جميلة البوابة: 4 نصائح لشعر أملس خالٍ من التلف غالبًا ما تؤثر بداية تغير الطقس على شعرنا وتحول أطرافه الى هشة ومتطايرة ومتقصفة. بينما الشعر المطاطي والمغذي يجعل مظهرنا جذابًا حقًا. يزيل التلوث الخارجي واستخدام أجهزة التصفيف الساخنة محتوى الرطوبة من فروة الرأس مما يجعل شعرنا يبدو تالفًا ويسبب التكسر.

نقدم لكم بعض النصائح حول كيفية حماية شعرك من التلف وجعله يتغذى وصحيًا:

جميلة البوابة: 4 نصائح لشعر أملس خالٍ من التلف

1. ترطيب الشعر بالشامبو والبلسم المثاليين

لا أحد يحب الشعور الخشن بالشعر التالف. يعتبر شامبو الشعر عالي الجودة والذي يتميز بمقاومة التكسر وتساقط الشعر وتقويته وترميمه وطبيعته الأنسب لجعل شعرك أملسًا وناعمًا. يوصى بشدة باستخدام مزيج من الشوفان وإكليل الجبل وزيت الأرغان والأوراق العضوية جنبًا إلى جنب مع المواد الفعالة القوية للحصول على شعر صحي وناعم. عند إقرانه ببلسم شعر مرطب مكثف بعد غسل الشعر بالشامبو، يسهل تقليل الخشونة ويجعل الشعر ناعمًا وناعمًا.

جميلة البوابة: 4 نصائح لشعر أملس خالٍ من التلف

2. استخدام قناع الشعر بانتظام

تعتبر أقنعة الشعر الأفضل عندما يتعلق الأمر بنظام سريع للعناية بالشعر. أقنعة الشعر المخصبة ببروتين القمح وزيت الأرغان وزبدة الشيا مثالية للتحكم في تساقط الشعر وتغذية فروة رأسك بعمق وتنعيم الشعر التالف. بمجرد استخدامه، سيجعل شعرك ناعمًا وحريريًا وسهل التصفيف وخالي من التجعد.

جميلة البوابة: 4 نصائح لشعر أملس خالٍ من التلف

3. ترطيب الشعر الهش بالخلطات المنزلية

تتوفر الكثير من الكريمات المرطبة في الاسواق. تعتبر تلك التي تحتوي على زيت الأرجان وإكليل الجبل والشوفان الأفضل لأنها تغذي شعرك بشكل مكثف أثناء فك تشابكه. عادةً ما تكون هذه المنتجات مضادة لتساقط الشعر مشبعة بالألياف والرطوبة والمواد المغذية بحيث يشعر شعرك بالترطيب والنعومة واللمعان مرة أخرى. تساعد التركيبة في الحد من تساقط الشعر بينما تغذي بعمق جذور الشعر والبصيلات لتنشيط خصلاته. يُنصح باستخدام مصل الشعر أثناء تصفيف شعرك لتقليل الضرر الناتج عن منتجات تصفيف الشعر.

جميلة البوابة: 4 نصائح لشعر أملس خالٍ من التلف

4.مصل الشعر، نعمة للشعر المجعد

إذا كنت تعانين من الشعر الجاف والمتطاير، فإن مصل الشعر هو خيارك الأفضل للحصول على خيوط مغذية وصحية وناعمة. لا ينعم هذا المصل الشعر فحسب، بل يرطبه أيضًا للحصول على رطوبة متوازنة. اختاري مصلًا ممزوجًا بمزيج من الشوفان وإكليل الجبل وزيت الأرغان والأوراق العضوية جنبًا إلى جنب مع العناصر النشطة القوية لمنحك شعرًا صحيًا وناعمًا.

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