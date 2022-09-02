جميلة البوابة: 5 نصائح عند قياس حجم حمالة الصدر قد تدمر حمالة الصدر غير المناسبة يومك تمامًا. الأشرطة تؤلم كتفيك ، والزوائد تخرج من الجانبين ، وحزام لا يظل ثابتًا – انه أسوأ شعور يمكن أن يحدث لاي فتاة. هذه كلها مؤشرات على أن حمالة صدرك سيئة ويجب أن تحصلي على واحدة جديدة من خلال قياس حجم حمالة الصدر الحقيقي. ببساطة وباستخدام شريط قياس الثياب، يمكنك بسهولة تحديد حجم حمالة الصدر بنفسك. ولكن بمجرد حصولك على قياساتك ، يمكنك التوجه إلى المتجر الواقعي أو الالكتروني واختيار حمالة صدر تناسبك تمامًا. يجب ألا تكون حمالات الصدر حرة جدًا لدرجة أنها ترهل ثدييك ، ولا يجب أن تكون شديدة الصلابة بحيث تخنق القفص الصدري.

لا تبدو حمالة الصدر غير المناسبة رثة فحسب ، بل تنتقص أيضًا من مظهرك العام. لذا ، قومي بشراء الملابس الداخلية النسائية عبر الإنترنت من موقع موثوق به للحصول على أفضل حمالة صدر لجسمك.

جميلة البوابة: 5 نصائح عند قياس حجم حمالة الصدر

أهمية ارتداء حمالة الصدر ذات المقاس المناسب

ترتدي حوالي 80% من النساء مقاس حمالة الصدر غير الصحيح. يحدث هذا لعدة أسباب ، أهمها أننا لا نفهم أهمية ارتداء مقاس حمالة الصدر الصحيح.

تتكون أثداءنا من أنسجة ودهون وليس عضلات. الآن ، إذا لم نقم بدعم الثديين بشكل صحيح ، فإن ضغطهما يسحبهما إلى أسفل ، مما يضع الكثير من الضغط على كتفك ورقبتك وأنسجة وجهك. نتيجة لذلك ، من الضروري ارتداء مقاس حمالة الصدر المناسب للتأكد من أنك مرتاحة تمامًا.

بالإضافة إلى المشكلات الصحية التي يمكن أن تسببها حمالة الصدر غير المناسبة ، يمكن أن تضعف أيضًا مظهرك بالكامل. حمالات الصدر التي لا تتناسب بشكل صحيح تجعل صدرك يبدو كبيرًا وغريبًا ، كما أنها تضر بقوامك. من ناحية أخرى ، يمكن أن تساعدك حمالة الصدر الداعمة المناسبة على أن تبدو أنحف بينما تسمح للملابس أن تتناسب بشكل أفضل ، بالإضافة إلى زيادة مستويات التنفس والطاقة لديك.

جميلة البوابة: 5 نصائح عند قياس حجم حمالة الصدر

5 أشياء ضرورية

فيما يلي قائمة بخمسة أشياء يجب وضعها في الاعتبار أثناء القياس لاختيار الملابس الداخلية النسائية المناسبة عبر الإنترنت أو في السوق غير المتصلة بالإنترنت.

الخطوة 1: اختيار أفضل مقاس مناسب ومقاس للصدر

عند تحديد حجم الكب، ضعي في اعتبارك أنه يجب قياس أوسع منطقة في صدرك. أثناء محاولتك العثور على القياس المثالي ، تأكد من أن شريط القياس مستوي ومريح. لن تضطري إلى التعامل مع أي مسافات أو انتفاخات مزعجة بين صدرك وحمالة الصدر بهذه الطريقة.

تذكر أن أهم شيء هو اختيار مقاس حمالة الصدر الأنسب لك والذي يسمح لك بالتنفس بحرية والتنقل بحرية. لذا انطلقي واشتري حمالة صدر حسب مقاسك واحصلي على ما يناسبك تمامًا.

الخطوة 2: تحديد عرض النطاق الخاص بك

ضعي شريط قياس على صدرك ، أسفل ثدييك مباشرة ، للحصول على قياس دقيق. تأكدي من أن الشريط موازٍ للأرض باستخدام مرآة. بالبوصة ، اكتبي رقمًا زوجيًا قريبًا. إذا كان رقمان متساويان في الحجم ، فاكتبي الرقم الأكبر.

يجب أن يكون الشريط ملتفاً بشكل مريح حول جذعك مع وجود خط متساوٍ موازٍ للأرض إذا كانت حمالة الصدر مناسبة. إذا كان الجزء الخلفي من القميص يرتفع إلى أعلى من الأمام ، فقد يكون الأمر بسيطًا مثل شد الأشرطة.

الخطوة 3: اختيار حجم الكوب المناسب

حان الوقت لإجراء بعض العمليات الحسابية السريعة الآن بعد أن حصلت على قياسات صدرك وشريطك. اطرحي محيط الشريط من محيط نصفك الاعلى . ثم قارن النتيجة بمخطط حجم حمالة الصدر لتحديد حجم الكوب الصحيح.

عندما يكون لديك قياس المحيط وحجم الكوب الخاص بك ، يمكنك الجمع بين الاثنين لمعرفة حجم حمالة الصدر الخاصة بك. لذلك ، إذا كان حجم ثديك 38 بوصة وحجم حزامك 36 بوصة ، يكون لديك فرق 2 بوصة. وفقًا للجدول ، 2 يساوي كوب B ، مما يجعل حجم حمالة الصدر 36B.

الخطوة 4: استثمري في شريط قياس ممتاز

ضعي في اعتبارك أن الخطوة الأولى في تحديد حجم حمالة الصدر هي استخدام شريط قياس مناسب بهوامش دقيقة. لتحديد مقاس المحيط، قيسي بعناية المساحة الموجودة أسفل صدرك مباشرة وقربه لأعلى لأقرب رقم صحيح.

سيوفر لك الاستثمار في شريط قياس جيد الكثير من الوقت والمال عندما يتعلق الأمر بالحصول على مقاس حمالة الصدر الصحيح ، لذا ابدئي بذلك. بمجرد أن تستثمري في شريط قياس جيد ، يمكنك الحصول على أفضل حمالة صدر لجسمك.

الخطوة 5: اختيار الأنماط الصحيحة

تأكدي من اختيار الأنواع المناسبة ، سواء كانت حمالة صدر قابلة للضغط ، أو صدرية بالكونيت أو حمالة صدر صغيرة أو حمالة صدر رياضية. عند تجربة أنماط مختلفة ، راقبي الاختلافات الدقيقة في الحجم. إذا كنت ترتدي عادة مقاس C ، فقد ترغبين في تجربة مقاس B إذا كنت ترغبين في مظهر مبطن.

احصلي على المساعدة من المحترفين للعثور على حجمك المثالي. ما عليك سوى الإجابة على بعض الأسئلة ، وسيخبرك المحترفون بحجمك الفعلي ونوع ثديك ، بالإضافة إلى أدلة الشراء المثالية لك.

جميلة البوابة: 5 نصائح عند قياس حجم حمالة الصدر

فوائد ارتداء المقاس المناسب

. حمالة الصدر اللائقة تدعم قوامك وتحيط ثدييك. ستبدين وتشعرين بالإعجاب في جميع خيارات الملابس الخارجية الخاصة بك.

. ترفع حمالة الصدر المجهزة جيدًا ثدييك من الأسفل ، مما يوفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للثدي غير المترهل. كما أنه يساعد في صحة أنسجة عنقك وأعصابك.

. تمنح حمالة الصدر المناسبة جسمك صورة ظلية رائعة ، مما يجعلها تبدو مشدودة ومنغمة.

. لا تحسن حمالة الصدر المجهزة جيدًا من جاذبيتك الجسدية فحسب ، بل تخفف أيضًا من آلام الكتف والرقبة.

جميلة البوابة: 5 نصائح عند قياس حجم حمالة الصدر

حول حجم حمالة الصدر

نظرًا لاختلاف شكل كل شخص ، فقد لا تتمكن من العثور على قياس دقيق لحجم حمالة الصدر باستخدام مخطط قياسي لحجم حمالة الصدر. التبديل إلى أحجام متشابهة ممكن هنا. بشكل أساسي ، هناك أحجام مختلفة من حمالات الصدر بنفس حجم الكوب ولكن أحجام مختلفة من الأحزمة والشكل.

على سبيل المثال ، إذا كنت ترتدين 34 B ، فهناك احتمال كبير أن يكون 32 C أو 36 A مناسبًا. لذا يمكنك تحديد ما يناسبك بشكل أفضل، 32 C لها حجم أقصر ، و 36 A لها مقاس أطول.

جميلة البوابة: 5 نصائح عند قياس حجم حمالة الصدر

الاستنتاج

الحفاظ على حجم حمالة الصدر المناسب أمر جيد لجسد الأنثى بشكل عام. يسير المظهر الجيد والشعور بالسعادة جنبًا إلى جنب ، ويجب أن نستثمر في أنفسنا كنساء حتى نتمكن من العمل بشكل مريح ، وفي النهاية ، الاستمتاع بالحياة. استثمري في حمالة صدر عالية الجودة مناسبة. أيضًا ، يمكنك الحصول على الملابس الداخلية النسائية عبر الإنترنت من خلال العديد من المواقع الموثوقة ، وأيضًا ، هناك متخصصون لإرشادك ، لذلك ما عليك سوى البحث عنها.

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