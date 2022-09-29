جميلة البوابة: 5 أقنعة القهوة لشعر مذهل إذا شعرت أن القهوة يمكنها فقط تخفيف مزاجك وإشراق بشرتك ، فنحن هنا لنمنحك سببًا إضافيًا لتحب القهوة أكثر. هل تعلم أن القهوة يمكن أن تساعدك في تحقيق أهداف شعرك أيضًا؟ نعم ، يمكن للقهوة عند مزجها بمكونات العناية بالشعر أن تعيد الحياة إلى خصلات شعرك. يمكن للقهوة تسريع نمو الشعر وتقشير فروة الرأس وتحسين الدورة الدموية أيضًا مما يساعد بدوره على تقوية شعرك وتحسين جودته.

دعونا نلقي نظرة على الطرق التي يمكن أن تساعدك بها القهوة في الحفاظ على شعرك صحياً:

جميلة البوابة: 5 أقنعة القهوة لشعر مذهل

للشعر الهش والمتقصف

المكونات :

لبن رائب

قهوة

عصير ليمون

الطريقة:

خذي كوبًا من اللبن الرائب واخلطي معه ملعقة كبيرة من القهوة. قلّبيها جيدًا حتى لا تتشكل كتل. أضيفي الآن نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى العبوة واخلطيها جيدًا.

ضعيه على جذورك وخصلاتك واتركيه لمدة 20 دقيقة. اشطفيه بالماء العادي. سوف يعطي اللبن الرائب ملمسًا ناعمًا لشعرك وستضيف القهوة لمعانًا.

جميلة البوابة: 5 أقنعة القهوة لشعر مذهل

لنمو الشعر

المكونات:

القهوة

زيت جوز الهند

الطريقة:

سخني 1/4 كوب من زيت جوز الهند على درجة حرارة منخفضة وأضيفي 1 ملعقة كبيرة من حبوب البن المحمصة. حضريه وحركيه حتى لا يحترق. يُنخل ويوضع مرة واحدة في الأسبوع قبل غسل الشعر.

يساعد مسحوق القهوة المخمر بزيت جوز الهند على زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس ويحفز نمو الشعر.

جميلة البوابة: 5 أقنعة القهوة لشعر مذهل

صبغة شعر طبيعية

المكونات:

مسحوق القهوة

ليمون

قرفة

الطريقة:

أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة في وعاء ، واخلطي 2-3 قطرات من عصير الليمون ، وأضيفي أخيرًا رشة من القرفة. ضعي العجينة على شعر مبلل (اتركي فروة الرأس) واتركيها لمدة ساعة على الأقل. بمجرد الانتهاء من ذلك ، اغسل العجينة بالماء البارد والشامبو المعتدل.

يمكن استخدام القهوة كصبغة شعر طبيعية لتغطية الشعر الرمادي. إن إضافة القرفة إليها يحفز فروة الرأس ويساعد في تعزيز نمو الشعر.

جميلة البوابة: 5 أقنعة القهوة لشعر مذهل

لتحفيز نمو الشعر

المكونات:

مسحوق القهوة

عسل

الطريقة:

امزجي 1 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة مع ملعقة كبيرة من العسل. حركي هذين معًا لتشكيل عجينة. ضعي المعجون على فروة الرأس والشعر ، ثم انتظري لمدة 15-20 دقيقة لشطفه. ستعمل القهوة على تعزيز تجدد الشعر والعسل هو الحل لجميع مشاكل شعرك الجاف.

جميلة البوابة: 5 أقنعة القهوة لشعر مذهل

لشعر منعش وصحي

المكونات:

القهوة

الطريقة:

قم بتحضير بعض القهوة الطازجة. اتركيه جانبا. اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد وجففيه بالمنشفة. صبي القهوة المحضرة بالفعل على شعرك وانتظري لمدة 5 دقائق. اغسلي شعرك بالماء العذب وكرري العملية في كل مرة تغسلين شعرك بالشامبو.

بدلا من ذلك ، قومي بتخمير بعض القهوة واتركيها تبرد. بعد غسل شعرك بالشامبو ، استخدمي هذه القهوة كغسول أخير لشعرك. لا حاجة لغسلها. كرري بعد كل غسلة للشعر.

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