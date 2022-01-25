جميلة البوابة: 5 مشاكل شائعة بعد حقن البوتوكس يمكن أن تقلل علاجات البوتوكس ، إذا تم القيام بها بالشكل الصحيح من علامات الشيخوخة ، مما يمنحك مظهرًا أكثر شبابًا. في الآونة الأخيرة مع ظهور العديد من الاشخاص غير المدربين في المنتجعات الصحية والصالونات، والذين يقومون بالترويج لنسخ رخيصة من البوتوكس، رأينا الكثير من المضاعفات بسبب نقص التدريب والخبرة.

من المهم للغاية البحث عن طبيب معتمد في منطقتك ، يفهم تشريح وجهك ويصمم علاجك وفقًا لاحتياجاتك الخاصة. في النهاية ، يساعد هذا في الحد من المضاعفات إن وجدت وتصحيحها في أسرع وقت ممكن. اختر طبيب التجميل بحكمة!

جميلة البوابة: 5 مشاكل شائعة بعد حقن البوتوكس

5 أسباب تجعل مريضك يريد أن تختفي تأثيرات البوتوكس

1. تدلي الحاجبين - يحدث هذا عندما يحدث خطأ في عملية شد الجفن بالبوتوكس ، لأن البوتوكس قد تم حقنه في العضلة الخطأ وعميقاً للغاية.

2. المظهر المجمد - ويرجع ذلك إلى الإفراط في حقن وحدات البوتوكس خاصة في عيادات التجميل التي تركز على التسويق وقلة الخبرة.

3. تجعد الشفاه - خاصة بعد حقن الشفتين العلوية لإزالة خطوط المدخنين.

4. هبوط الشفاه - يحدث هذا عندما يتم حقن البوتوكس المفرط حول العينين ويتدفق إلى أسفل عضلات الوجه. غالبًا ما تنحرف ابتسامة المريض إلى جانب واحد من الوجه.

5. نتوءات مؤلمة في الجبهة - يحدث هذا عندما يتم حقن البوتوكس بشكل سطحي في الجلد بسبب قلة الخبرة.

جميلة البوابة: 5 مشاكل شائعة بعد حقن البوتوكس

ما يجب فعله و ما لا يجب فعله:

مارس التمارين الرياضية ، لأنها تزيد من تدفق الدم إلى عضلات وجهك مما يؤدي إلى تعافي أسرع في زوال البوتوكس .

لا تقم بتدليك المنطقة المعالجة لمدة 3 أسابيع على الأقل لأنه قد يتسبب في انتقال مادة البوتوكس إلى عضلة أخرى ويسبب المزيد من المضاعفات .

لا تستخدمي أي ضمادات حرارية لأن هذا يزيد من إمداد عضلات الوجه بالدم وبالتالي يطيل من آثار مادة البوتوكس .

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