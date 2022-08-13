جميلة البوابة: 5 أسباب تؤدي إلى ترقق الشعر إذا كنت تأكل بشكل صحي وما زل شعرك يتساقط ، فعليك أن تفعل شيئًا حيال ذلك. في كثير من الأحيان لا نطلب المساعدة الطبية لتساقط الشعر ، لكن هل فكرت في السبب وراء تساقط الشعر؟

دعونا نلقي نظرة على الأسباب الخمسة الرئيسية التي تسبب ترقق الشعر

جميلة البوابة: 5 أسباب تؤدي إلى ترقق الشعر

1. الإجهاد - عندما نفكر كثيرًا ، يكون جهازنا العصبي بأكمله والجهاز الهضمي تحت الضغط. وهذا يؤدي إلى اختلال التوازن في الداخل وأي شيء نأكله أو نفعله لا يعطي التغذية المطلوبة وبالتالي يؤدي إلى تساقط الشعر وترققه.

جميلة البوابة: 5 أسباب تؤدي إلى ترقق الشعر

2. النظام الغذائي - النظام الغذائي الذي ينقصه البيوتين والزنك وفيتامين د يؤدي إلى ترقق الشعر ، وفي الواقع يؤدي نقص فيتامين د إلى تساقط الشعر. لذلك ، تأكد من اتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على نمط حياة صحي.

جميلة البوابة: 5 أسباب تؤدي إلى ترقق الشعر

3. قشرة الرأس - عامل شرير آخر هو قشرة الرأس ، حيث تتراكم الرقائق ، ونميل إلى الحك ، مما يجعل جذع الشعر ضعيفًا مما يؤدي إلى ترقق الشعر وتساقطه.

جميلة البوابة: 5 أسباب تؤدي إلى ترقق الشعر

4. فقدان الوزن - يمكن أن يكون لفقدان الوزن تأثيرًا سلبيًا على خصلات شعرك. أثناء فقدان الوزن ، نفقد أيضًا بعض العناصر الغذائية المهمة ونصاب بنقص يؤدي إلى تساقط الشعر.

جميلة البوابة: 5 أسباب تؤدي إلى ترقق الشعر

5. العمر - سواء أكانت ذكرًا أم أنثى ، فمع تقدمنا ​​في العمر تحدث الكثير من التغييرات في الجسم ويصبح الشعر أدق.

جميلة البوابة: 5 أسباب تؤدي إلى ترقق الشعر

كيف يمكنني منع ترقق شعري؟

6 علاجات لتساقط الشعر يمكن أن تعمل بالفعل:

مينوكسيديل (روجين). هذا الدواء عبارة عن رغوة أو سائل تضعه على فروة رأسك. يفضل استشارة الطبيب. فيناسترايد (بروبيكيا). هذا الدواء الموصوف هو حبة تتناولها عن طريق الفم. ميكرونيدلينغ. زراعة الشعر. العلاج بالليزر منخفض المستوى. البلازما الغنية بالصفائح الدموية.

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