جميلة البوابة: 5 مكونات لا تضعيها على وجهك زاد توجه العناية بالبشرة المتمثل في التحول إلى منتجات طبيعية بالكامل في الآونة الأخيرة. مما جعل العديد من الأشخاص الذين يترددون في استخدام منتجات التجميل القائمة على المواد الكيميائية الى تضمين مكونات المطبخ في روتين العناية بالبشرة المعتاد. يتم استخدام مكونات المطبخ المتاحة بسهولة وبأسعار معقولة بشكل متزايد كمنظفات ومقشرات وأحبار وأقنعة للوجه حيث يتصور الكثير من الناس أن المنتجات الطبيعية لا تسبب أي ضرر للجلد.

ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي هذا المفهوم الخاطئ إلى نتائج كارثية لأن العديد من مكونات المطبخ ليست مناسبة للتطبيق على الوجه. وفقاً للخبراء هناك خمسة مكونات مطبخ يجب ألا تضعيها على وجهك أبدًا.

جميلة البوابة: 5 مكونات لا تضعيها على وجهك

عصير الليمون

بسبب المحتوى الغني لمضادات الأكسدة في الليمون ، يستخدمه الكثير من الناس مباشرة على وجوههم لمعالجة مشاكل التصبغ وتفتيح البشرة. ومع ذلك ، فإن الليمون شديد الحموضة بطبيعته ويمكن أن يزعج توازن درجة الحموضة في الجلد ويسبب تفاعلات حساسية شديدة وجفافًا مفرطًا واحمرارًا وتقشرًا للجلد. يمكن أن تزداد الأعراض سوءًا إذا كانت بشرتك حساسة أو بها مشاكل. وبالتالي ، تأكد من الابتعاد عن وضع عصير الليمون مباشرة على الجلد ، بدلاً من ذلك تستخدم بضع قطرات من عصير الليمون مع مكونات أخرى لعمل قناع للوجه للحصول على أفضل النتائج.

جميلة البوابة: 5 مكونات لا تضعيها على وجهك

السكر الأبيض

تجنبي استخدام السكر في مقشر الوجه لأن حوافه الحادة يمكن أن تلحق الضرر بأنسجة الوجه الحساسة. يمكن أن تؤدي التمزقات الدقيقة في سطح الجلد الناتجة عن استخدام التقشير بالسكر الأبيض العادي إلى التهاب وتهيج واحمرار وجفاف ومشاكل جلدية أخرى. يجب ألا يستخدم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل حب الشباب الملح الأبيض أو السكر أبدًا لأن استخدامهم قد يؤدي إلى حدوث ندبات واحمرار والمزيد من الالتهابات.

جميلة البوابة: 5 مكونات لا تضعيها على وجهك

صودا الخبز

يمكن أن يؤدي غسل الوجه بصودا الخبز أو وضع المكون كقناع للوجه أو مقشر مادي إلى إزالة حاجز الزيت الواقي للجلد وتركه عرضة للعدوى وحب الشباب. إلى جانب إزعاج النباتات البكتيرية الصحية والتوازن الدقيق للإنزيمات ، يمكن أن يؤدي استخدام صودا الخبز إلى زيادة حساسية الشمس وفرط التصبغ. وبالتالي ، اترك المادة الكيميائية أفضل حالًا كعلاج للحموضة المعوية بدلاً من إتلاف الجلد باستخدامها.

جميلة البوابة: 5 مكونات لا تضعيها على وجهك

القرفة

القرفة بهار ممتاز نظرًا لمذاقها الرائع ونكهتها ، لا ينبغي استخدام التوابل الدافئة على الجلد مباشرةً. نادرًا ما يوجد هذا المكون في أي منتج من منتجات العناية بالجمال لأن القرفة مصدر إزعاج شائع. إذا كنت لا تزال ترغب في استخدام مكونات المطبخ في روتين العناية ببشرتك ، فتأكد من إضافة التوابل مع العسل وزيت الزيتون وما إلى ذلك للحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشوائب.

جميلة البوابة: 5 مكونات لا تضعيها على وجهك

الزيوت النباتية

بينما حقق بعض الأشخاص نتائج رائعة باستخدام الزيت النباتي على بشرتهم ، فقد ندم الكثيرون على قرارهم كثيرًا. قد يضيف استخدام الزيوت النباتية بعض الرطوبة الزائدة إلى سطح بشرتك ، ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انسداد المسام وحب الشباب والمظهر اللامع. إلى جانب ذلك ، تتم معالجة الزيوت المكررة بشكل كبير باستخدام مواد كيميائية ، ولن يؤدي استخدامها على الوجه إلا إلى إلحاق الضرر بالجلد. إذا كانت بشرتك جافة ، استخدمي الزيوت النباتية العضوية المضغوطة على البارد فقط.

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