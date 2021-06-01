حسناء البوابة: دليلك لإيجاد مزيل المكياج المثالي

يمكن أن يكون وضع المكياج ممتعًا للغاية خاصة عندما يتعلق الأمر بوضع منتجات مثل الهايلايتر، والماسكار، والكحل...

ومع ذلك ، فإن الجزء غير الممتع حول المكياج هو عندما تضطرين إلى إزالة طبقات من ظلال العيون، وكريم الأساس، وأحمر الخدود. يمكنك محاولة إزالة المكياج باستخدام الطرق التقليدية مثل شطف الوجه أو قد تعترفين بالهزيمة وتذهبين إلى الفراش مع وجه مليئاً ببقايا المكياج. لكن هذا ليس أمراً صحياً لبشرتك. فآخر شيء يجب أن تقومي به كل ليلة هو إزالة مكياجك بشكل كامل. بقايا المكياج يمكن أن تسد المسام إذا اختلطت مع الأوساخ والزيوت والعرق وخلايا الجلد الميتة ، مما يساهم في ظهور حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء المزعجة.

دليلك إلى إزالة الماكياج بفعالية

الذهاب إلى الفراش ببشرة نظيفة ووجه منتعش يمنح الوجه فرصة ثمينة للتنفس بعمق وتجديد الخلايا بفعالية أثناء النوم. لكن القول أسهل من الفعل ، فإن إزالة المكياج بفعالية بعد يوم طويل متعب قد يكون أمرًا صعبًا. إن محو كل ذرة من المكياج ، بما في ذلك الماسكارا المقاومة للماء والآيلاينر ، ليس بالأمر السهل. ولكن يمكنك تنحية مخاوفك جانبًا لأن هناك عددًا قليلاً من خيارات مزيل المكياج المناسبة المتاحة لجميع أنواع الماكياج وأنواع البشرة.

إليك دليل حسناء البوابة لإنهاء مشاكل إزالة المكياج:

مزيل الماكياج بالزيت

يعد استخدام مزيل المكياج بالزيت المنظف مثاليًا لإزالة المكياج العنيد خاصة الماسكارا المقاومة للماء ويعمل على جميع أنواع البشرة. اختاري زيتًا منظفًا لا يتحول إلى مستحلب مع الماء لأنه سيضمن إزالة مكياجك دون عناء دون تجفيف بشرتك. يمكنك ببساطة شطفه بالماء. يمكن أن يكون لطيفًا على البشرة دون ترك أي بقايا لزجة ويحافظ على توازن رطوبة بشرتك.

أوراق الوجه القطنية

يمكن أن تكون أوراق الوجه القطنية هي خيارك المفضل في أي وقت وفي أي مكان لإزالة المكياج لأنها طريقة مريحة وسريعة للغاية لإزالة مكياجك. يمكن لمناديل مزيل المكياج أن تنظف كريم الأساس والكونسيلر وظلال العيون على الفور. كما أنها مفيدة ويسهل وضعها في الحقيبة واخذها معك - مما يساعدك في الحفاظ على وجهك منتعشًا.

سائل منظف للماكياج

يمنحك سائل التنظيف المخصص للبشرة متعة الحصول على بشرة منتعشة ومتناسقة ونضرة ومرطبة جيدًا. من الرائع إزالة المكياج المضاد للماء بسهولة بالإضافة الى تغذية وترطيب بشرتك. يسمح لبشرتك بالتنفس دون ترك أي بقايا دهنية أو لزجة بعد الاستخدام.

غسول الرغوة

يقوم غسول الرغوة بإزالة المكياج وتنظيف البشرة دفعة واحدة. يزيل بلطف كل المكياج والبقايا في غضون دقيقتين فقط ويساعدك في الحصول على بشرة تتنفس في الليل .

الآن بعد أن تعرفت على الفوائد والطرق المضمونة لإزالة مكياجك كل ليلة، لا يوجد سبب للابتعاد عن روتين العناية بالبشرة. استخدمي المنتجات المناسبة وحافظي على بشرتك شابة وناعمة ورطبة.

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