جميلة البوابة: 5 أقنعة لبشرة متوهجة من الشوكولاتة لا بد وأن تشعر بالرومانسية هذا الشهر. ففي هذا الشهر نحتفل بيوم الشوكولاتة ويوم الحب، وللحقيقة لا يوجد طريقة أفضل لإظهار حبك لشخص ما أكثر من إعطائه الشوكولاتة ، أليس كذلك؟ لكن هل تعلم أن الشوكولاتة مليئة بالمعادن والعناصر الغذائية المفيدة للغاية للبشرة؟ واحدة من أفضل الطرق للاستفادة من جودة الشوكولاتة هي صنع أقنعة منزلية. دلل نفسك من خلال الانغماس في بعض روتين الرعاية الذاتية. وما هي أفضل طريقة لتدليل نفسك من الشوكولاتة؟ جرب هذه العبوات الطبيعية سهلة الصنع المصنوعة من الشوكولاتة المصنوعة منزليًا والتي من المؤكد أنها ستجعل بشرتك متجددة ومتوهجة من الداخل.

لكن دعونا أولاً نلقي نظرة على سبب كون الشوكولاتة مفيدة لبشرتنا.

جميلة البوابة: 5 أقنعة لبشرة متوهجة من الشوكولاتة

لماذا الشوكولاتة مفيدة للبشرة؟

الشوكولاتة غنية بمركبات الفلافونويد التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

الشوكولاتة غنية بالفيتامينات والمعادن ، مثل فيتامينات E و K و B ، وكذلك المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد ، والتي يمتصها الجلد بسهولة ، مما يوفر التغذية لخلايا الجلد. تحارب مركبات الفلافونويد والفيتامينات الموجودة في الشوكولاتة الجذور الحرة وتحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة.

مسحوق الكاكاو مقشر رائع للبشرة. يساعد على إزالة الخلايا الميتة ويحسن الدورة الدموية للجلد مما يجعل البشرة متوهجة.

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات مثل البوليفينول والفلافونويد ومضادات الاكسدة وغيرها التي تعمل كمضادات للأكسدة ، مما يحافظ على نضارة البشرة.

يحتوي مسحوق الكاكاو أيضًا على مادة الكافيين التي تساعدك على الحصول على بشرة مشدودة ونضرة. يساعد على تكسير الدهون ويقلل من احتباس السوائل في الجلد ، مما يؤدي إلى بشرة متناسقة ومشدودة.

جميلة البوابة: 4 أقنعة لبشرة متوهجة من الشوكولاتة

1. قناع الوجه بالزبادي بالشوكولاتة

المكونات:

مسحوق الكاكاو

عسل

زبادي

الطريقة:

أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو في وعاء ، وملعقة كبيرة من العسل ، وملعقة كبيرة من الزبادي واخلطيهم جيدًا. ضعيه بسخاء على وجهك ما عدا العينين واتركيه لمدة 25-30 دقيقة ثم اشطفيه.

2. قناع الشوكولاتة للوجه للبشرة المتناسقة

المكونات:

شوكولاته مذابه

1 موزة

1 كوب فراولة

1 كوب بطيخ

الطريقة:

امزج جميع الفواكه في الخلاط. ثم أضيفي الشوكولاتة المذابة إليها واخلطيها لتشكيل عجينة سميكة. ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل. يغسل بالماء الفاتر.

3. قناع الأفوكادو والشوكولاتة للوجه

المكونات:

حبة أفوكادو ناضجة

1 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو

1 ملعقة صغيرة عسل

الطريقة:

يُهرس الأفوكادو المقشر ويُضاف العسل وملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو إلى الأفوكادو المهروس لتشكيل عجينة. ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 30 دقيقة. بعد 30 دقيقة ، قشري القناع برفق واغسلي وجهك بالماء البارد واتركيها حتى تجف. يمكنك تطبيق القناع عدة مرات في الأسبوع إذا أردت.

4. قناع القهوة والشوكولاتة للوجه

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من مسحوق البن الطازج المطحون (إذا كان بإمكانك الحصول على حبوب البن الخضراء فمن الأفضل بسبب التركيز الغني بمضادات الأكسدة)

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو

2-3 ملاعق كبيرة من الحليب

الطريقة: خذي ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة في وعاء. أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو واخلطيها مع الحليب حتى تتكون عجينة. ضعي المزيج بحركات دائرية على وجهك ورقبتك. اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بماء الصنبور واتركيه حتى يجف.

5. قناع تقشير الشوكولاتة

المكونات:

1/3 كوب مسحوق كاكاو

¼ كوب عسل عضوي

2 ملاعق كبيرة من السكر البني

الطريقة:

أضيفي العسل العضوي والسكر البني إلى مسحوق الكاكاو واخلطيهم جيدًا حتى تتكون عجينة سميكة. ضعي على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 30 دقيقة. قشريه برفق واغسلي وجهك بالماء العادي. بينما يعمل الكاكاو والسكر على إزالة انسداد المسام وإزالة خلايا الجلد الميتة من وجهك ، فإن العسل يقتل البكتيريا ويرطب بشرتك.

اجعلي يوم الشوكولاتة هذا مميزًا من خلال تدليل نفسك باستخدام عبوات الوجه المصنوعة من الشوكولاتة. اختاري النوع الذي تنجذب إليه واكتشفي كيف تثري جودة الشوكولاتة بشرتك وتغذيها. ستصبح بشرتك مشرقة ومتوهجة في أي وقت من الأوقات.

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