طبيب البوابة: 5 طرق ذكية للتغلب على الطقس البارد يزداد الشتاء قسوة كل عام. قشعريرة الشتاء وموجات البرد لا تزعج الحياة الطبيعية فحسب ، بل لها أيضًا تأثير سلبي على صحة الفرد. ومؤخراً زادت حدة موجات البرد هذه في كل بقاع العالم.

في ضوء ارتفاع موجات البرد ، إليك بعض النصائح التي يجب على المرء أن يعرفها للتغلب على موجات البرد:

طبيب البوابة: 5 طرق ذكية للتغلب على الطقس البارد

ارتدِ القبعات أو غطاء الرأس

القبعات تمنع فقدان الحرارة من الجسم عبر الرأس أثناء موجات البرد. بشكل عام ، فإن أي جزء مكشوف من الجسم يساعد في إطلاق درجة حرارة الجسم. لذلك من أجل الحفاظ على حرارة الجسم يجب تغطية كل الجسم قدر الإمكان.

طبيب البوابة: 5 طرق ذكية للتغلب على الطقس البارد

ارتدِ قفازات واسعة بدلاً من قفازات الاصابع

ارتداء القفازات الواسعة بدلاً من قفازات الأصابع أفضل لأنها أكثر دفئًا من القفازات العادية التي تفصل الأصابع عن بعضها البعض، بسبب بقاء الأصابع معًا تشترك في حرارة الجسم الكلية. تزيد القفازات الواسعة من مستوى الدفء مقارنة بالقفازات العادية.

طبيب البوابة: 5 طرق ذكية للتغلب على الطقس البارد

تناول المشروبات الساخنة

يساعد تناول المشروبات الساخنة بانتظام في الحفاظ على درجة حرارة الجسم. يمكن للمرء أن يستهلك شاي الأعشاب، وشاي الزنجبيل والشوكولاتة الدافئة. ولكن إلى جانب ذلك ، يجب أن يكون المرء حذرًا أيضًا بشأن تناول السكر. زيادة استهلاك المشروبات الساخنة سيزيد أيضًا من كمية السكر المستهلكة والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي لاحقًا. تناول العسل أو استغني عن السكر إذا امكن.

طبيب البوابة: 5 طرق ذكية للتغلب على الطقس البارد

لا تشرب الكحول

هناك اعتقاد سائد بأن شرب الكحول في الظروف الجوية الباردة يرفع حرارة الجسم، ولكنه غير صحيح. فالكحول يقلل من درجة حرارة الجسم كما يعمل على إرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها ، مما يسهل بدوره خروج حرارة الجسم وبالتالي خفض درجة حرارة الجسم.

طبيب البوابة: 5 طرق ذكية للتغلب على الطقس البارد

الحفاظ على النشاط

حافظ على نشاطك قدر الإمكان لتعزيز الدورة الدموية. تحرك مرة واحدة على الأقل كل ساعة وتجنب الجلوس لفترات طويلة. حتى التمارين الخفيفة ستساعدك على الشعور بالدفء. عندما تجلس ، ارفع قدميك لأنها أبرد بالقرب من الأرض.

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