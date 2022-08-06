جميلة البوابة: 5 جرعات ذهبية نباتية لبشرتك وشعرك كثير من الناس مغرمون بالزهور. ومولعون بنفس القدر باستخدام قوة الزهور. تشترك الأزهار بالتأكيد في علاقة خاصة، علاقة غريزية جدًا معنا بشكل عام. ولكن ، ليست عجائب الطبيعة هذه فقط لا تشوبها شائبة بما يكفي لإضفاء البسمة على وجهك ، ولكن يمكنها أيضًا أن تفرح بشرتك.

كلنا لدينا زجاجات من ماء الورد وزيوت اللافندر وكريمات الآذريون ؛ ولكن هل هذا يكفي. نقدم لك خمس خلاصات ذهبية من الأزهار يجب أن تدرجها في روتين جمالك ، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

جميلة البوابة: 5 جرعات ذهبية نباتية لبشرتك وشعرك

الورد

اعتبر ماء الورد جزءًا من تقاليد الجمال القديمة وحتى الآن. اليوم ، يتم تسويقه بشكل ممتاز على أنه ماء الورد المقطر النقي، وهو متوفر في شكل بخاخات للوجه وفي كريمات وأقنعة الوجه. إلى جانب إضفاء رائحة رائعة ، يعتبر الورد مفيدًا للغاية للبشرة - فهو يضيء البشرة وينعمها ويصلحها. مع فيتامين (أ) و (ج) ، يمكن للورد - الزيت والماء على حد سواء - أن يولد الخلايا التي تساعد الجلد المتقدم في السن على تحديد الأشياء بشكل أفضل.

جميلة البوابة: 5 جرعات ذهبية نباتية لبشرتك وشعرك

الكاميليا

هذه ليست مجرد زهرة وردية أخرى جميلة المظهر. إنها زهرة مليئة بالطاقة يمكنها أن تفعل الكثير لبشرتك التي تضررت وسط كل تلوث المدينة. من إجهاد الجلد إلى التصبغ والجفاف وقلة اللمعان والجفاف ، ثق بالزهرة المتواضعة لمساعدتك. يمكنك البحث عن التونر والأمصال والمرطبات المحملة بالمستخلص.

جميلة البوابة: 5 جرعات ذهبية نباتية لبشرتك وشعرك

الآذريون

الزهرة الصفراء رائعة لجميع أنواع البشرة - البشرة الحساسة على وجه الخصوص. ولتلخيص عظمتها الشفائية، يمكنني القول أنها مليئة بخصائص علاجية ممتازة يمكن أن تريح البشرة من حالة الجفاف وتقلل من علامات التهيج.

جميلة البوابة: 5 جرعات ذهبية نباتية لبشرتك وشعرك

اللافندر

يُطلق على لون الزهرة اسمها ولكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه يمكن أن يهدئك على عكس أي شيء آخر. مع الخصائص المهدئة، فإن أي شيء مشبع باللافندر مثالي ليس فقط لتجعلك تشعر بتحسن ولكن أيضًا يعمل على بشرتك وشعرك. يمكن لخصائصه المضادة للميكروبات أن تبقي الجراثيم بعيدًا عن الجلد بينما يمكن لزيته أيضًا تعزيز نمو الشعر والحفاظ على فروة الرأس نظيفة. انه بالفعل عطر روحاني.

جميلة البوابة: 5 جرعات ذهبية نباتية لبشرتك وشعرك

الكركديه

عادة ما يتم رصدها في العديد من منتجات العناية بالشعر ، وقد تكون مناسبة تمامًا لبشرتك أيضًا. فهي لا تشجع الشعر الفاتن واللامع فحسب ، بل إنها تعزز أيضًا إنتاج الكولاجين. هل تعلم أن الكركديه يسمى أيضًا "نبات البوتوكس" ، وذلك بفضل خصائصه التي تشد الجلد والتي يمكن الاستفادة منها لأغراض مكافحة الشيخوخة.

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