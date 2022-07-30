جميلة البوابة: 4 خلطات رائعة من الموز لبشرة صافية هل تعلم أن الموز مفيد جداً لبشرتك كما هو مفيد لصحتك؟ تتوفر هذه الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والمغذيات النباتية بكثرة طوال العام، وتترك بشرتك ناعمة ونضرة ومتوهجة بينما تحارب الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، وتتحكم في إنتاج الدهون والبكتيريا المسببة لحب الشباب.

كل ما تحتاجه حقًا هو دليل لبعض المكونات البسيطة لعمل خلطات فعالة من الموز للوجه بحيث يمكنك جني فوائدها بالكامل أثناء وضعها على بشرتك. لذا ، قبل أن ترمي بالموز الناضج في سلة المهملات ، تذكر أنك تحتفظ بأحد الحلول الأسهل والأقل تكلفة لجميع مشكلات العناية ببشرتك.

جميلة البوابة: 4 خلطات رائعة من الموز لبشرة صافية

الفوائد

يُعرف الموز بغناه بالبوتاسيوم والألياف ، وتتجاوز فوائده مجرد تناوله. من الشعر إلى العناية بالبشرة ، تكتسب اقنعة الموز شعبية كعلاج منزلي للعديد من المشاكل الجلدية.

يقال أن أقنعة الموز للوجه قد تحسن بشرتك بسبب تركيبتها الغذائية ومحتوى السيليكا. لذلك ، عند التفكير في الاستخدامات الموضعية للموز ، فإن أحد أكثر المكونات أهمية هو السيليكا ، وهو أحد أقارب السيليكون (ألم نقرأ جميعًا هذا المصطلح في منتجات العناية بالبشرة المفضلة لدينا). يدعي المؤيدون أن السيليكا الموجودة في الموز يمكن أن تساعد في زيادة إنتاج الكولاجين ، والبروتينات الطبيعية التي ينتجها جسمك والتي تساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وترطيبها.

يحتوي الموز على عناصر غذائية ، بعضها قد يساعد في صحة الجلد بما في ذلك:

فيتامين سي

البوتاسيوم

آثار فيتامين أ

فيتامين ب 6

جميلة البوابة: 4 خلطات رائعة من الموز لبشرة صافية

قناع الموز للوجه للبشرة الدهنية

كل ما تحتاجه - موز ناضج وخيار و بابايا

يجمع هذا القناع المنعش بين فوائد الخيار والبابايا والموز الجيد لتغذية البشرة الدهنية. البابايا تساعد في تقليل التصبغ. يرطب الخيار ويخفف الالتهاب الناجم عن الإفراط في إفراز الدهون ويخفف الموز ويغذي البشرة الباهتة والجافة بمضادات الأكسدة.

كيف تصنع القناع:

اخلطي 1/4 بابايا و 1/4 خيار مقشر ونصف موزة مقشرة في الخلاط لتشكيل عجينة ناعمة . ضعي هذا على وجهك ورقبتك وصدرك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة . اشطفيه بالماء الفاتر .

جميلة البوابة: 4 خلطات رائعة من الموز لبشرة صافية

قناع الموز للبثور وحب الشباب والعيوب

كل ما تحتاجه - موز مع قشر ونيم وكركم.

في حين أن الموز لا يتمتع بنفس قدرات مكافحة البثور مثل البنزويل بيروكسايد أو زيت شجرة الشاي أو حمض الساليسيليك، يُعتقد أنه يساعد في علاج حب الشباب عن طريق تقليل الالتهاب في الجلد بسبب محتواه من فيتامين أ. قد تحتوي الفينولات الموجودة في الموز أيضًا على مضادات الميكروبات التي تساعد في علاج آفات حب الشباب.

مع كل هذا ، النيم والكركم لهما خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات فعالة بشكل كبير في علاج حب الشباب والعيوب. يساعد قناع الوجه هذا على محاربة البثور ويقلل من ندبات حب الشباب والعيوب.

كيف تصنع القناع:

اهرس نصف موزة ناضجة مع قشرتها وأضف 1 ملعقة صغيرة من معجون النيم الناعم (خذ حفنة من أوراق النيم واخلطها في الخلاط لتشكيل العجينة) و½ ملعقة صغيرة من الكركم (سوبرفوود). تخلط جميع المكونات جيدًا لتشكيل عجينة متساوية . ضعيه على وجهك ورقبتك. اشطفيه بالماء الفاتر . وقولي وداعا لأولئك الأعداء غير المرغوب فيهم !

جميلة البوابة: 4 خلطات رائعة من الموز لبشرة صافية

قناع الموز للبشرة الجافة

كل ما تحتاجه - موز وعسل

يتطلب أبسط قناع مكونين فقط لمحاربة هذه المشكلة الجلدية.

كما قلنا الموز مصدر غني للبوتاسيوم وفيتامين أ اللذين يعملان معًا لترطيب البشرة الجافة والباهتة المظهر. كما أنها تحتوي على فيتامين إي الذي يحمي بشرتك من الجذور الحرة ويرطبها لتوحيد لون البشرة. تساعد إضافة بضع قطرات فقط من العسل إلى الموز على الاحتفاظ بالرطوبة المفقودة بسبب العوامل البيئية الخارجية مثل الطقس والتلوث وما إلى ذلك.

كيف تصنع القناع:

اهرسي نصف موزة بالشوكة وأضيفي ملعقة كبيرة من العسل إلى هذا المزيج . امزجيها جيدًا ثم ضعي هذا المزيج على وجهك ورقبتك . تنويه: كلما كان العسل أنقى كان أفضل . اتركيه على وجهك لمدة 15 دقيقة أو أكثر اعتمادًا على مدى جفاف بشرتك في الوقت الحالي . اشطفيه بالماء الفاتر إلى الماء البارد . لا مزيد من الجلد الجاف !

جميلة البوابة: 4 خلطات رائعة من الموز لبشرة صافية

قناع الموز للبقع الداكنة

كل ما تحتاجه - دقيق الحمص والموز والليمون

دقيق الحمص والليمون ثنائي صنع في الجنة! يستخدم هذا الثنائي القوي بشكل شائع في جميع اقنعة الوجه، وهو معروف بخصائص تفتيح البشرة وتقشيرها ، لذلك دعونا نضيف بعضًا من سحره إلى قناع الموز الخاصة بنا.

كيف تصنع القناع:

اخلطي نصف موزة ناضجة مع ملعقة كبيرة من دقيق الحمص و2-3 قطرات من الليمون. لا تسرف في عصير الليمون لانه قد يسبب تهييج الجلد.

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