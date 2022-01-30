طبيب البوابة: هل روتين الحمام بعد كل وجبة صحي؟ هل تشعر بالحاجة إلى الذهاب الى الحمام بعد كل وجبة مباشرة؟ نعم. هذه ليست عادة صحية. إذا حدث هذا لك بانتظام ، يجب أن تقوم بفحص الأمر على الفور. بالنسبة للكثيرين ، هذا ليس فقط مقلقًا ولكنه منهك أيضًا.

بعد تناول وجبة الطعام ، يستغرق الأمر حوالي 6-8 ساعات حتى يمر الطعام عبر المعدة والأمعاء. ثم يذهب إلى الأمعاء الغليظة لمزيد من الهضم والاستيعاب والامتصاص. بعد ذلك يتم إخراج الطعام أو إزالته من الجسم.

لذا ، إذا كنت تعتقد أن الطعام الذي تتناوله قد تمت إزالته في غضون ساعات قليلة ، فأنت مخطئ.

طبيب البوابة: هل روتين الحمام بعد كل وجبة صحي؟

رد الفعل المعدي القولوني: لماذا تُخرج بعد الوجبة مباشرة؟

المنعكس المعدي القولوني هو رد فعل فسيولوجي يتحكم في حركة الجهاز الهضمي السفلي بعد الوجبة. غالبًا ما تسمى الرغبة في التبرز بعد الوجبة بردود المعدة القولونية. في هذه الحالة ، تحدث استجابة في القولون بمجرد تناول الطعام وتؤدي إلى تقلصات القولون. تدفع هذه الانقباضات القولونية بعد تناول الطعام المهضوم في الجسم نحو المستقيم للخروج. غالبًا ما يكون لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي استجابة أعلى للانعكاس المعدي القولوني.

لذلك ، على عكس ما يعتقده الناس ، فإن الإخراج مباشرة بعد الطعام هو ما تم تناوله قبل يوم أو يومين.

طبيب البوابة: هل روتين الحمام بعد كل وجبة صحي؟

اعرف ما هي الاسباب وراء ذلك؟

هناك العديد من الأسباب التي تحفز رد الفعل المعدي القولوني لدى الفرد وتخلق الحاجة إلى التخفيف بعد تناول الطعام مباشرة. وفقًا للخبراء، فإن الأسباب الشائعة هي: الحساسية الغذائية وعدم تحمل الطعام والقلق والتهاب المعدة ومرض الأمعاء الالتهابي المزمن والحالات الطبية الأساسية الأخرى.

بصرف النظر عن ذلك ، فإن أي تغيير في ميكروبيوم الأمعاء يمكن أن يتسبب أيضًا في هذا المنعكس. يمكن أن يحدث هذا بسبب الإصابة. ربطت العديد من الدراسات البحثية أيضًا مرض السكري بهذا المنعكس.

يعزو الخبراء أيضًا تناول الطعام الحار ، واستهلاك المشروبات الغازية ، والتدخين ، وشرب الكحول ، والعادات الغذائية السيئة ، وقلة النشاط البدني ، وبعض الأدوية ، ومنتجات الألبان كأسباب لحركة الأمعاء غير المرغوب فيها.

طبيب البوابة: هل روتين الحمام بعد كل وجبة صحي؟

كيف توقف هذا؟

عادة ما يصف الأطباء أدوية مثل مضادات التشنج للسيطرة على رد الفعل المعدي القولوني. ومع ذلك ، في حالة رغبة المرء في السيطرة على هذا بدون أدوية ، فمن الممكن أيضًا. يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة وعادات النظام الغذائي في السيطرة على تقلص القولون غير المرغوب فيه.

يجب على المرء أن يكون حذرا للغاية بشأن ما يأكله. إذا كنت تتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالتوابل ، فضع حدًا لها أو إذا كنت تدخن كثيرًا ، فقم بقطعها تدريجيًا إلى الصفر. كما ينصح خبراء الصحة بالنوم الكافي ، وشرب كمية كافية من الماء.

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