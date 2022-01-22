7 نصائح حول كيفية فقدان دهون الوجه

قد يتمنى الكثير منا أن نفقد القليل من الدهون في الجسم من منطقة أو أخرى في مرحلة ما، وقد يرغب الكثير من الناس أيضًا في فقدان دهون الوجه تحديدًا أو الرقبة أو الذقن من أجل تغيير وتحسين مظهرهم.

وفي الحقيقة، على الرغم من وجود العديد من أجهزة التخسيس في السوق التي تدعي أنها تساعد على فقدان دهون الوجه، إلا أن فقدان دهون الوجه أو أي جزء من الجسم يتطلب عادةً إجراء تغييرات طويلة الأمد على نظامك الغذائي ونمط حياتك.

ولحسن الحظ، هناك الكثير من الاستراتيجيات التي يمكن أن تدعم فقدان الوزن المستدام وفقدان دهون الوجه بالأخص، والتي تساعدك على الظهور بمظهر يجعلك تشعر بالرضا داخليًا وخارجيًا.، وفيما يلي 7 طرق فعالة لمساعدتك على فقدان دهون الوجه، إلى جانب بعض الاستراتيجيات البسيطة التي يمكنك استخدامها لمنع اكتساب الدهون على المدى الطويل.

نصائح حول كيفية فقدان دهون الوجه

تمارين الوجه

يمكن استخدام تمارين الوجه لتحسين مظهر الوجه ومكافحة الشيخوخة وتحسين قوة العضلات، حيث تدعي التقارير أن إضافة تمارين الوجه إلى روتينك يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تقوية عضلات الوجه، مما يجعل وجهك يبدو أنحف.

وتتضمن بعض التمارين الأكثر شيوعًا نفخ خديك ودفع الهواء من جانب إلى آخر، وتجعيد شفتيك على جانبين متناوبين، والابتسامة أثناء شد أسنانك لعدة ثوان في كل مرة.

أضيفي تمارين القلب إلى روتينك

غالبًا ما تكون الدهون الزائدة في وجهك نتيجة زيادة الدهون في الجسم، حيث يمكن أن يساهم فقدان الوزن في فقدان الدهون ويساعد في إنقاص الدهون في جسمك ووجهك، وتعد تمارين القلب أو التمارين الهوائية نوع من النشاط البدني الذي يزيد من معدل ضربات قلبك، وتعتبر على نطاق واسع طريقة فعالة للغاية لفقدان الوزن.

شرب المزيد من الماء

يعد شرب الماء أمرًا بالغ الأهمية لصحتك العامة ويمكن أن يكون مهمًا بشكل خاص إذا كنت تتطلع إلى فقدان دهون الوجه، حيث تشير الدراسات إلى أن الماء يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع ويعزز فقدان الوزن، وفي الواقع، وجدت دراسة صغيرة أن شرب الماء قبل الوجبة يقلل بشكل كبير من عدد السعرات الحرارية المستهلكة أثناء الوجبة.

الحد من استهلاك الكحول

الإفراط في تناول الكحول يمكن أن يكون أحد أكبر الأسباب التي تساهم في تراكم الدهون والانتفاخ، حيث تحتوي الكحول في الغالب على سعرات حرارية فارغة، مما يعني أنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ولكنها تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة، مثل الفيتامينات والمعادن، كما أنها تعمل كمدر للبول، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الجفاف واحتباس الماء.

أيضًا تشير بعض الأبحاث إلى أن الكحول يمكن أن تؤثر على مستويات معينة من الهرمونات التي تؤثر على الجوع والشهية، فعلى سبيل المثال، قد يقلل من مستويات اللبتين، وهو هرمون يعزز الشعور بالامتلاء، علاوة على ذلك، تظهر الدراسات أن الإفراط في الشرب يمكن أن يزيد من الالتهاب وقد يرتبط بزيادة خطر زيادة الوزن وزيادة دهون البطن والسمنة.

قللي من الكربوهيدرات المكررة

تعتبر الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة، مثل البسكويت والمعكرونة، من الأسباب الشائعة لزيادة الوزن وزيادة تخزين الدهون، ولقد تمت معالجة هذه الكربوهيدرات بشكل كبير، مما يجردها من العناصر الغذائية والألياف المفيدة ولا تترك وراءها سوى القليل من السكر والسعرات الحرارية.

ولأنها تحتوي على القليل من الألياف، يهضمها جسمك بسرعة، ويؤدي هذا إلى ارتفاعات وتحطم في مستويات السكر في الدم وقد يجعلك أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام، ولقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على 277 امرأة أن تناول كميات أكبر من الكربوهيدرات المكررة كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالسمنة وكمية أكبر من دهون البطن.

وفي الحقيقة، لم تبحث أي دراسات بشكل مباشر في تأثيرات الكربوهيدرات المكررة على دهون الوجه، ومع ذلك، فإن استبدال الكربوهيدرات المكررة بالحبوب الكاملة قد يساعد في زيادة فقدان الوزن بشكل عام، مما قد يساعد أيضًا على فقدان دهون الوجه.

احصلي على قسط كافٍ من النوم

يعد اللحاق بالنوم استراتيجية شاملة مهمة لفقدان الوزن، حيث قد يساعدك أيضًا على فقدان دهون الوجه، كما يمكن أن يتسبب الحرمان من النوم في زيادة مستويات هرمون التوتر الكورتيزول، حيث تأتي مستويات الكورتيزول المرتفعة مع قائمة طويلة من الآثار الجانبية المحتملة، بما في ذلك زيادة الوزن، لذلك من الناحية المثالية، يجب استهداف 8 ساعات على الأقل من النوم في الليلة للمساعدة في إدارة الوزن وفقدان الدهون في الوجه.

تناولي المزيد من الألياف

تتمثل إحدى التوصيات الأكثر شيوعًا لتخفيف دهون الوجه وفقدان الوزن بشكل عام في زيادة تناول الألياف، حيث أن الألياف مادة في الأطعمة النباتية لا يمتصها جسمك بعد تناولها، بدلاً من ذلك، تتحرك ببطء عبر الجهاز الهضمي، مما تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وبهذه الطريقة، يمكن أن تساعد في الحد من الرغبة الشديدة في الرغبة الشديدة وتقليل الشهية.

وفي إحدى الدراسات التي أجريت على 345 شخصًا يعانون من زيادة الوزن والسمنة، ارتبط تناول الألياف المرتفع بزيادة فقدان الوزن وساعد الناس على الالتزام بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

وتعد الألياف القابلة للذوبان هي نوع من الألياف التي تشكل هلامًا عند مزجها بالماء، وأحد الأنواع الشائعة من الألياف القابلة للذوبان في النظام الغذائي هي بيتا جلوكان، الموجودة في دقيق الشوفان والشعير والحبوب الأخرى.

كما توجد الألياف بشكل طبيعي في مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والبقوليات، ومن الناحية المثالية، يجب أن تهدفي إلى استهلاك ما لا يقل عن 25-38 جرامًا من الألياف يوميًا من مصادر الطعام المذكورة أعلاه.

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