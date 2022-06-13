جميلة البوابة: 5 نصائح للعناية ببشرتك المجهدة تسبب الظروف الجوية القاسية تغيرات في معايير الجلد ، ومستوى ترطيب الجلد ، وفقدان الماء من سطح الجلد ، ودرجة الحموضة ، الاحمرار، إنتاج الزهم ، إنتاج الميلانين ، كما تتأثر مرونة الجلد بشكل كبير. الصيف قاسٍ على بشرتنا ومن المهم أن تخصص نظام العناية بالبشرة الخاص بك بناءً على الظروف الجوية.

إليك بعض الحيل المفيدة التي ستساعدك على التغلب على بشرة الصيف المجهدة.

جميلة البوابة: 5 نصائح للعناية ببشرتك المجهدة

1. استثمر في مرطب جيد: ترطيب البشرة داخلي وخارجي. يمكن لهذه الحرارة الشديدة أن تجعل خلايا بشرتك مجففة مما يؤدي إلى تهيج الجلد وهو جاف أيضًا ومثير للحكة. في الصيف الجاف ، المرطب مهم جدًا لبشرتك. استثمر في مرطب سريع الامتصاص وتذكر أنه إذا كان عليك فرك المنتج لفترة طويلة للسماح له باختراق الجلد ، فمن المحتمل أنه ليس المرطب المناسب لك. يجب أن يتم امتصاص المرطب الجيد في ثوانٍ.

جميلة البوابة: 5 نصائح للعناية ببشرتك المجهدة

2. كريم واقي الشمس: التعرض 90 دقيقة فقط للشمس يمكن أن يزيل كل الرطوبة ليس فقط عن سطح بشرتك ولكن أيضًا من الطبقات العميقة. لذا يفضل استخدام كريم واقي من الشمس بعامل حماية من الشمس 35 حتى في الداخل.

جميلة البوابة: 5 نصائح للعناية ببشرتك المجهدة

3. استخدام هلام الصبار: هلام الصبار هو حقا منتج رائع. له استخدامات متعددة ويعمل كمبرد طبيعي ومعالج لبشرتك. في هذا الطقس القاسي ، من الأفضل وضع هلام الصبار مرة في الصباح ومرة ​​قبل الذهاب إلى الفراش. يمكن أن يقلل هلام الصبار من حجم مسام الجلد وشفاء الجلد المتضرر من الشمس. سوف يمنحك بشرة صافية ومتوهجة.

جميلة البوابة: 5 نصائح للعناية ببشرتك المجهدة

4. العلاجات المنزلية البسيطة: العلاجات المنزلية القديمة مثل استخدام مستخلص الطماطم الطازج على بشرتك أو وضع مستخلص الشاي الأخضر ومستخلص الرمان هي واحدة من أفضل الطرق للتعامل مع الجلد التالف.

جميلة البوابة: 5 نصائح للعناية ببشرتك المجهدة

5. إضافة مكملات الفيتامينات إلى النظام الغذائي لبشرتك: بالإضافة إلى استخدام كريم واقي من الشمس ومرطب جيد ، تأكدي من استخدام فيتامين C و E. وتأكدي من أنها تأتي في عبوات ضخ لأن الموزع يحافظ على تعرض الهواء إلى الحد الأدنى ويحافظ على استقرار هذه الفيتامينات.

تذكري دائمًا أن كل نوع بشرة مختلف وأن ما يصلح لشخص ما قد لا يعمل مع شخص آخر. هذا هو السبب في أنه من المهم عدم الشراء بشكل أعمى. قومي ببحثك واتخذي قرارًا مستنيرًا بشأن ما تقومين بتطبيقه على بشرتك.

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