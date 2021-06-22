طبيب البوابة: هل تضر سماعات بلوتوث بالصحة وتسبب السرطان؟

بينما تتطور التكنولوجيا باستمرار، يتم تحذيرنا باستمرار من الأضرار والمخاطر الصحية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والأجهزة الرقمية. ومن أكثرها شيوعًا المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام سماعات الاذن غير السلكية " بلوتوث" ...

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كانت هناك العديد من التقارير والادعاءات التي تشير إلى أن الاستخدام المطول لسماعات "بلوتوث" قد يكون ضارًا بصحة دماغك ، وقد يكون أيضًا مصدرًا للسرطان. لكن هل هناك أي حقيقة في هذا الأمر؟

هل السماعات التي تعمل بتقنية بلوتوث غير آمنة حقًا للاستخدام؟

تشير بعض الادعاءات المتداولة على الإنترنت ، والتي بحثها الخبراء ، إلى أن سماعات "بلوتوث" والسماعات الصغيرة قد تضخ الإشعاع في الدماغ وقد تسبب السرطان ، وهو ما يمكن أن يكون مقلقًا. يناقش الخبراء أيضًا أنه نظرًا لأن السماعات توضع عادة بالقرب وفي أعماق الأذن، فإن الأنسجة الحيوية تتعرض لترددات راديو عالية المستوى.

على مر السنين ، أثار الباحثون أيضًا أن سماعات "بلوتوث" تستخدم تقنية المجال الكهرومغناطيسي غير المؤين ، مما يثير مخاوف صحية خطيرة.

كما ذهب البعض بعيدًا إلى حد اقتراح أن الاستخدام طويل الأمد لمثل هذه الأجهزة والأدوات أثناء الحمل يمكن أن يسبب آثارًا ضارة ، بما في ذلك زيادة خطر فقدان الحمل أكثر من المعتاد والنساء اللائي يلدن أطفالًا يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) طنين الأذن ، هناك مخاطر متزايدة من أورام المخ.

ومع ذلك ، قد لا يكون كل شيء صحيحًا. بينما تصدر أجهزة "بلوتوث" والسماعات إشعاعات ، لا يتوفر لدينا دليل طويل الأمد على الأخطار الفعلية لذلك. يبدو أن معظم الأبحاث تركز على التعرض للإشعاع عالي المستوى غير المؤين حتى الآن. قال البعض أيضًا أنه بينما تعمل أجهزة "بلوتوث" وفقًا للحد المسموح به ، فإن موجات الراديو لا تبقى حقًا داخل قناة الأذن ، وبالتالي ، قد لا تكون خطرة كما يُزعم.

وفقًا للمعلومات المدرجة من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن انتشار الإشعاع غير المؤين عبر هذه الأجهزة يمكن أن يكون ضارًا فقط عندما يكون الشخص على اتصال مباشر بها ، لفترات مكثفة.

يعتمد التعرض والإشعاع من هذه الأجهزة أيضًا بشكل كبير على الاستخدام. والأكثر من ذلك ، نادرًا ما يُناقش أن الإشعاع المنبعث من سماعات الرأس يكون أقل بكثير عند مقارنته بأجهزة مثل الهواتف المحمولة ، التي يتم استخدامها بشكل متكرر ، ولفترات طويلة.

وبالتالي ، في حين لا تزال هناك أدلة متزايدة حول المخاطر الواضحة لاستخدام سماعات "بلوتوث" وغيرها من الأدوات ، هناك أيضًا انقسام كبير بين الباحثين في نفس الوقت.

ما المخاوف والمخاطر الصحية الأخرى التي يمكن أن يسببها استخدام سماعات "بلوتوث"؟

بصرف النظر عن المخاطر التي تم الحديث عنها بشأن الإشعاع الكهرومغناطيسي غير المؤين ، يقترح بعض العلماء أن المخاطر الكامنة والآثار الجانبية قد تكون أكثر خطورة. على سبيل المثال ، أشارت بعض الدراسات الصغيرة إلى أنه بصرف النظر عن زيادة خطر الإصابة بالسرطان ، فإن الإشعاع المفرط و EMR يمكن أن يتسبب أيضًا في العديد من الاضطرابات العصبية وتلف الحمض النووي أيضًا. ومع ذلك ، نظرًا لأن هذا قيد الدراسة ، سنحتاج إلى مزيد من البحث على نطاق واسع لتأكيد النتائج والأخطار المحتملة.

هل يجب عليك استخدامها؟

تذكر أن المخاطر الصحية من أجهزة البلوتوث وغيرها من الأجهزة المحددة الباعثة للإشعاع تخضع للأدلة العلمية ، وبالتالي ، فإن البيانات التي لدينا حاليًا غير حاسمة.

ومع ذلك ، فإن موجات الإشعاع وموجات EMT التي تأتي عبر الهاتف المحمول الثقيل والأدوات الكبيرة الأخرى أعلى بكثير مما قد تعرضه لك سماعة البلوتوث. حتى لو لم تكن آمنة تمامًا ، لتوخي الحذر ، يمكن للمرء ببساطة محاولة الحد من تعرضهم أو استخدامهم لسماعات البلوتوث.

يجب أن يكون معروفًا أيضًا أن الاستخدام المكثف للهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية يرتبط بأنواع معينة من السرطان والعديد من الآثار الصحية الأخرى ، بصرف النظر عن اضطرابات نمط الحياة. لذلك ، من المفيد دائمًا الحد من الاستخدام. إذا كنت تبحث عن الحد من استخدامك للأداة الذكية ، فحاول القيام بذلك:

تأكد من وضع السماعات / الهواتف / الأدوات الالكترونية الأخرى بعيدًا عنك عندما لا تكون قيد الاستخدام.

لا تضع هذه الأدوات في السرير أو تحت الوسادة أو قريباً منك.

حاول تقليل استخدامك لسماعات الرأس لإجراء مكالمات هاتفية أو مشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الصوتيات لفترات أطول.

قم بإزالة الأجهزة اللاسلكية من الأذنين أو الرأس عندما لا تكون قيد الاستعمال.

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