ويستعيد نموه الطبيعي. يكاد يكون التعافي من مرض ما محنة بحد ذاته، وعندما نفعل ذلك - يكون الأمر مرهقًا ويتفاعل جسمنا معه حرفيًا - يعطينا علامات لما نمر به ونتعرض له من ألم جسدي وعاطفي ولكن هناك دائمًا جانب مضيء – وهي حقيقة أنه حالة قابلة للعكس . إعادة تنشيط ، تجديد ، وزيادة مستويات الحديد لديك يمكن أن تساعد في حل المشكلة. نظرًا لأن أجسامنا تستخدم احتياطيات الحديد لبناء خلايا الدم الحمراء ، فهذا يعزز حقيقة أنها محورية لعكس تساقط الشعر الكربي واستعادة امتلاء شعرك بسرعة.

جميلة البوابة: 3 نصائح لوقف تساقط شعرك بعد كورونا

الفيتامينات والمعادن هي السر

هناك العديد من العوامل المسؤولة مثل نقص فيتامينات معينة ، ونقص العناية المناسبة بالشعر ، وانخفاض مستويات فيتامين (د) و (ب) 12. حيث نفقد عادةً 100 خصلة شعر يوميًا ، أثناء تساقط الشعر بعد كوفيد ، نفقد 300-400 شعرة بشكل منتظم.

إليك بعض الاحتياطات التي يجب أن تبدأ في ممارستها إذا كنت تعاني من تساقط الشعر بعد التعافي من كوفيد-19:

تجنب الأطعمة الحامضة والمالحة من نظامك الغذائي ، والابتعاد عن الكحول . تجنب التدخين . استخدم زيت جوز الهند .

تعتمد العناية بالشعر كليًا على رغبة الشخص - وعندما تكون قد مررت مسبقًا بمرض مناعي حاد - فستتطلب رعاية إضافية على وجه التحديد. ما عليك سوى اتباع نظام غذائي غني ومتوازن ولا تنسي دمج العناصر الغذائية الفائقة مثل فيتامين ب 12 وفيتامين د لاستعادة شعرك اللامع والكثيف.

جميلة البوابة: 3 نصائح لوقف تساقط شعرك بعد كورونا

زيت جوزالهند الفعال

نحن جميعًا مرتبطون جيدًا بحقيقة أنه عندما يتعلق الأمر بالعناية اليومية بالشعر ، فإن زيت جوز الهند يشبه عصا سحرية لشعرك - إنه مثل ارتداء السحر على شعرك. كلنا نحب طقوسنا البطولية عندما تقوم أمهاتنا وجداتنا بتدليك شعرنا بزيت جوز الهند - وهو موصى به من قبل الجميع كحل معجزة لشعرك.

يبدو الأمر كما لو أن شعرك وزيت جوز الهند متحدان - تمامًا مثل ارتداء السحر. يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E والدهون الثلاثية الطويلة السلسلة - فهو يعمل على ترطيب شعرك بعمق ، ويمنحه التغذية التي تشتد الحاجة إليها - مما يمنحك شعرًا ناعمًا ولامعًا ومكثفًا. ضعيه على فروة الرأس للقضاء على تكسر الشعر من الجذور وعلاج قشرة الرأس وتقصف الأطراف.

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