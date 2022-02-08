حسناء البوابة: 5 أحمر شفاه للفلانتين من لوريال اقترب الفلانتين أو يوم الحب ، وهذا يعني أن الوقت قد حان لتحضير إطلالتك بشكل عام ووضع استراتيجية خاصة لأحمر الشفاه! سواء أكنت ستخرجين لتناول العشاء أو ببساطة ستقومين بالتقاط بعض صور السيلفي، فإن أحمر الشفاه الرائع الجديد هو دائمًا فكرة جيدة.

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حسناء البوابة: 5 أحمر شفاه للفلانتين من لوريال

5 أفكار لأحمر شفاه مميز في الفلانتين

حسناء البوابة: 5 أحمر شفاه للفلانتين من لوريال

فكرة #1: الوردي اللامع

يعتبر أحمر الشفاه لوريال باريس كولور ريتش شاين بلون ديوي بيتل (L’Oréal Paris Color Riche Shine Dewy Petal) مثاليًا إذا كنت ترغبين في الحصول على شفاه رطبة وأنثوية ولامعة في الفلانتين.

حسناء البوابة: 5 أحمر شفاه للفلانتين من لوريال

فكرة # 2: البرقوقي اللامع

إذا كنتِ تريدين لوناً مميزاً لشفاه متلألئة هذا الشتاء، فجرّبي أحمر الشفاه سمولدرغ ايكليبس من لوريال باريس انفاليبل / متالك (L’Oréal Paris Infallible / Lips Metallic Smoldering Eclipse) .

حسناء البوابة: 5 أحمر شفاه للفلانتين من لوريال

فكرة # 3: أحمر غير لامع

أضيفي لمسة من الألوان الزاهية إلى شفتيك في الفلانتين مع لوريال باريس كولور ريتش مات اوبسيشن بلون سكارليت سيلويت

L'Oréal Paris Color Riche Matte Obsession 346 Scarlet Silhouette)).

حسناء البوابة: 5 أحمر شفاه للفلانتين من لوريال

فكرة رقم 4: أحمر شفاه سائل نود

للحصول على مظهر مستوحى من المشاهير، استعيني بأحمر شفاه سائل عاري ، (L'Oréal Paris Color Riche Lipcolour-235 Nude).

حسناء البوابة: 5 أحمر شفاه للفلانتين من لوريال

فكرة # 5: أحمر كلاسيكي

إذا لم تكوني متأكدة من كيفية عمل مكياجك في يوم الفلانتين ، فإن الشفاه الحمراء دائمًا ما تكون رهانًا آمنًا. جربي لوريال باريس روج سيجنتشر ، (Rouge Signature Liquid Lipstick 115 I Am Worth It).

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