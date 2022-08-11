جميلة البوابة: تحدي الخدود التي قبلتها الشمس ما مقدار أحمر الخدود الذي يمثل الكثير من أحمر الخدود؟ قبل أن تفكر في الإجابة هناك تحدي جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسبوعين، وهو تحدي 100 طبقة من بودرة الخدود. نحن نعيش في عام 2022 لقد تتطور مفهوم أحمر الخدود من البودرة الجافة الى الصبغات السائلة إلى الأواني الكريمية وتلك التي تعتمد على البودرة المضغوطة شبه الكريمية أيضًا.

كل ذلك من اجل الحصول على خدود مصابة بحروق الشمس أو كما تعرف باسم خدود قبلتها الشمس. لا شك أنها اطلالة جميلة وطبيعية وصحية، حتى ان هايلي بيبر زوجة المغني الكندي جاستن بيبر تعتمدها في كل اطلالتها. فماذا تنتظرون؟ تعالوا نتعلم طريقة الحصول على هذا المظهر الجذاب والمثير هذا الصيف.

جميلة البوابة: تحدي الخدود التي قبلتها الشمس

1. تحضير الجلد

بالنسبة للمبتدئات ، الأصباغ الكريمية والبشرة الصحية هي الأركان الأساسية لهذا المظهر. لا تبدئي بأحمر الخدود الكريمي على الخدود مباشرة لان ذلك قد يسبب انسداد المسام وزيادة الضرر. بل ابدئي بطبقة نظيفة ورطبة. استخدمي الكريم المرطب المعتاد ثم طبقة من واقي الشمس. بعد وضع الكونسيلر أو المرطب الملون ، يصبح الجلد في أفضل حالة لبدء تطبيق أي ماكياج إضافي.

جميلة البوابة: تحدي الخدود التي قبلتها الشمس

2. اختيار اللون والكونتور

اختاري أحمر خدود كريمي ومسحوق بودرة مناسبان للون بشرتك. أنت بحاجة إلى كليهما للحصول على هذا المظهر. ابدئي بوضع المنتج الذي يحتوي على كريم أعلى قليلاً من عظام وجنتيك بأصابعك لتشكيل ثلاثة أشكال أفقية. بمجرد وضعه بدقة ، ابدئي في مزجه. تأكدي من أنك لا تأخذين أحمر الخدود أسفل عظام الخد - فأنتِ لا تريده أن يؤدي وظيفة البرونزر. السر في الحصول على بشرة تشبه حروق الشمس: هي المزج والبناء. استمري في المزج، وبناء الطبقات، حتى تحصلي على اللون المطلوب. للحصول على تأثير إضافي لحروق الشمس ، اخلطي بعض الكريمات اللامعة أيضًا.

جميلة البوابة: تحدي الخدود التي قبلتها الشمس

3. ضاعفي الدراما

بعد الانتهاء من استخدام المنتج ذو الأساس الكريمي ، استبدلي الفرشاة الرقيقة بأخرى خاصة ببودرة أحمر الخدود. تأكدي من أن التدرجات تكمل بعضها البعض - لن تعمل إذا كان أحدهما مرجاني والآخر وردي. ابدئي بوضع بودرة أحمر الخدود على نفس المنطقة مع تحريك الفرشاة الى الأعلى والجانب وليس الأسفل؛ قومي بفرد البودرة جيدًا لمنع أي تكتل أو تبقع. يمكنك استخدام نفس المنتج على طول وقمة الأنف لزيادة الشكل النهائي للجلد الذي قبلته الشمس.

اقرأ أيضاً:

جميلة البوابة: 5 وصفات لصنع محدد عيون في المنزل

جميلة البوابة: 5 جرعات ذهبية نباتية لبشرتك وشعرك