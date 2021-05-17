جميلة البوابة: 5 طرق غذائية لإنقاص الوزن وتعزيز المناعة

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بصرف النظر عن تعزيز المناعة ، يبحث الناس أيضًا عن طرق للتخلص من الكيلوجرامات الإضافية التي اكتسبوها أثناء الإغلاق.

نعلم جميعًا أن تناول الطعام بشكل صحيح والحفاظ على نمط حياة صحي هو حجر الأساس للوقاية من الأمراض والبقاء بصحة جيدة. من المهم تناول نظام غذائي يساعد في تعزيز المناعة ويساعد أيضًا في إدارة الوزن أثناء العمل من المنزل. فيما يلي قائمة بخمسة طرق غذائية يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن وتعزيز مناعتك في نفس الوقت.

زيت جوز الهند البكر المعصور على البارد

زيت جوز الهند البكر نباتي وله مجموعة من الفوائد الصحية بما في ذلك إدارة الوزن وتقوية المناعة. أضف ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند إلى عصيرك وسلطتك. يمكنك أيضًا استخدام زيت جوز الهند البكر للطبخ والقلي وأثناء خبز الحلويات النباتية. حتى أن البعض يحب تناول ملعقتين صغيرتين منه كل صباح لبدء اليوم.

استخدم الثوم للطبخ

للثوم تأثيرات تقوية للمناعة وهو عامل قوي مضاد للميكروبات. أفضل طريقة لاستهلاكه هي تضمينه في الصلصات والغموس والكاري. كما أن لها خصائص مضادة للفيروسات ومضادات الأكسدة ، وكلها بدورها تعمل بشكل كبير في تعزيز المناعة.

خل التفاح

خل التفاح يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويمنع ارتفاع درجة حرارة الجسم. يحتوي على حمض الكلوروجينيك ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في خفض الدهون الحشوية. 1-2 ملاعق كبيرة من خل التفاح المخفف بالماء عند تناوله قبل الوجبات تساعد على منع متلازمة التمثيل الغذائي ، وبالتالي تقليل السمنة وإدارة الوزن.

القرفة المطحونة على الفاكهة

يعتبر مسحوق القرفة من الأطعمة الخارقة التي يمكن العثور عليها في كل مطبخ. يمكنك استخدامه مع العصائر والفواكه والحليب المخفوق وحتى الشاي الأخضر. نصف ملعقة صغيرة من القرفة الطازجة فعال في إدارة فقدان الوزن وتقوية المناعة.

الحليب الذهبي

الكركم هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تستخدم بشكل شائع في جميع مستحضرات الكاري. بصرف النظر عن استخدامه في الكاري، يمكنك استخدامه في العصائر وإضافته إلى الحليب.

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